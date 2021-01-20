Дети перестройки: жизнь последнего поколения детей СССР на архивных снимках

В этой подборке фотографии тех, кому сейчас между 40 и 50 лет. Это работы, которые были сделаны в период с 1985 по 1990 год — на них запечатлены дети из самых разных уголков Советского Союза, из страны, в которой прошло их детство.
Друзья
Рустам Мухаметзянов, 1 июня 1985 года, Татарская АССР, г. Казань, из архива Рустама Сулеймановича Мухаметзянова.
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В домике с игровыми автоматами
Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
В поход
Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Пионерский лагерь «Сосновый бор»
Неизвестный автор, 1 - 24 июля 1986 года, Новосибирская обл., из архива Сергея Куницина
Наш веселый КВН
Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева
У избы
Александр Бобкин, 17 сентября 1987 - 17 ноября 1987 года, Красноярский край, Хакасская АО, д. Агаскыр, из архива Александра Алексеевича Бобкина.
Переход на улицу 25 Октября
Александр Бобкин, 7 июля 1987 года, г. Москва, ул. 25 Октября, из архива Александра Алексеевича Бобкина.
Знакомство с лошадью и телегой
Владимир Соколаев, 25 августа 1987 года, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Веры Соломиной, МАММ/МДФ
Улус Агаскыр
Александр Бобкин, 25 августа 1988 года, Хакасская АО, дер. Агаскыр, из архива Александра Алексеевича Бобкина.
«Фонтан»
Сергей Сухарев, 1 - 9 мая 1988 года, Владимирская обл., из архива Павла Сергеевича Сухарева.
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А, тебе и там не отвечают?
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Меня это тоже слегка напрягало.