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Дети перестройки: жизнь последнего поколения детей СССР на архивных снимках

Дети перестройки: жизнь последнего поколения детей СССР на архивных снимках (18 фото)

Автор:
20 января 2021 15:25
Метки: детство   история   фото   
1114
18

В этой подборке фотографии тех, кому сейчас между 40 и 50 лет. Это работы, которые были сделаны в период с 1985 по 1990 год — на них запечатлены дети из самых разных уголков Советского Союза, из страны, в которой прошло их детство.

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Метки: детство   история   фото   
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−7
Alexander 4 часа назад
Дорогие ФИШКИ почему забанили Alexander?
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19k
BillyBonzz Alexander 3 часа назад
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4k
Sanar 3 часа назад
Всё это мы конечно проходили, но фотография девочек из детского дома навивает грусть, у самого жена оттуда и постарше.
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−7
Alexander 3 часа назад
мне по барабану минусы, я просто до Админа хочу всеми путями достучаться, простите если грубо.
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198k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Alexander 3 часа назад
Для таких вопросов есть ТП...
А, тебе и там не отвечают?
Читай правила. За их нарушения банят БЕЗ объяснения причин.
Меня это тоже слегка напрягало.
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