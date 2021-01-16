Что носили русские женщины под кокошником

Волосник должен был надежно и плотно сидеть на голове, чтобы он не соскользнул, его затягивали веревочкой. Сверху уже надевался настоящий головной убор, платок, кика или кокошник, платок мог надеваться еще и дополнительным слоем между волосником и кикой. Вся эта конструкция (которая изначально, по видимому, пошла от намотанного на голове платка-полотенца) должна была скрыть волосы, поскольку показать их, то есть опростоволоситься, считалось для замужней женщины неприличным.



Интересно, что посторонние люди не могли видеть волосник, это было настоящее «нижнее белье», но только для головы, нижний головной убор. Разве что нижний край очелья мог выглядывать, обрамляя лицо.