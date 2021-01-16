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Что носили русские женщины под кокошником

Что носили русские женщины под кокошником (8 фото)

Автор:
16 января 2021 10:48
Сообщество : Факты
Метки: Кокошник   головной убор   интересно   история   факты   фото   
782
8
Головной убор многое говорил о женщине его носящей, он был "говорящей" частью национального костюма.
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Метки: Кокошник   головной убор   интересно   история   факты   фото   
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Андрей 41 минуту назад
Н-да, в Средневековье на Руси порядки для женщин были как сейчас в мусульманских странах или у правоверных иудеев: волосы не покажи, закрыто всё, кроме лица и кистей рук. Традиции - традициями, но наше общество всё-таки двигается вперёд, а вот другие как в Средневековье были - так там и остались...
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