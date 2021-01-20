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"Стрип-клуб и церковь. Этим всё сказано": реакция иностранцев на "дворец Путина"

"Стрип-клуб и церковь. Этим всё сказано": реакция иностранцев на "дворец Путина" (8 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 20:08
Сообщество : Политика
Метки: Reddit   Реакция   геленджик   дворец   комментарии   политика   путин   соцсети   
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Что думают на Reddit и на Daily Mail о знаменитой резиденции на мысе Идокопас за миллиард долларов.

Источник:

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Метки: Reddit   Реакция   геленджик   дворец   комментарии   политика   путин   соцсети   
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27k
семён 21 минуту назад
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семён Минуту назад
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VL 2 минуты назад
Мля, анальные мудилы всё никак не уймуться. Лёше яйца защемили, и этим открутят. Уроды гнойные.
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семён 5 минут назад
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Александр 8 минут назад
Из Алоши Недоотравленного лепят нового Борю Ельцина чтоб потом признать его как Гуайдо президентом Всея Руси))
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семён 8 минут назад
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семён 10 минут назад
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семён 11 минут назад
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семён 11 минут назад
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семён 12 минут назад
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Владимир 15 минут назад
Да че за по. .бота. Лешенька херню опять навыдумывал, а хомячье тоскает этот бред из поста в пост.
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80
badsmile 18 минут назад
Хомячье отрабатывает привезённые бабки. Когда уже до них дойдёт, что дебилов в РФ не более двух процентов, а остальные это дерьмо жрать не будут.
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семён 19 минут назад
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4k
Sanar 20 минут назад
Сидят бабки у подъезда и трепят языками, сейчас это называется "реакция соцсетей", кони из за бугра русскоязычные, вы реально думаете что президент страны самой огромной на земле будет жить в хрущёвке?
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758
Виталий Касандров 21 минуту назад
Ну нам активно начинают втюхивать нового Лжедмитрия. Для полноты картины не хватает что Сисян объявил себя спасенным сыном Ельцина (действительно ведь похож ведь чертяка) .
В плотников из Финляндии и пастухов из Эквадара всей душой радующих за Сисяна верят только те кто верил в девочку Бану - то есть полные дебилы .
Обломаются уроды.
Нет конечно, если втюхать в пиар лангустфурера несколько миллиардов баксов то да вполне возможно получить на выборах не обычные 1.5-2% а 3-4 но не более .
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−195
Мутный Полчаса назад
Наверное, Путин скоро умрет.
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42k
zloykoyot Мутный 14 минут назад
Наверное ты с голой жопой останешься, потому как такие дебильные выблевы вряд ли кто оплатит.
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7k
Prostovopros Полчаса назад
Как только админы решились то пропустить такой пост? Респект.
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3k
schmubu Prostovopros Полчаса назад
ты дурачка-то выключи.
с таким статусом посты не проверяются, сразу публикуются. так что твоё "такой пост" - это ни о чём.
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7k
Prostovopros schmubu 22 минуты назад
И ты в это веришь? Только потому, что так написано в правилах сайта? Ты с какой планеты жёстко тут приземлился головой?
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775
Dutch Prostovopros 16 минут назад
Такое чувство, что вас на русофобии пердолит, корёжит и колбасит не по-детски. Даже у нас в Эстонии таких ещё поискать надо. Кто ж вас так обидел по жизни?
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3k
schmubu Prostovopros 9 минут назад
при чём тут веришь? я не верю, я знаю. а в правилах сайта я и не видел, что об этом стоит.

у меня 5 своих постов. только первые два или три, не помню точно, ждали проверки. остальные сразу публикуются. а у ТС - больше 900. конечно же - никто этот пост не проверял.
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8k
Александр 36 минут назад
Бред какой-то.
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1k
Бровеносец в потёмках 41 минуту назад
Пост-говно, автор-мудак.
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6k
vitenok Бровеносец в потёмках 21 минуту назад
Судак - это мягко сказано. Мудище.
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752
Oldman Бровеносец в потёмках 7 минут назад
Раньше писали короче - КГ/АМ
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