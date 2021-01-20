"Стрип-клуб и церковь. Этим всё сказано": реакция иностранцев на "дворец Путина"

Что думают на Reddit и на Daily Mail о знаменитой резиденции на мысе Идокопас за миллиард долларов.
- Чёрт побери... 17 691 квадратных метров! То есть где-то около 190 245 квадратных футов. Я плотник из Финляндии и работаю на строительстве частных домов класса люкс. Только что я закончил дом для подрядчика министерства обороны США. По площади этот дом 15 000 квадратных футов, и я подумал, что он чересчур огромен даже для семейства из пяти человек. Но 190 245 - это вообще в голове не укладывается. Для чего кому-то может понадобиться такое поместье? Да не для чего... Каждый раз, когда я вижу нечто подобное, мне плохо становится из-за неравного распределения богатства между тем самым 1% и нами. Жизни 10 тыс. человек можно было бы навсегда изменить к лучшему, потратив всего лишь сотую процента от миллиарда долларов, которые ушли на строительства дворца. Но Путину нужен громадный дворец, чтобы тешить своё тщеславие и свой нарциссизм. Я очень надеюсь, что Бог существует, и что в аду есть отдельное место для таких людей, кто ради строительства непомерно большого поместья готов оставить своих людей голодными. Отвратительно...
- Путин ещё поскромничал. Площадь Эрмитажа 719 480 квадратных футов.
- Путин ещё поскромничал. Площадь Эрмитажа 719 480 квадратных футов.
- Мои друзья из России и Китая в чём-то похожи. Они, может, лично и не любят своих правителей, но они смирились с тем фактом, что "у нашей страны особенный путь, нам необходим сильный лидер, демократия у нас не работает". И их не смущает тот факт, что в Индии с населением в миллиард с лишним человек демократия работает (конечно, в Индии есть свои проблемы, как и везде). Оправдания в духе "у нашей страны особый путь" напоминают мне разговоры, которые сейчас ведут в США, где я живу. Когда я привожу своим друзьям примеры адекватной государственной политики, проводимой в других странах, мне отвечают: "Ну, США ведь особенная страна".
Чушь! Я жил в разных странах, много путешествовал. Люди одинаковые, представления об исключительности нации - это невежество, заблуждения и ура-патриотизм. Где бы вы ни жили: ваша страна не исключительная. Учитесь у других и будьте амбициознее. Почему бы просто не требовать от своих правителей большего?
- Индия - плохой пример. В Индии у власти националистическая партия, лидер которой замешан в убийстве мусульман. Американские политики видят в Моди (прим.: Нарендра Моди - премьер-министр Индии) партнёра лишь потому, что сами не очень-то заботятся о демократии и правах человека.
Чушь! Я жил в разных странах, много путешествовал. Люди одинаковые, представления об исключительности нации - это невежество, заблуждения и ура-патриотизм. Где бы вы ни жили: ваша страна не исключительная. Учитесь у других и будьте амбициознее. Почему бы просто не требовать от своих правителей большего?
- Индия - плохой пример. В Индии у власти националистическая партия, лидер которой замешан в убийстве мусульман. Американские политики видят в Моди (прим.: Нарендра Моди - премьер-министр Индии) партнёра лишь потому, что сами не очень-то заботятся о демократии и правах человека.
- Даже не знаю, чего меня так это задело, но... Почему на территории этого дворца стоит церковь? Зачем молиться Богу, находясь в особняке за 1,35 млрд долларов с кальянной и стриптиз-баром, построенном на ворованные деньги? Что Бог может ответить ему на молитвы кроме как "верни награбленное"?
- Ха, не знаешь что ли, как работает покаяние?
- Ха, не знаешь что ли, как работает покаяние?
- Очень бы хотелось, чтобы это поместье превратили в карту для следующего Hitman или Call of Duty. Пофиг на Путина, просто хочется там побегать.
- Увидел обложку видео и подумал, что Путина добавили в "Цивилизацию 6".
- Единственное различие между политиками Запада и политиками Востока в том, что последние не скрывают свою коррупцию.
- Увидел обложку видео и подумал, что Путина добавили в "Цивилизацию 6".
- Единственное различие между политиками Запада и политиками Востока в том, что последние не скрывают свою коррупцию.
- Теперь мне понятно, зачем республиканцы продались русским. Они отчаянно хотят иметь столько же денег и власти, сколько у Путина.
- Зачем строить себе столько домов, если ты не собираешься на пенсию? Когда же всем этим добром наслаждаться? Не понимаю.
- Видели его гардероб на видео? Серьёзно, это же сколько одному русскому надо спортивных костюмов Adidas?
- Говорят, состояние Путина оценивается в 200 млрд долларов, так что этот дворец для него мелочь.
- Зачем строить себе столько домов, если ты не собираешься на пенсию? Когда же всем этим добром наслаждаться? Не понимаю.
- Видели его гардероб на видео? Серьёзно, это же сколько одному русскому надо спортивных костюмов Adidas?
- Говорят, состояние Путина оценивается в 200 млрд долларов, так что этот дворец для него мелочь.
Пользователь из Соединённого Королевства:
- Он кончит, как последний русский царь. Какой там, кстати, подвал?
Пользователь из Австралии:
- То есть настоящий фотографий интерьера нет? Только фантазии художника и компьютерная графика. Шикарное доказательство.
Пользователь из Соединённого королевства:
- Стрип-клуб, LOL. Учитывая, как Путин любит позировать перед камерами с голым торсом, это он будет выступать на сцене стрип-клуба.
Пользователь из Швеции:
- Стрип-клуб и церковь. Этим всё сказано.
- Он кончит, как последний русский царь. Какой там, кстати, подвал?
Пользователь из Австралии:
- То есть настоящий фотографий интерьера нет? Только фантазии художника и компьютерная графика. Шикарное доказательство.
Пользователь из Соединённого королевства:
- Стрип-клуб, LOL. Учитывая, как Путин любит позировать перед камерами с голым торсом, это он будет выступать на сцене стрип-клуба.
Пользователь из Швеции:
- Стрип-клуб и церковь. Этим всё сказано.
Пользователь из Соединённого королевства:
- Демократы могут преподать пару уроков Путину относительно атрибутов власти. В сравнении с ними Путин любитель.
Пользователь из Соединённого королевства:
- Я не сомневаюсь, что обвинения в адрес Путина на 100% верны, но статья основана на представлении художника о том, как этот дворец МОГ БЫ выглядеть?!?
Пользователь из Соединённого королевства:
- Он всё ещё беднее обитателей Букингемского дворца.
Пользователь из Соединённого королевства:
- Мне нравится, что вокруг ванной стоят кресла, чтобы гости сидели и смотрели на тебя в ванной.
Пользователь из Соединённого королевства:
- Нет никакой разницы между ним, английской королевской семьёй и многими знаменитостями по всему миру. Пока у них есть деньги, все к ним подлизываются и думают, что они такие замечательные.
- Он в буквально украл эти деньги у россиян.
- Демократы могут преподать пару уроков Путину относительно атрибутов власти. В сравнении с ними Путин любитель.
Пользователь из Соединённого королевства:
- Я не сомневаюсь, что обвинения в адрес Путина на 100% верны, но статья основана на представлении художника о том, как этот дворец МОГ БЫ выглядеть?!?
Пользователь из Соединённого королевства:
- Он всё ещё беднее обитателей Букингемского дворца.
Пользователь из Соединённого королевства:
- Мне нравится, что вокруг ванной стоят кресла, чтобы гости сидели и смотрели на тебя в ванной.
Пользователь из Соединённого королевства:
- Нет никакой разницы между ним, английской королевской семьёй и многими знаменитостями по всему миру. Пока у них есть деньги, все к ним подлизываются и думают, что они такие замечательные.
- Он в буквально украл эти деньги у россиян.
Заранее извиняюсь, но я должен был это сделать. Дворец Путина как наряды Киркорова. Тред.
The theatre. pic.twitter.com/BpYGaTtmZS— András Tóth-Czifra (@NoYardstick) January 20, 2021
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В плотников из Финляндии и пастухов из Эквадара всей душой радующих за Сисяна верят только те кто верил в девочку Бану - то есть полные дебилы .
Обломаются уроды.
Нет конечно, если втюхать в пиар лангустфурера несколько миллиардов баксов то да вполне возможно получить на выборах не обычные 1.5-2% а 3-4 но не более .
с таким статусом посты не проверяются, сразу публикуются. так что твоё "такой пост" - это ни о чём.
у меня 5 своих постов. только первые два или три, не помню точно, ждали проверки. остальные сразу публикуются. а у ТС - больше 900. конечно же - никто этот пост не проверял.