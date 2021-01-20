"Стрип-клуб и церковь. Этим всё сказано": реакция иностранцев на "дворец Путина"

- Мои друзья из России и Китая в чём-то похожи. Они, может, лично и не любят своих правителей, но они смирились с тем фактом, что "у нашей страны особенный путь, нам необходим сильный лидер, демократия у нас не работает". И их не смущает тот факт, что в Индии с населением в миллиард с лишним человек демократия работает (конечно, в Индии есть свои проблемы, как и везде). Оправдания в духе "у нашей страны особый путь" напоминают мне разговоры, которые сейчас ведут в США, где я живу. Когда я привожу своим друзьям примеры адекватной государственной политики, проводимой в других странах, мне отвечают: "Ну, США ведь особенная страна".

Чушь! Я жил в разных странах, много путешествовал. Люди одинаковые, представления об исключительности нации - это невежество, заблуждения и ура-патриотизм. Где бы вы ни жили: ваша страна не исключительная. Учитесь у других и будьте амбициознее. Почему бы просто не требовать от своих правителей большего?



- Индия - плохой пример. В Индии у власти националистическая партия, лидер которой замешан в убийстве мусульман. Американские политики видят в Моди (прим.: Нарендра Моди - премьер-министр Индии) партнёра лишь потому, что сами не очень-то заботятся о демократии и правах человека.