10 интересных фактов о великом композиторе Иоганне Себастьяне Бахе

Иоганн Себастьян Бах — один из самых талантливых композиторов в истории. Интересно, что после смерти его творчество было практически забыто, однако позднее к нему вернулась заслуженная слава.
Сегодня мы поговорим больше не о его произведениях, а о его жизни. Какие из сыновей Баха стали знаменитыми композиторами, что мог сделать Иоганн Себастьян в порыве гнева и ради какого органиста он прошёл пешком 50 километров — эти и ещё семь интересных историй в нашем материале.
1. У Баха было восемь братьев и сестёр. Иоганн был самым младшим. Музыке его начал учить старший брат Иоганн Кристоф, когда Себастьяну было десять лет.
2. Мать Баха умерла, когда мальчику было девять лет, а через год умер отец. Воспитанием осиротевших детей занимался старший брат Иоганн Кристоф.
3. Первое произведение Бах написал в возрасте 15 лет. У него был уникальный слух: после прослушивания новой мелодии Иоганн тут же её запоминал и играл без ошибки. За свою жизнь Бах написал более 1000 произведений.
4. В юности Бах пел в церковном хоре. В последствии именно благодаря ему в хор стали брать не только мужчин, но и женщин. Интересно, что первой хористкой стала его жена.
1. У Баха было восемь братьев и сестёр. Иоганн был самым младшим. Музыке его начал учить старший брат Иоганн Кристоф, когда Себастьяну было десять лет.
2. Мать Баха умерла, когда мальчику было девять лет, а через год умер отец. Воспитанием осиротевших детей занимался старший брат Иоганн Кристоф.
3. Первое произведение Бах написал в возрасте 15 лет. У него был уникальный слух: после прослушивания новой мелодии Иоганн тут же её запоминал и играл без ошибки. За свою жизнь Бах написал более 1000 произведений.
4. В юности Бах пел в церковном хоре. В последствии именно благодаря ему в хор стали брать не только мужчин, но и женщин. Интересно, что первой хористкой стала его жена.
5. И. С. Бах был женат дважды. Первая супруга — его кузина Мария Барбара. Союз подарил им семерых детей, трое из них умерли во младенчестве. Вильгельм Фридеман и Карл Филипп Эммануил в последствии стали знаменитыми композиторами. Второй избранницей Иоганна Себастьяна стала певица Анна Магдалена. В браке с ней родилось 13 детей, однако семь из них умерли во младенчестве.
6. Современники отмечали, что немецкий композитор был достаточно вспыльчивым человеком. Если его выводили себя, он мог сломать инструмент, разорвать ноты и накричать на своих подчинённых.
7. Бах работал во всех музыкальных жанрах, кроме оперы. Любимым же инструментом композитора был орган. Именно для него он написал большинство своих произведений.
6. Современники отмечали, что немецкий композитор был достаточно вспыльчивым человеком. Если его выводили себя, он мог сломать инструмент, разорвать ноты и накричать на своих подчинённых.
7. Бах работал во всех музыкальных жанрах, кроме оперы. Любимым же инструментом композитора был орган. Именно для него он написал большинство своих произведений.
8. А вот любимым композитором Иоганна Себастьяна был соотечественник Дитрих Букстехуде. Бах посещал его концерты, а однажды даже прошёл пешком 50 километров, чтобы успеть на выступление органиста и композитора.
9. Иоганн Себастьян Бах признан лучшим композитором в истории человечества по версии издания New York Times.
10. Бах был похоронен на кладбище при церкви Св. Иоанна. Интересно, что его могила была утеряна и обнаружили её случайно лишь в конце XIX века. Во время Второй мировой войны храм был разрушен, а останки композитора были перенесены в церковь Св. Фомы.
9. Иоганн Себастьян Бах признан лучшим композитором в истории человечества по версии издания New York Times.
10. Бах был похоронен на кладбище при церкви Св. Иоанна. Интересно, что его могила была утеряна и обнаружили её случайно лишь в конце XIX века. Во время Второй мировой войны храм был разрушен, а останки композитора были перенесены в церковь Св. Фомы.
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