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10 интересных фактов о великом композиторе Иоганне Себастьяне Бахе

10 интересных фактов о великом композиторе Иоганне Себастьяне Бахе (3 фото)

Автор:
19 января 2021 10:01
Сообщество : Факты
Метки: Иоганн Бах   интересно   композитор   музыка   познавательно   факты   фото   
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Иоганн Себастьян Бах — один из самых талантливых композиторов в истории. Интересно, что после смерти его творчество было практически забыто, однако позднее к нему вернулась заслуженная слава.

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Метки: Иоганн Бах   интересно   композитор   музыка   познавательно   факты   фото   
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Агасфер 2 часа назад
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