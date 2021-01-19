10 интересных фактов о великом композиторе Иоганне Себастьяне Бахе

Сегодня мы поговорим больше не о его произведениях, а о его жизни. Какие из сыновей Баха стали знаменитыми композиторами, что мог сделать Иоганн Себастьян в порыве гнева и ради какого органиста он прошёл пешком 50 километров — эти и ещё семь интересных историй в нашем материале.





1. У Баха было восемь братьев и сестёр. Иоганн был самым младшим. Музыке его начал учить старший брат Иоганн Кристоф, когда Себастьяну было десять лет.



2. Мать Баха умерла, когда мальчику было девять лет, а через год умер отец. Воспитанием осиротевших детей занимался старший брат Иоганн Кристоф.



3. Первое произведение Бах написал в возрасте 15 лет. У него был уникальный слух: после прослушивания новой мелодии Иоганн тут же её запоминал и играл без ошибки. За свою жизнь Бах написал более 1000 произведений.



4. В юности Бах пел в церковном хоре. В последствии именно благодаря ему в хор стали брать не только мужчин, но и женщин. Интересно, что первой хористкой стала его жена.