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50 интересных фактов из жизни русского поэта и писателя Н.А. Некрасова

50 интересных фактов из жизни русского поэта и писателя Н.А. Некрасова (18 фото)

Автор:
19 января 2021 09:02
Сообщество : Факты
Метки: Некрасов   интересно   познавательно   поэт   факты   фото   
202
18
Сочинения Н. А. Некрасова вошли в золотой фонд российской прозы и поэзии. Николая Алексеевича Некрасова считают классиком не только русской, но и мировой литературы.
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Метки: Некрасов   интересно   познавательно   поэт   факты   фото   
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ваня панкин 2 минуты назад
честно, мне некрасов не особо нравится, но уважаю его как литератора и поэта...
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