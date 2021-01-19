50 интересных фактов из жизни русского поэта и писателя Н.А. Некрасова

16. Часто Некрасов ходил на охоту вместе с Тургеневым, потому что считал его лучшим охотником.



17. Николай Алексеевич Некрасов похожим был на своего отца. Резкость и несдержанность он унаследовал именно от него. Но самое удивительное, что с отцом, которого он позднее выводил в своих стихах как сатрапа и мучителя, у него были замечательные отношения. Он каждый год до самой смерти отца приезжал к нему в имение, где они вместе охотились.

Над могилой отца Некрасов возвёл шикарную часовню-усыпальницу, тогда как матери практически в то же время поставил достаточно скромный памятник. Некрасоведы до сих пор гадают: что бы это могло значить? Очевидно, что это может значить только одно: Некрасов в тот период не обожествлял мать и относился к ней достаточно равнодушно. Этим же объясняется и тот факт, что после смерти матери он не посвятил ей ни одного стиха за долгое время, предпочитая посвящать их мужикам, подругам, друзьям и т.д.