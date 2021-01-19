50 интересных фактов из жизни русского поэта и писателя Н.А. Некрасова

Сочинения Н. А. Некрасова вошли в золотой фонд российской прозы и поэзии. Николая Алексеевича Некрасова считают классиком не только русской, но и мировой литературы.
2. Отец Некрасова отличался буйным нравом и тяжелым характером. Мальчик с детства наблюдал издевательства над крепостными.
3. Поэт вырос в большой семье: Некрасов имел 13 братьев и сестер, он был старшим из 14 детей.
4. Мать Некрасова была из богатой семьи. Елена Андреевна была хорошо образованной и утонченной женщиной. В 16 лет, вопреки родительской воле, она вышла замуж за любимого человека. Однако этот брак не принес ей счастья; муж оказался грубым и жестоким. Елена Андреевна прожила очень недолгую жизнь: она умерла в 40 лет.
5. Его отец был невероятно жесток не только по отношению к крестьянам, но и к своей семье. Маленький Николай боялся и ненавидел его.
3. Поэт вырос в большой семье: Некрасов имел 13 братьев и сестер, он был старшим из 14 детей.
4. Мать Некрасова была из богатой семьи. Елена Андреевна была хорошо образованной и утонченной женщиной. В 16 лет, вопреки родительской воле, она вышла замуж за любимого человека. Однако этот брак не принес ей счастья; муж оказался грубым и жестоким. Елена Андреевна прожила очень недолгую жизнь: она умерла в 40 лет.
5. Его отец был невероятно жесток не только по отношению к крестьянам, но и к своей семье. Маленький Николай боялся и ненавидел его.
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6. А своей матерью Некрасов восхищался, называл ее страдалицей, замученной супругом — тираном, и посвятил ей целый ряд прекрасных стихов.
7. Дед Некрасова являлся очень азартным человеком, а поэтому почти все свое состояние проигрывал в карты.
8. В 11 лет Николай Алексеевич поступил в гимназию, где доучился только до 5-го класса.
9. В юношеские годы, после ссоры с отцом, Некрасов оказался в страшной нужде.
7. Дед Некрасова являлся очень азартным человеком, а поэтому почти все свое состояние проигрывал в карты.
8. В 11 лет Николай Алексеевич поступил в гимназию, где доучился только до 5-го класса.
9. В юношеские годы, после ссоры с отцом, Некрасов оказался в страшной нужде.
10. Николай Алексеевич, как и его отец, дед и прадед, был заядлым картежником. В игре ему невероятно везло.
11. Некрасов играл в карты только по своим правилам: игра происходила лишь на ту сумму денег, которая была отложена для этого.
11. Некрасов играл в карты только по своим правилам: игра происходила лишь на ту сумму денег, которая была отложена для этого.
12. Николай верил в приметы, что перед игрой нельзя никому давать или одалживать денег. И вот однажды к нему пришел сотрудник «Современника» и попросил 300 рублей в счет зарплаты. Некрасов отказал. Тогда тот сотрудник слезно умолял его и даже сказал, что пустит себе пулю в лоб, если тот не даст денег. Некрасов всё равно отказал и на следующий день узнал, что этот человек действительно застрелился. Он должен был отдать 1000 рублей, иначе бы его посадили в долговую тюрьму. После этого Некрасов сильно переживал по этому поводу.
13. Для игры в карты Некрасов ежегодно откладывал до 20000 рублей.
14. Еще одной страстью поэта была охота. Он превосходно держался в седле и метко стрелял.
15. Некрасов очень любил медвежью охоту, а также он охотился на дичь.
13. Для игры в карты Некрасов ежегодно откладывал до 20000 рублей.
14. Еще одной страстью поэта была охота. Он превосходно держался в седле и метко стрелял.
15. Некрасов очень любил медвежью охоту, а также он охотился на дичь.
16. Часто Некрасов ходил на охоту вместе с Тургеневым, потому что считал его лучшим охотником.
17. Николай Алексеевич Некрасов похожим был на своего отца. Резкость и несдержанность он унаследовал именно от него. Но самое удивительное, что с отцом, которого он позднее выводил в своих стихах как сатрапа и мучителя, у него были замечательные отношения. Он каждый год до самой смерти отца приезжал к нему в имение, где они вместе охотились.
Над могилой отца Некрасов возвёл шикарную часовню-усыпальницу, тогда как матери практически в то же время поставил достаточно скромный памятник. Некрасоведы до сих пор гадают: что бы это могло значить? Очевидно, что это может значить только одно: Некрасов в тот период не обожествлял мать и относился к ней достаточно равнодушно. Этим же объясняется и тот факт, что после смерти матери он не посвятил ей ни одного стиха за долгое время, предпочитая посвящать их мужикам, подругам, друзьям и т.д.
17. Николай Алексеевич Некрасов похожим был на своего отца. Резкость и несдержанность он унаследовал именно от него. Но самое удивительное, что с отцом, которого он позднее выводил в своих стихах как сатрапа и мучителя, у него были замечательные отношения. Он каждый год до самой смерти отца приезжал к нему в имение, где они вместе охотились.
Над могилой отца Некрасов возвёл шикарную часовню-усыпальницу, тогда как матери практически в то же время поставил достаточно скромный памятник. Некрасоведы до сих пор гадают: что бы это могло значить? Очевидно, что это может значить только одно: Некрасов в тот период не обожествлял мать и относился к ней достаточно равнодушно. Этим же объясняется и тот факт, что после смерти матери он не посвятил ей ни одного стиха за долгое время, предпочитая посвящать их мужикам, подругам, друзьям и т.д.
18. Когда Николаю исполнилось одиннадцать лет, его отправили учиться в Ярославскую гимназию. Вопреки всем, юный Некрасов учился плохо, прогуливал, часто шел на конфликты с преподавателями гимназии. В это время он впервые пробует себя как поэт, за что его нередко порицают.
19. После гимназии Николая Алексеевича ждала воинская служба и карьера. Но здесь Некрасов вновь проявляет характер, окончательно ссорится с отцом, не желая идти по его стопам. Назло отцу, в 17-летнем возрасте он покидает имение и отправляется в Петербург. На новом месте Николай Алексеевич бедствует, хватается за любую работу, ночует в домах для бездомных.
20. Несмотря на свое бедственное положение в Петербурге, он знакомится с известным критиком Белинским, который, в свою очередь, представляет его литературной элите. С этого знакомства и началась его творческая деятельность.
19. После гимназии Николая Алексеевича ждала воинская служба и карьера. Но здесь Некрасов вновь проявляет характер, окончательно ссорится с отцом, не желая идти по его стопам. Назло отцу, в 17-летнем возрасте он покидает имение и отправляется в Петербург. На новом месте Николай Алексеевич бедствует, хватается за любую работу, ночует в домах для бездомных.
20. Несмотря на свое бедственное положение в Петербурге, он знакомится с известным критиком Белинским, который, в свою очередь, представляет его литературной элите. С этого знакомства и началась его творческая деятельность.
21.Излюбленной темой стихотворений и поэм Н. А. Некрасова стала тема народа, крепостничества, тяжелой доли рабочего крестьянина. В то время как сам Некрасов не принадлежал к низшему слою общества и даже владел множеством «душ».
22. В начале своей деятельности, Некрасов анонимно издает сборник ранних романтических стихотворений и баллад «Мечты и звуки». Сборник не вызвал восторгов, критики его забраковали. Некрасов, пытаясь уйти от позора, выкупил практически весь тираж книги и сжег.
23. Николай Некрасов был прекрасным, талантливым издателем и редактором. В 1848 году он становится совладельцем журнала «Современник», мудро им руководит, выводит журнал на высокий профессиональный уровень. Позже он возглавляет журнал «Отечественные записки».
24. Некрасов сбежал с дворянского полка. Отец хотел, чтобы Николай Алексеевич стал военным. Но его сын решил по-другому. Он отправился на филологический факультет Ярославской гимназии. Отца это очень разгневало, и он пообещал лишить сына денежного довольства. Некрасову пришлось учиться и зарабатывать на жизнь, он это делал, как мог. Он ел очень скудно, спал, где придется. Но при этом не пошел к отцу на поклон.
25. Некрасов был суеверным человеком. Он никогда не давал никому денег в долг перед игрой в карты, так как считал, что это принесет неудачу.
22. В начале своей деятельности, Некрасов анонимно издает сборник ранних романтических стихотворений и баллад «Мечты и звуки». Сборник не вызвал восторгов, критики его забраковали. Некрасов, пытаясь уйти от позора, выкупил практически весь тираж книги и сжег.
23. Николай Некрасов был прекрасным, талантливым издателем и редактором. В 1848 году он становится совладельцем журнала «Современник», мудро им руководит, выводит журнал на высокий профессиональный уровень. Позже он возглавляет журнал «Отечественные записки».
24. Некрасов сбежал с дворянского полка. Отец хотел, чтобы Николай Алексеевич стал военным. Но его сын решил по-другому. Он отправился на филологический факультет Ярославской гимназии. Отца это очень разгневало, и он пообещал лишить сына денежного довольства. Некрасову пришлось учиться и зарабатывать на жизнь, он это делал, как мог. Он ел очень скудно, спал, где придется. Но при этом не пошел к отцу на поклон.
25. Некрасов был суеверным человеком. Он никогда не давал никому денег в долг перед игрой в карты, так как считал, что это принесет неудачу.
26. Главной любовью Н.А. Некрасова стала Авдотья Панаева, одна из красивейших женщин той эпохи. Когда они познакомились, Авдотья Яковлевна была замужем за писателем Иваном Панаевым. Некрасов долго добивался непреступной красавицы, и, в конце концов, она ответила ему взаимностью. Влюбленные поселились в квартире Панаевых, причем законный супруг проживал вместе с ними. «Треугольник» просуществовал 16 лет, до самой смерти Панаева. Вскоре Авдотья Яковлевна ушла от Некрасова. Впоследствии он женился на простой деревенской девушке, но Панаеву никогда не забывал. Именно ей он посвятил свое знаменитое произведение «Три элегии».
27. Николай Алексеевич не оставил после себя потомков. Его единственный сын от Авдотьи Панаевой умер еще младенцем.
28. С Авдотьей Панаевой Некрасов прожил в гражданском браке целых 15 лет.
29. Серьезные отношения у Николая Алексеевича Некрасова были с 3-мя женщинами.
30. В его жизни было 2 гражданских жены. А официально он был женат только раз на Зинаиде Николаевне. Но он сам по-настоящему любил только одну женщину – красавицу Авдотью Панаеву.
28. С Авдотьей Панаевой Некрасов прожил в гражданском браке целых 15 лет.
29. Серьезные отношения у Николая Алексеевича Некрасова были с 3-мя женщинами.
30. В его жизни было 2 гражданских жены. А официально он был женат только раз на Зинаиде Николаевне. Но он сам по-настоящему любил только одну женщину – красавицу Авдотью Панаеву.
31. Официальной женой поэта была простая девушка Фекла. Её имя ему совершенно не нравилось, и он стал звать ее Зинаидой. Отчество решил тоже поменять, была Анисимовна, стала Николаевна. Девушка была из простых, поэтому Некрасову пришлось учить ее французскому, музыке и манерам.
32. Жена Некрасова застрелила его лучшего пса. Николай Алексеевич с детства любил охоту с отцом. В его доме было очень много оружия, с которым он ходил на охоту. Главным своим достижением Некрасов считал медведицу и троих медвежат. Как-то вернувшись с охоты, поэт передал ружье жене, она нечаянно нажала на курок и выстрелила в любимую собаку мужа. Он очень опечалился, но на жену злобы не затаил.
32. Жена Некрасова застрелила его лучшего пса. Николай Алексеевич с детства любил охоту с отцом. В его доме было очень много оружия, с которым он ходил на охоту. Главным своим достижением Некрасов считал медведицу и троих медвежат. Как-то вернувшись с охоты, поэт передал ружье жене, она нечаянно нажала на курок и выстрелила в любимую собаку мужа. Он очень опечалился, но на жену злобы не затаил.
33. У Некрасова много стихотворений, где он упоминает клички любимых собак.
34. Литератор нажил достаточно большое состояние, в его распоряжении были крестьяне и большое поместье.
35. Некрасов очень любил детей. Он всегда с радостью наблюдал, как играют крестьянские ребятишки. Мог за ними наблюдать часами. Его очень забавляли их игры и разговоры.
34. Литератор нажил достаточно большое состояние, в его распоряжении были крестьяне и большое поместье.
35. Некрасов очень любил детей. Он всегда с радостью наблюдал, как играют крестьянские ребятишки. Мог за ними наблюдать часами. Его очень забавляли их игры и разговоры.
36. Некрасов написал 2 романа в соавторстве с Авдотьей Яковлевной Панаевой. Были тяжелые времена, и Некрасов решил попробовать совместное творчество с Авдотьей Яковлевной. Многие считали, что ничего у них не выйдет. Но, тем не менее, из-под пера Панаевой и Некрасова вышли такие произведения как «Три страны света» и «Мертвое озеро». Произведения печатались в «Современнике».
37. В творчестве Некрасова зачастую отображалась жизнь рабочего класса.
38. Стиль написания Николая Алексеевича отличался демократизмом.
39. В революционные годы России творчество Некрасова оказывало заметное влияние на высшие слои общества.
40. Основными свойствами поэзии Некрасова считались тесная связь с национальной жизнью, а также близость его к народу.
37. В творчестве Некрасова зачастую отображалась жизнь рабочего класса.
38. Стиль написания Николая Алексеевича отличался демократизмом.
39. В революционные годы России творчество Некрасова оказывало заметное влияние на высшие слои общества.
40. Основными свойствами поэзии Некрасова считались тесная связь с национальной жизнью, а также близость его к народу.
41. По мнению советского литературного критика Владимира Жданова, Некрасов был художником русского слова. Корней Чуковский, самый знаменитый исследователь его творчества, писал: «У Некрасова вообще была страсть к чрезмерным изображениям чрезмерных истязаний и мук. Даже те вещи, которые другим показались бы самыми приятными и милыми, — ему казались орудиями пытки. Этот страстный к страданию человек видел следы страдания там, где их не видел никто. Другие видели рельсы, а он человеческие трупы и кости. Другие видели пыль, а он кровь. Он галлюцинат человеческих мук».
42. Писатель собственные произведения никогда не любил.
43. Николай Алексеевич Некрасов пытался бороться с крепостничеством.
44. Некрасов умел признавать свои ошибки и терзался, если поступал неправильно или «в сердцах» кого-нибудь оскорблял.
45. В 1875 году Некрасову поставили страшный диагноз – рак кишечника. Последние дни за Николаем Алексеевичем ухаживала его официальная жена Фекла Анисимовна. Но он мучился недолго. Земскому доктору удалось не надолго продлить жизнь поэта.
42. Писатель собственные произведения никогда не любил.
43. Николай Алексеевич Некрасов пытался бороться с крепостничеством.
44. Некрасов умел признавать свои ошибки и терзался, если поступал неправильно или «в сердцах» кого-нибудь оскорблял.
45. В 1875 году Некрасову поставили страшный диагноз – рак кишечника. Последние дни за Николаем Алексеевичем ухаживала его официальная жена Фекла Анисимовна. Но он мучился недолго. Земскому доктору удалось не надолго продлить жизнь поэта.
46. Некрасов умер 27 декабря 1877 года, и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.
47. На похороны Некрасова пришло несколько тысяч человек. На похоронах поэт был признан лучшим поэтом. Проститься с поэтом пришло много поэтов и писателей. Все говорили речи о таланте Некрасова. Достоевский сказал, что Некрасов третий поэт в нашей стране, после Пушкина и Лермонтова. Но люди начали протестовать и назвали Некрасова лучшим поэтом.
48. Именем этого поэта названо множество библиотек и других культурных учреждений.
49. Музеи Некрасова открыты в Санкт-Петербурге, в усадьбе Карабиха и в городе Чудово.
50. В городе Чудово, помимо музея, есть памятник Некрасову с собакой и ружьем.
48. Именем этого поэта названо множество библиотек и других культурных учреждений.
49. Музеи Некрасова открыты в Санкт-Петербурге, в усадьбе Карабиха и в городе Чудово.
50. В городе Чудово, помимо музея, есть памятник Некрасову с собакой и ружьем.
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