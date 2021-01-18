20 познавательных фактов о парках развлечений

Главное предназначение тематических парков развлечений — отвлечь посетителей от повседневных забот самыми фантастическими способами, но порой то, что происходит за кулисами, будоражит не меньше крутой мертвой петли. От изгоняющих дьявола аттракционов до потайных убежищ — вот 20 самых безумных и неожиданных фактов о парках развлечений.
В 1950-х Диснейленд заполонили бродячие кошки, однако выгонять их не стали — персонал парка позволил животным свободно бродить по территории, тем самым решив проблему грызунов, которые наводнили парк. На сегодняшний день в Диснейленде проживает около 200 кошек.
В мексиканском городе Идальго, далеко от границы США с Мексикой, располагается тематический парк, который предлагает посетителям пережить необычный опыт: пересечение границы. Конечно, понарошку, но администрация парка серьезно относится к проблеме нелегальной миграции, и поэтому это «развлечение» проходит весьма жестко: с собаками, койотами, пограничным контролем и дикими погонями. Все потому, что хняхну, коренные жители этого региона, потеряли около 80% своего населения из-за миграции.
Некие предприниматели организовали в Литве эдакий тематический парк для тех, кто не застал СССР. Советский бункер «Драма выживания» предлагает посетителям окунуться в 1984 год — на входе в бункер охрана забирает у посетителей личные вещи и заставляет переодеться в одежду советских времен. Следующие 2,5 часа туристы едят типичные советские блюда, смотрят передачи тех лет и, самое дикое — проходят медосмотр и допрос. На прощание их, конечно же, угощают водкой.
Диснейленд славится своей железной дорогой. Изначально она работала на дизельном топливе, но в какой-то момент Дисней перевел ее на биодизель — сначала компания попробовала использовать соевое масло, но из этого ничего не вышло, и теперь топливо получают в результате переработки масла, которое в парке используют для готовки.
К слову о железной дороге — в первую же неделю после ее открытия произошел страшный случай. Машинист слишком рано нажал на переключатель, и вагон пошел не по тому пути. Машинист затем выпрыгнул из поезда и сбежал — буквально скрылся в облаке пара. К счастью, никто не пострадал, хотя поездом больше никто не управлял.
Один американец двадцать лет колесил по штатам, чтобы побывать в каждом парке «Шесть флагов» в стране, однако сейчас он отбывает пожизненный запрет на посещение любимых парков. Почему? Однажды ему нужно было найти еще двух человек, чтобы прокатиться на аттракционе, и он начал приставать к женщинам с просьбой «одолжить» их маленьких сыновей. Все потому, что, будучи практикующим иудеем, он не мог остаться с молодой женщиной наедине, но почему-то забыл упомянуть об этом, когда обращался к мамам с детьми. Большая ошибка.
Заядлым блогерам придется оставить любимую селфи-палку дома: Disney и Universal Studios запретили этот аксессуар в своих парках. Трагедия, трагедия.
«Пираты Карибского моря» — последний аттракцион, создание которого лично курировал Уолт Дисней. Он же настоял, чтобы аттракцион украсили настоящими человеческими скелетами, поскольку все доступные на тот момент искусственные были недостаточно реалистичными. Со временем скелеты все же заменили на искусственные и похоронили, но ходят слухи, что несколько штук все же остались до сих пор.
«Пираты Карибского моря» — последний аттракцион, создание которого лично курировал Уолт Дисней. Он же настоял, чтобы аттракцион украсили настоящими человеческими скелетами, поскольку все доступные на тот момент искусственные были недостаточно реалистичными. Со временем скелеты все же заменили на искусственные и похоронили, но ходят слухи, что несколько штук все же остались до сих пор.
Первые бамперные машинки появились в Великобритании в парке развлечений «Butlins Skegness» — у заведения было эксклюзивное право на популярный аттракцион. Однако веселье продолжалось недолго. Парк, который прославился в Великобритании именно благодаря бамперным машинкам, стал печально известным, когда над автодромом появилась вывеска: «СТАЛКИВАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО».
Диснейленд привлекает самых разных посетителей — включая тех, кто приезжает сюда с довольно странными намерениями. Оказывается, люди очень часто привозят в Диснейленд прах умерших близких и пытаются развеять его в парке — особенно на аттракционе «Особняк с привидениями». Администрация даже заготовила кодовое слово, чтобы уведомить персонал о подобном случае, не потревожив гостей: «Белый порошок».
В Диснейленде вообще постоянно используют кодовые слова и секретные фразы. Самые известные — «разлитый протеин» и «код Винни» — используют, чтобы сообщить персоналу о том, что кого-то где-то стошнило, и кто-то пописал в бассейне. Эти секретные фразы разгадать довольно просто, но есть и другие, менее очевидные. Например, если персонал называет кого-то «драгоценный гость» — случилась беда. Беда в том, что этот гость ведет себя как [невоспитанный, грубый человек]. Эту фразу использует сотрудники парка, представляя «драгоценного гостя» другому сотруднику, чтобы тонко намекнуть ему, что с этим типом надо быть осторожнее.
В 2015 году парк развлечений Legoland стал первым в мире тематическим парком с собственной валютой. В парке во Флориде посетители могут обменять доллары США на доллары LEGOLAND по курсу 1:1. Причем обменять можно не только доллары, но и практически любую мировую валюту.
Первым тихоходным аттракционам на Кони-Айленде было далеко до нынешних крутых горок для любителей адреналина. Однако Ламаркус Адна Томпсон все равно считается отцом американских горок, поскольку именно он подарил их паркам развлечений — правда, из довольно жутковатых побуждений. Изначально он изобрел эти машины, чтобы отлучить людей от Сатаны.
Задолго до того, как Томпсон задумал отвлечь людей от дьявольских искушений своими аттракционами, Екатерина Великая уже строила собственные тематические парки с ледяными горками. Катальные горки при дворе позволяли разгонять до 80 км/ч — и это в 15 веке!
В 1955 году открылся новый диснеевский парк «Tomorrowland» — страна будущего. Здесь Дисней пытался показать, как будет выглядеть мир в 1986 году, но мы сильно отстаем от графика — парк представляет собой видение аграрного общества, работающего в гармонии. Вся зелень в парке съедобна — в любой момент можно наклониться, сорвать растение и съесть его без опаски. Вся суть — в создании шаблона для устойчивого будущего, как и хотел Уолт Дисней, когда открывал Tomorrowland.
В Диснейленде есть свое собственное пожарное депо — это, в общем-то, логично. Но в его стенах таится секретное убежище, которое Уолт Дисней построил для себя и своей семьи. Тайная квартира все еще находится над пожарным депо, и каждый день перед открытием парка в ней зажигают свет, чтобы почтить память основателя парка. Но свет гасили каждый раз, когда в парк приходили дети Диснея в дань уважения их потере.
В Диснейленде находится один из самых эксклюзивных клубов в мире — Club 33. Он располагается над аттракционом «Пираты Карибского моря» и попасть туда могут только те, кто внес вступительный взнос в размере 25 000 долларов (40 тысяч для корпоративных членов клуба) и выждал до пяти лет, чтобы получить членство.
Венское колесо обозрения Wiener Riesenrad в Австрии — старейшее колесо обозрения в мире, и оно все еще работает. Большую часть 20-го века оно также было самым большим в мире. В начале 20-го века правительство собиралось демонтировать колесо, возведенное еще в 1897 году, но на эту работу не хватало средств, так что аттракцион оставили в покое.
Фабио, известная модель и герой обложек женских романов, из-за аттракционов едва не лишился своей красоты. Парк развлечений Busch Gardens пригласил Фабио прокатиться на новом аттракционе в честь его открытия, но фотосессия накрылась, когда в аттракцион врезался дикий гусь и сломал себе шею — мертвая птица прилетела прямо в лицо Фабио и сломала ему нос.
Никогда не знаешь, кого встретишь в парке развлечений — даже знаменитость. Чаще они приходят просто приятно провести время наравне с другими посетителями, но порой заявляются в костюмах своих известных персонажей, чтобы порадовать гостей парка. Так, например, Джонни Депп появлялся в Диснейленде в образе своих персонажей из «Пиратов Карибского моря» и «Алисы в Стране Чудес».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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