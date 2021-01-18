20 познавательных фактов о парках развлечений

Один американец двадцать лет колесил по штатам, чтобы побывать в каждом парке «Шесть флагов» в стране, однако сейчас он отбывает пожизненный запрет на посещение любимых парков. Почему? Однажды ему нужно было найти еще двух человек, чтобы прокатиться на аттракционе, и он начал приставать к женщинам с просьбой «одолжить» их маленьких сыновей. Все потому, что, будучи практикующим иудеем, он не мог остаться с молодой женщиной наедине, но почему-то забыл упомянуть об этом, когда обращался к мамам с детьми. Большая ошибка.