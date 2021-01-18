FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3640 постов • 910 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
20 познавательных фактов о парках развлечений

20 познавательных фактов о парках развлечений (21 фото)

Автор:
18 января 2021 16:24
Сообщество : Факты
Метки: американские горки   диснейленд   парк развлечений   познавательно   русские горки   факты   
574
21

Главное предназначение тематических парков развлечений — отвлечь посетителей от повседневных забот самыми фантастическими способами, но порой то, что происходит за кулисами, будоражит не меньше крутой мертвой петли. От изгоняющих дьявола аттракционов до потайных убежищ — вот 20 самых безумных и неожиданных фактов о парках развлечений.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: американские горки   диснейленд   парк развлечений   познавательно   русские горки   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Kostick 2 часа назад
Дружище, Екатерина Великая - это не 15, а 18 век.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как выбрать электронного питомца для поддержания чистоты Как выбрать электронного питомца для поддержания чистоты Как зимует щука Как зимует щука Когда Земля формировалась: 25 самых красивых антиклиналей и синклиналей на планете Когда Земля формировалась: 25 самых красивых антиклиналей и синклиналей на планете Морская трава поможет очистить океан от пластика Морская трава поможет очистить океан от пластика Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов Вдохновляющие достижения: 25 кратких, но познавательных фактов Вдохновляющие достижения: 25 кратких, но познавательных фактов
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

245729



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Спасение кота из западни
1
99
Спасение кота из западни
Почему в Бразилии дома стоят под наклоном
3
75
Почему в Бразилии дома стоят под наклоном
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лукашенко: Беларусь откажется от автомобилей с ДВС раньше Европы
1
30
Лукашенко: Беларусь откажется от автомобилей с ДВС раньше Европы
Как разделать селедку на филе
7
17
Как разделать селедку на филе
Как выбрать электронного питомца для поддержания чистоты
Как выбрать электронного питомца для поддержания чистоты
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
2
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#Россия#картинки#кот#познавательно#настроение#художники#девушки
#интересно#приколы#подборки#интересное#человек#аварии#авария дня#позитив#автомобили#дети
#фото#история#сша#истории#кино#прикольные#дтп#СССР#войны#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться