Чем успела удивить погода в январе 2021

Сахара - самый засушливый регион на планете. На смену дневному зною ночами приходит настоящий холод. Впервые за 40 лет температура воздуха в пустыне опустилась до 2 градусов мороза.
К выпадению снега привёл циклон, который «замёрз» в пустыне. А в Одессе не успело замёрзнуть Чёрное море. Из-за разницы температур воды и воздуха над морем появился эффект кипения.
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