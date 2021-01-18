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Чем успела удивить погода в январе 2021

Чем успела удивить погода в январе 2021 (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 14:56
Метки: 360подмосковье   видео   интересно   море   погода   природа   пустыня   
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Сахара - самый засушливый регион на планете. На смену дневному зною ночами приходит настоящий холод. Впервые за 40 лет температура воздуха в пустыне опустилась до 2 градусов мороза.

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Метки: 360подмосковье   видео   интересно   море   погода   природа   пустыня   
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Вишенка Крокодилова 58 минут назад
Не скажу "за всю Одессу", а в Крыму море не замерзает никогда. Сильные туманы бывают весной и иногда осенью.
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