То, чего вы не знали об Азовском море. Интересные факты

Древние Греки не считали его морем, а называли Меотийским озером.
Азовское море представляет собой мелководный плоский водоем с невысокими береговыми склонами. Вода в нем мутная, а берега голые, низкие, глинисто-песчаные. Летом температура верхних слоёв воды часто прогревается до 28-30 градусов. При этом на его побережье и над поверхностью круглый год дуют ветра. Иногда они бывают так сильны, что нагоняет воду на берег. Тогда уровень моря в прибрежной зоне повышается на несколько метров.
Согласно одной из теорий, Азовское море возникло 7 500 лет назад в результате сильного подъёма уровня Чёрного моря. А в настоящее время уровень его вод неуклонно падает. Если ситуация не изменится, рано или поздно это прекрасное море вовсе исчезнет.
Согласно одной из теорий, Азовское море возникло 7 500 лет назад в результате сильного подъёма уровня Чёрного моря. А в настоящее время уровень его вод неуклонно падает. Если ситуация не изменится, рано или поздно это прекрасное море вовсе исчезнет.
Названий у Азова много. Его называют морем Моллюсков. Древние славяне звали его Сурозским или Синим море. А современное название пошло от арабского словосочетания Бахр-ель-Азов или «темно-синее море». Но, очень часто его воды из-за перемешавшегося песка приобретают зеленовато-желтый оттенок. При этом в море обитает много планктона. Ввиду этого по ночам его поверхность и вовсе светится. Вот еще несколько интересных фактов об этом удивительном водоеме планеты:
Это самое мелкое море в мире. Его максимальная глубина равна всего лишь 13,5 метрам. В среднем же глубины Азова не превышают 7 метров.
Древние Греки не считали его морем, а называли Меотийским озером. Солидарны с ними были римляне, называвшие Азов Меотийским болотом.
Самое отдаленное море от океана. Его воды отделены от Атлантики 4 морями: Черным, Мраморным, Эгейским и Средиземным. Это самое континентальное море планеты.
Его вода в 3 раза преснее, чем в других морях. Ею можно утолить жажду. А все из-за обильного притока речных вод в бассейн Азова. К тому же у Азовского моря затруднен водообмен с Черным морем. Из-за низкой солености оно замерзает зимой.
Самое рыбное море в мире. Благодаря низкой солености, Азовское море богато рыбой. Здесь даже водятся речные виды. Его небольшие размеры превратили водоем в своеобразный рыбный питомник.
Основные полезные ископаемые – нефть и горючий газ. Азовское море богато полезными ископаемыми, спрятанными как на его дне, так и под ним. Газовые месторождения обрамляют всё его побережье. Самым перспективным нефтегазоносным горизонтом являются отложения нижнего мела. А наиболее нефтеносными — майкопские.
На его берегах жили амазонки. Государство Меотида располагалось на побережье Азовского моря.
Согласно древнегреческим легендам на территории, омываемой Черным и Азовским морями проживали прекрасные женщины-воины или амазонки. О них пишут почти все античные писатели. Впервые же об амазонках упоминается в Илиаде.
Древние Греки не считали его морем, а называли Меотийским озером. Солидарны с ними были римляне, называвшие Азов Меотийским болотом.
Самое отдаленное море от океана. Его воды отделены от Атлантики 4 морями: Черным, Мраморным, Эгейским и Средиземным. Это самое континентальное море планеты.
Его вода в 3 раза преснее, чем в других морях. Ею можно утолить жажду. А все из-за обильного притока речных вод в бассейн Азова. К тому же у Азовского моря затруднен водообмен с Черным морем. Из-за низкой солености оно замерзает зимой.
Самое рыбное море в мире. Благодаря низкой солености, Азовское море богато рыбой. Здесь даже водятся речные виды. Его небольшие размеры превратили водоем в своеобразный рыбный питомник.
Основные полезные ископаемые – нефть и горючий газ. Азовское море богато полезными ископаемыми, спрятанными как на его дне, так и под ним. Газовые месторождения обрамляют всё его побережье. Самым перспективным нефтегазоносным горизонтом являются отложения нижнего мела. А наиболее нефтеносными — майкопские.
На его берегах жили амазонки. Государство Меотида располагалось на побережье Азовского моря.
Согласно древнегреческим легендам на территории, омываемой Черным и Азовским морями проживали прекрасные женщины-воины или амазонки. О них пишут почти все античные писатели. Впервые же об амазонках упоминается в Илиаде.
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