То, чего вы не знали об Азовском море. Интересные факты

Это самое мелкое море в мире. Его максимальная глубина равна всего лишь 13,5 метрам. В среднем же глубины Азова не превышают 7 метров.



Древние Греки не считали его морем, а называли Меотийским озером. Солидарны с ними были римляне, называвшие Азов Меотийским болотом.



Самое отдаленное море от океана. Его воды отделены от Атлантики 4 морями: Черным, Мраморным, Эгейским и Средиземным. Это самое континентальное море планеты.



Его вода в 3 раза преснее, чем в других морях. Ею можно утолить жажду. А все из-за обильного притока речных вод в бассейн Азова. К тому же у Азовского моря затруднен водообмен с Черным морем. Из-за низкой солености оно замерзает зимой.



Самое рыбное море в мире. Благодаря низкой солености, Азовское море богато рыбой. Здесь даже водятся речные виды. Его небольшие размеры превратили водоем в своеобразный рыбный питомник.



Основные полезные ископаемые – нефть и горючий газ. Азовское море богато полезными ископаемыми, спрятанными как на его дне, так и под ним. Газовые месторождения обрамляют всё его побережье. Самым перспективным нефтегазоносным горизонтом являются отложения нижнего мела. А наиболее нефтеносными — майкопские.



На его берегах жили амазонки. Государство Меотида располагалось на побережье Азовского моря.



Согласно древнегреческим легендам на территории, омываемой Черным и Азовским морями проживали прекрасные женщины-воины или амазонки. О них пишут почти все античные писатели. Впервые же об амазонках упоминается в Илиаде.