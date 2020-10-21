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То, чего вы не знали об Азовском море. Интересные факты

То, чего вы не знали об Азовском море. Интересные факты (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 09:37
Сообщество : Факты
Метки: азовское море   видео   интересно   интересные факты   море   факты   фото   
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Древние Греки не считали его морем, а называли Меотийским озером.

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Метки: азовское море   видео   интересно   интересные факты   море   факты   фото   
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Михалыч 24 минуты назад
Если высохнет, то шумеры его снова выкопают...
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