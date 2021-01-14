Первые в своём роде: карликовые жирафы

Пока неизвестно, как подобная аномалия может сказаться на их жизни или репродуктивной функции. Некоторые предполагают, что это может снизить их шансы при столкновении с хищниками, также специалисты считают, что это может стать проблемой при поиске партнёра. Но как бы там ни было, исследователи собираются наблюдать за животными, чтобы всё это выяснить.



Как рассказала Эмма Уэллс (Emma Wells), одна из натуралистов, участвовавших в исследовании, сначала было непросто обнаружить жирафа:



«И хотя намибийский фермер регулярно замечал Найджела на протяжении многих лет, только после наших наблюдений он понял, что Найджел был не подростком, а взрослым жирафом-самцом. Его разница в росте в основном становится очевидной, если сравнивать его с другими жирафами.»



Одного жирафа зовут Гимли, в честь персонажа из «Властелина колец», а другого — Найджел, возможно, это отсылка к сэру Найджелу Пеннивейту из фильма «Гоблины».