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Первые в своём роде: карликовые жирафы

Первые в своём роде: карликовые жирафы (7 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 08:59
Сообщество : Животные
Метки: видео   высота   животные   жираф   карликовый жираф   природа   размер   фото   
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Оказывается, карликовость также может поражать жирафов, по крайней мере об этом говорит открытие одной группы исследователей, занимающейся изучением и сохранением жирафов.

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Метки: видео   высота   животные   жираф   карликовый жираф   природа   размер   фото   
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Александр Иванов Час назад
Любители кроссвордов называют их Окапи.
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