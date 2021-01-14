Первые в своём роде: карликовые жирафы

Оказывается, карликовость также может поражать жирафов, по крайней мере об этом говорит открытие одной группы исследователей, занимающейся изучением и сохранением жирафов.
Вы знали, что у жирафов чёрные языки? Да, без сомнения, это знали только большие любители жирафов, и тем не мене о жирафах ещё многое предстоит узнать.
Так, например, одна из групп учёных, работающая в Африке, была сильно удивлена, когда обнаружила двух диких карликовых жирафов — первых в своём роде. Этот вид длинношеих животных был сразу же зафиксирован, а фотографии с ними с тех пор украсили не одно издание в Интернете.
Так, например, одна из групп учёных, работающая в Африке, была сильно удивлена, когда обнаружила двух диких карликовых жирафов — первых в своём роде. Этот вид длинношеих животных был сразу же зафиксирован, а фотографии с ними с тех пор украсили не одно издание в Интернете.
Недавно исследователи из Фонда сохранения жирафов (GCF) опубликовали в BMC Research Notes статью, описывающую двух жирафов из разных популяций в Намибии и Уганде, которые оказались карликами среди своих сородичей.
Статья посвящена подробному описанию того, что считается первыми известными описаниями карликовых жирафов в научной литературе.
Команда исследователей из Фонда сохранения жирафов наткнулась на двух карликовых жирафов.
Статья посвящена подробному описанию того, что считается первыми известными описаниями карликовых жирафов в научной литературе.
Команда исследователей из Фонда сохранения жирафов наткнулась на двух карликовых жирафов.
Жирафы были обнаружены и занесены в реестр в Национальном парке Мерчисон-Фоллс, Уганда, а также на частной ферме в Центральной Намибии во время фотографических исследований, которые GCF регулярно проводит для определения численности популяции, динамики её развития и распределения по Африке.
Во время одной из таких экскурсий исследователи сделали несколько снимков и измерили размеры конечностей двух карликовых жирафов. По сравнению с другими образцами из популяций, они обнаружили, что у этих особей были более короткие лапы, а точнее более короткие лучевые и пястные кости. Правда шеи у них были одинаковой длины.
Они были обнаружены в Национальном парке Мерчисон-Фоллс, Уганда, и на частной ферме в Намибии.
Во время одной из таких экскурсий исследователи сделали несколько снимков и измерили размеры конечностей двух карликовых жирафов. По сравнению с другими образцами из популяций, они обнаружили, что у этих особей были более короткие лапы, а точнее более короткие лучевые и пястные кости. Правда шеи у них были одинаковой длины.
Они были обнаружены в Национальном парке Мерчисон-Фоллс, Уганда, и на частной ферме в Намибии.
Ведущий автор статьи доктор Майкл Браун (Michael Brown) объяснил, что случаи с такими типами скелетных дисплазий (аномальное развитие клеток) у диких животных чрезвычайно редки, что даёт уникальную возможность заглянуть в популяцию жирафов, живущих в и без того разнообразной экосистеме.
Эти двое были названы Гимли (Gimli) — в честь гнома из «Властелина колец», романа, написанного Дж. Р. Р. Толкином — и Найджелом (Nigel), вполне возможно, в честь сэра Найджела Пеннивейта (Nigel Pennyweight) из кинокартины «Гоблины». Их высота составляет 2,8 и 2,6 м, тогда как среднестатистический жираф в высоту не менее 4,5 м (максимум 6 м).
Эти двое были названы Гимли (Gimli) — в честь гнома из «Властелина колец», романа, написанного Дж. Р. Р. Толкином — и Найджелом (Nigel), вполне возможно, в честь сэра Найджела Пеннивейта (Nigel Pennyweight) из кинокартины «Гоблины». Их высота составляет 2,8 и 2,6 м, тогда как среднестатистический жираф в высоту не менее 4,5 м (максимум 6 м).
Обычный жираф имеет высоту 4,5-6 м, эти же создания — 2,6 и 2,5 м
Пока неизвестно, как подобная аномалия может сказаться на их жизни или репродуктивной функции. Некоторые предполагают, что это может снизить их шансы при столкновении с хищниками, также специалисты считают, что это может стать проблемой при поиске партнёра. Но как бы там ни было, исследователи собираются наблюдать за животными, чтобы всё это выяснить.
Как рассказала Эмма Уэллс (Emma Wells), одна из натуралистов, участвовавших в исследовании, сначала было непросто обнаружить жирафа:
«И хотя намибийский фермер регулярно замечал Найджела на протяжении многих лет, только после наших наблюдений он понял, что Найджел был не подростком, а взрослым жирафом-самцом. Его разница в росте в основном становится очевидной, если сравнивать его с другими жирафами.»
Одного жирафа зовут Гимли, в честь персонажа из «Властелина колец», а другого — Найджел, возможно, это отсылка к сэру Найджелу Пеннивейту из фильма «Гоблины».
Как рассказала Эмма Уэллс (Emma Wells), одна из натуралистов, участвовавших в исследовании, сначала было непросто обнаружить жирафа:
«И хотя намибийский фермер регулярно замечал Найджела на протяжении многих лет, только после наших наблюдений он понял, что Найджел был не подростком, а взрослым жирафом-самцом. Его разница в росте в основном становится очевидной, если сравнивать его с другими жирафами.»
Одного жирафа зовут Гимли, в честь персонажа из «Властелина колец», а другого — Найджел, возможно, это отсылка к сэру Найджелу Пеннивейту из фильма «Гоблины».
К сожалению, по всей Африке популяция жирафов за последние 30 лет значительно сократилась, что привело к небольшому кризису. GCF, а также ряд других организаций проводят программы мониторинга в Намибии, Уганде и других странах, предоставляя важную информацию для поддержки усилий по сохранению и предотвращению возможного исчезновения этих уникальных существ, поскольку на сегодняшний день в дикой природе проживает лишь 111 тысяч жирафов.
Видео с карликовыми жирафами:
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