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О хитрой задаче, которую решит дачник из России, но не юрист Гарварда

О хитрой задаче, которую решит дачник из России, но не юрист Гарварда (3 фото)

Автор:
17 января 2021 08:02
Метки: Гарвард   Россия   дачник   юрист   
2005
3
Условия этой задачи сформулировал один почтенный профессор права для своих студентов. Те, к слову, были совсем не глупцы. Наоборот, лучшие из лучших. Но, тем не менее, на курсе завалились практически все.
Что самое для них обидное, решение этой задачи вовсе не требует досконального знания ни десятков законов, федеральных и местных, ни сотен судебных прецедентов. Достаточно лишь небольшой базы.
Попробуете её решить без Гугла?

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Метки: Гарвард   Россия   дачник   юрист   
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2k
Voland 5 часов назад
Неа, неверное решение, так как в задачке прямо говорится, что "Случалось так, что эти спелые, сочные, тяжёлые яблоки отрывались от веток и падали на землю. Точнее, на клумбу, ломая стебли и круша листья.", а значит жизненные циклы тюльпанов и яблонь пересекаются (я не биолог, но видимо как-то падающие яблоки таки вредят бедным тюльпанчикам), а значит суд должен быть на стороне этих самых тюльпанчиков.
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22
Al_goritm 6 минут назад
Кто судье больше занёс - тот и выиграл процесс.
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28k
KiploksAKS 11 минут назад
Как "дачник" со стажем, оассказываю:
- Есть позднецветущие сорта тюльпанов, у которых листья ещё не засыхают в конце июня.
- Есть раннеспелые сорта яблонь, у которых спелость наступает в начале июля. У большинства летних сортов яблок спелость - конец июля, середина августа. Падалки начинают сыпаться уже с конца июня.
- Поэтому в общем случае возможен вариант, когда раннеспелая яблоня бомбит позднецветущие тюльпаны.
- Далее. В середине лета, даже если у тюльпанов усохли наружные части растений, в земле продолжается рост луковиц и закладка ростков и корней следующего года. А, поскольку луковицы тюльпанов сидят неглубоко, падающее яблоко может повредить растение и в следующем году оно погибнет.
- Есть дикорастущие виды тюльпанов, которые цветут осенью.

Поэтому решение, предложенное профессором, как минимум поспешно.
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6k
Garpia121 Полчаса назад
Даже весной, когда цветут тюльпаны, а я блоки ее не падают, ветви яблонь создают тень на чужом участке и мешают росту клумбы. Мое мнение, все растения должны быть ограниченны линией забора. И не важно, что это только ветви.
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2k
RenamedUser_007 Полчаса назад
О хитрой задаче, которую решит дачник из России, но не юрист Гарварда
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−21
Саша Кутузов 37 минут назад
Если у яблони корни лезут тоже на участок к цветам, формально, то, что падает на те цветы, которые уже давно отцвели, являются личным имуществом того цветолюба.
Ублюдку остается только подвинуть клумбу, выращивать свою цветную травку и жрать свои-же яблоки, а не выпендриваться, как тот хохол.
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8k
Кыся 44 минуты назад
Сетку над клумбами повесить проще. И яблоки удобнее собирать.
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16k
Anna Кыся 15 минут назад
в гарварде до этого не додумались, ждите от них приглашение.
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10k
alexis 44 минуты назад
Подготовка цветника к зимовке, а тут яблоки валятся. Или автор думает- сунул луковицы в землю, через месяц сорвал- продал и одиннадцать месяцев пузом к верху?
А решение простое, если не смогли договориться: цветовод на своём участке (демонстративно) начинает разбрызгивать нитраты/гербициды и садовод не только ветки, яблони отодвинет.
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10k
alexis 37 минут назад
И кстати- некоторые тюльпаны сажают осенью.
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11k
Yasen_Perec Час назад
Территория моя, ветки на моей территории. Имею полное право делать с ними, всё что захочу. А то сегодня ветки, а завтра он свою машину ко мне на участок загонит.
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19k
hebpat 2 часа назад
Смешно, столько копий переломали, а ответ в посте - Как известно, тюльпаны цветут весной, а яблоки созревают осенью. - Следовательно, как такового спора нет, так как жизненные циклы тюльпанов и яблок не совпадают.
А если разбирать ситуацию юридически-то тюльпановодув иске отказать, ну можно ещё выписать штраф за лжесвидетельство
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3k
Мангуст hebpat 43 минуты назад
Неправильно. Не совпадают не жизненные циклы, а циклы цветения тюльпанов и плодоношения яблони. Но в задаче сказано, что яблоки падали "ломая стебли и круша листья". Про соцветия ни слова. Я не знаю, когда выкапывают клубни тюльпанов, вполне возможно, что позже и есть реальный вред от падающих яблок.
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14k
Егор 3 часа назад
- Мойша, у тебя 4 яблока. Половину ты отдал Пете. Сколько у тебя осталось?
- Таки, три с половиной...
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4k
fin4all 3 часа назад
Судья не должен быть специалистом в областях знаний не являющихся юриспруденцией. Но перед вынесением решения он обязан выслушать мнение сторон. На этих слушаниях и должны выясниться нюансы. А в такой формулировке эта задача глупа.
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9k
Антон Семёныч 3 часа назад
У Пети было 3 яблока, у Васи 4 , а у Алёши полная жопа соли.
Вопрос: Кто последний выбегал из колхозного сада?
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38k
Александр 3 часа назад
Что тут решать, неважно что когда цветет, ветки над моей территорией я могу отрезать и послать соседа на три буквы.
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12k
aalexey3 3 часа назад
По закону, всё что проросло через забор - уже не соседа, а твоё. Можешь собирать яблоки, опиливать ветки... То-есть клумбу соседа портили его-же яблоки. Второй сосед здесь не причём. Я бы оставил иск без рассмотрения!
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12k
Алексей aalexey3 3 часа назад
С дома соседа сорвался балкон и упав на твою территорию, повредил машину.
Забирай балкон и не пинди?
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12k
aalexey3 Алексей 2 часа назад
Дома не могут строиться ближе трёх метров от границы участка.
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12k
Алексей aalexey3 2 часа назад
Ок, пускай это будет десяток больших спелых яблок.
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4k
CruelAsm 4 часа назад
Я решил, что данное изложение древнего бояна - далеко не лучшее из тех, что мне попадались. Честно.
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0
Кирилл 4 часа назад
Все конечно хорошо, но судья их послать должен обоих..Пусть заявление перепишут, какой им судебный приказ.....
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6k
Перст Указующий 4 часа назад
как можно выращивать тюльпаны и быть таким упёртым?
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19k
Вишенка Крокодилова 4 часа назад
Это теперь каждый день будет выкладываться?
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14k
Граммар-наци Вишенка Крокодилова 3 часа назад
Нет, Ванятка обычно повторяет через неделю.
Так что - ждём-с.
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14k
Юрий 5 часов назад
Яблоки зреют осенью, а к этому времени тюльпаны оцветают и луковицы выкапывают на зиму...
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12k
Алексей Юрий 3 часа назад
Это где, в России?
А в Гарварде учатся сплошь россияне?
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14k
Юрий Алексей 3 часа назад
Ну в Гарвардском саду яблоки весной созревают...
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12k
Алексей Юрий 3 часа назад
А в Гарварде учатся только местные? Серьезно?
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5k
радик геннадиевич 5 часов назад
я решил что между соседями надо поставить забор выше яблони.
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