О хитрой задаче, которую решит дачник из России, но не юрист Гарварда

Итак, дано.



Жили-были в одной деревне два соседа. Один – цветовод, другой садовод. И надо же так случиться, что со временем яблони второго так разрослись, что их ветви стали нависать над клумбой первого.



Оба хорошо знали своё дело. Цветовод выращивал на клумбе изумительной красоты тюльпаны, равных которым не было во всей округе. На участке садовода яблони цвели и приносили каждый год потрясающе вкусные плоды. Одна беда.



Случалось так, что эти спелые, сочные, тяжёлые яблоки отрывались от веток и падали на землю. Точнее, на клумбу, ломая стебли и круша листья.



Казалось бы, одному соседу надо было слегка подрезать ветки, а другому – немного передвинуть клумбу. Но… оба упёрлись. Никто не хотел уступать ни пяди. Да, люди бывают упрямы. Особенно, когда они соседи.



Короче, пошли в суд. И вот, представьте, что судья это Вы. Именно Вам предстоит решить, кому и что делать в этой ситуации. Решить, и выписать судебный приказ.



В чью пользу будет Ваш вердикт, если компромиссный вариант априори исключён?



Аргументация категорически приветствуется.