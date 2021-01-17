О хитрой задаче, которую решит дачник из России, но не юрист Гарварда

Условия этой задачи сформулировал один почтенный профессор права для своих студентов. Те, к слову, были совсем не глупцы. Наоборот, лучшие из лучших. Но, тем не менее, на курсе завалились практически все.
Что самое для них обидное, решение этой задачи вовсе не требует досконального знания ни десятков законов, федеральных и местных, ни сотен судебных прецедентов. Достаточно лишь небольшой базы.
Попробуете её решить без Гугла?
Что самое для них обидное, решение этой задачи вовсе не требует досконального знания ни десятков законов, федеральных и местных, ни сотен судебных прецедентов. Достаточно лишь небольшой базы.
Попробуете её решить без Гугла?
Итак, дано.
Жили-были в одной деревне два соседа. Один – цветовод, другой садовод. И надо же так случиться, что со временем яблони второго так разрослись, что их ветви стали нависать над клумбой первого.
Оба хорошо знали своё дело. Цветовод выращивал на клумбе изумительной красоты тюльпаны, равных которым не было во всей округе. На участке садовода яблони цвели и приносили каждый год потрясающе вкусные плоды. Одна беда.
Случалось так, что эти спелые, сочные, тяжёлые яблоки отрывались от веток и падали на землю. Точнее, на клумбу, ломая стебли и круша листья.
Казалось бы, одному соседу надо было слегка подрезать ветки, а другому – немного передвинуть клумбу. Но… оба упёрлись. Никто не хотел уступать ни пяди. Да, люди бывают упрямы. Особенно, когда они соседи.
Короче, пошли в суд. И вот, представьте, что судья это Вы. Именно Вам предстоит решить, кому и что делать в этой ситуации. Решить, и выписать судебный приказ.
В чью пользу будет Ваш вердикт, если компромиссный вариант априори исключён?
Аргументация категорически приветствуется.
Жили-были в одной деревне два соседа. Один – цветовод, другой садовод. И надо же так случиться, что со временем яблони второго так разрослись, что их ветви стали нависать над клумбой первого.
Оба хорошо знали своё дело. Цветовод выращивал на клумбе изумительной красоты тюльпаны, равных которым не было во всей округе. На участке садовода яблони цвели и приносили каждый год потрясающе вкусные плоды. Одна беда.
Случалось так, что эти спелые, сочные, тяжёлые яблоки отрывались от веток и падали на землю. Точнее, на клумбу, ломая стебли и круша листья.
Казалось бы, одному соседу надо было слегка подрезать ветки, а другому – немного передвинуть клумбу. Но… оба упёрлись. Никто не хотел уступать ни пяди. Да, люди бывают упрямы. Особенно, когда они соседи.
Короче, пошли в суд. И вот, представьте, что судья это Вы. Именно Вам предстоит решить, кому и что делать в этой ситуации. Решить, и выписать судебный приказ.
В чью пользу будет Ваш вердикт, если компромиссный вариант априори исключён?
Аргументация категорически приветствуется.
Секрет задачки заключался не в законах, не в прецедентах, а… в календаре.
Как известно, тюльпаны цветут весной, а яблоки созревают осенью. Профессор задал своим подопечным разобрать с точки зрения права ситуацию, которой не может быть в принципе. И заслуженно завалил всех.
А на возмущённые протесты отвечал холодно: здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы.
Ну и что решили вы, только честно?
Как известно, тюльпаны цветут весной, а яблоки созревают осенью. Профессор задал своим подопечным разобрать с точки зрения права ситуацию, которой не может быть в принципе. И заслуженно завалил всех.
А на возмущённые протесты отвечал холодно: здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы.
Ну и что решили вы, только честно?
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- Есть позднецветущие сорта тюльпанов, у которых листья ещё не засыхают в конце июня.
- Есть раннеспелые сорта яблонь, у которых спелость наступает в начале июля. У большинства летних сортов яблок спелость - конец июля, середина августа. Падалки начинают сыпаться уже с конца июня.
- Поэтому в общем случае возможен вариант, когда раннеспелая яблоня бомбит позднецветущие тюльпаны.
- Далее. В середине лета, даже если у тюльпанов усохли наружные части растений, в земле продолжается рост луковиц и закладка ростков и корней следующего года. А, поскольку луковицы тюльпанов сидят неглубоко, падающее яблоко может повредить растение и в следующем году оно погибнет.
- Есть дикорастущие виды тюльпанов, которые цветут осенью.
Поэтому решение, предложенное профессором, как минимум поспешно.
Ублюдку остается только подвинуть клумбу, выращивать свою цветную травку и жрать свои-же яблоки, а не выпендриваться, как тот хохол.
А решение простое, если не смогли договориться: цветовод на своём участке (демонстративно) начинает разбрызгивать нитраты/гербициды и садовод не только ветки, яблони отодвинет.
А если разбирать ситуацию юридически-то тюльпановодув иске отказать, ну можно ещё выписать штраф за лжесвидетельство
- Таки, три с половиной...
Вопрос: Кто последний выбегал из колхозного сада?
Забирай балкон и не пинди?
Так что - ждём-с.
А в Гарварде учатся сплошь россияне?