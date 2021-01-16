Мужчина устроил разнос цыганкам-карманницам на Украине

В Сети появилось видео, предположительно снятое где-то на Западной Украине, на кадрах которого можно увидеть, как местный житель грубо выгоняет цыганок из магазина. Бдительный гражданин долго наблюдал за несколькими подозрительными женщинами восточной внешности, которые гастролировали из магазина в магазин, ничего не покупая.





Судя по всему, он заметил неудачную попытку воровок обчистить чей-то карман, и зашел за ними следом в магазин. В ролике видно, как мужчина поднимает удивленной цыганке голову, а затем толкает ее на пол, объясняя покупателям, что это воровка. Стоявшая в другом конце зала напарница девушки просит не распускать руки, так как "она беременна". Впрочем, ни беременность, ни возраст второй цыганки, нисколько не помешали им пуститься наутек со спринтерской скоростью. Очевидно, мужчина не просто не любит цыган, и они все-таки в чем-то повинны. Законопослушные люди так не бегают.