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Мужчина устроил разнос цыганкам-карманницам на Украине

Мужчина устроил разнос цыганкам-карманницам на Украине (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 января 2021 20:49
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   видео   воровки   конфликт   магазин   цыганки   
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Бдительный гражданин выследил нескольких цыганок, которых заподозрил в воровстве, и прямо в магазине устроил им взбучку.

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Метки: Украина   видео   воровки   конфликт   магазин   цыганки   
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14  комментариев
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13k
Ligov Час назад
Почему то сразу вспомнил:
"Дал как-то ходжа Насреддин своей дочери кувшин для воды, закатил ей при этом две хорошие оплеухи и сказал: «Смотри, не разбей кувшина!» У бедняжки от боли и обиды по щекам покатились слезы. Увидели это люди и спрашивают ходжу: «Что же это ты ни за что ни про что бьешь своего же ребенка?» – «Пока она не разбила кувшин, – отвечал ходжа, – нужно показать ей всю серьезность наказания, которое ее ожидает. Пусть будет осторожна, ведь если она разобьет кувшин, поздно уже будет наказывать»."
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148
sedoisever Аарон Чупа Час назад
Ты это Ходже Насреддину написал?
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1k
Андрей Фролов 7 минут назад
Томми, твой выход...
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14k
Dr.CrAzY 13 минут назад
Знают суки чьё сало съели - сразу ретировались!
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87
Артур Миниахметов 21 минуту назад
«Ненавижу, [мат], цыган!»
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590
Сергей 23 минуты назад
По-любому под шумок что-нибудь прихватить успели.
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−2
10k
KOSTELLO 42 минуты назад
Стоявшая в другом конце зала напарница девушки просит не распускать руки, так как "она беременна".

Пффффф, у этих мразот, беременность это перманентное состояние
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49k
smakido 43 минуты назад
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34k
parallax Час назад
Генетические отбросы. Только насильственная стерилизация исправит это племя.
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7k
SpoiltNail parallax 47 минут назад
где-то в океане плавает остров из мусора. всех туда выселить
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