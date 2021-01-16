Мужчина устроил разнос цыганкам-карманницам на Украине

Бдительный гражданин выследил нескольких цыганок, которых заподозрил в воровстве, и прямо в магазине устроил им взбучку.
В Сети появилось видео, предположительно снятое где-то на Западной Украине, на кадрах которого можно увидеть, как местный житель грубо выгоняет цыганок из магазина. Бдительный гражданин долго наблюдал за несколькими подозрительными женщинами восточной внешности, которые гастролировали из магазина в магазин, ничего не покупая.
Судя по всему, он заметил неудачную попытку воровок обчистить чей-то карман, и зашел за ними следом в магазин. В ролике видно, как мужчина поднимает удивленной цыганке голову, а затем толкает ее на пол, объясняя покупателям, что это воровка. Стоявшая в другом конце зала напарница девушки просит не распускать руки, так как "она беременна". Впрочем, ни беременность, ни возраст второй цыганки, нисколько не помешали им пуститься наутек со спринтерской скоростью. Очевидно, мужчина не просто не любит цыган, и они все-таки в чем-то повинны. Законопослушные люди так не бегают.
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"Дал как-то ходжа Насреддин своей дочери кувшин для воды, закатил ей при этом две хорошие оплеухи и сказал: «Смотри, не разбей кувшина!» У бедняжки от боли и обиды по щекам покатились слезы. Увидели это люди и спрашивают ходжу: «Что же это ты ни за что ни про что бьешь своего же ребенка?» – «Пока она не разбила кувшин, – отвечал ходжа, – нужно показать ей всю серьезность наказания, которое ее ожидает. Пусть будет осторожна, ведь если она разобьет кувшин, поздно уже будет наказывать»."
Пффффф, у этих мразот, беременность это перманентное состояние