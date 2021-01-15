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Массовый переход пользователей в Telegram, Дуров назвал крупнейшим цифровым движением начала века

Массовый переход пользователей в Telegram, Дуров назвал крупнейшим цифровым движением начала века (1 фото + 2 видео)

Автор:
15 января 2021 09:11
Сообщество : IT от ENT'a
Метки: IT - гиганты   Telegram   facebook   Павел   Россия   Трамп   дуров   сша   
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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в его мессенджер последнее время переживает лавинообразный приток новых пользователей. Подчеркнув при этом, что он и его подписчики, возможно, «являются свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества».

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Метки: IT - гиганты   Telegram   facebook   Павел   Россия   Трамп   дуров   сша   
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19  комментариев
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2k
Vladimir Taranovich Час назад
свобода слова, демократия, права человека.... вы прикалываетесь? Не было, нет и не будет. Это слова для срача. Мало того, эти слова являются подменой смыслов, которые эти слова несут. Дичь одним словом. И дикари, кто верит
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11k
Oleg 2 секунды назад
ага, при этом он так же просит 70 млрд на поддержку работы мессенджера ... не, телега - рулит, но ... но монетизация ни хера не продумана
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83
Dima Udo 4 минуты назад
А че он радуется? Если Трамп зарег. в Телеграмм, есть вероятность что тогда Телеграмм заблочат в AppStore и Google на территории СШП!
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2k
Tiana Полчаса назад
Это чисто эмоциональные решения. Страсти улягутся и народ перераспределится по сетям в соответствии с чисто пользовательскими предпочтениями.
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39k
Raush 48 минут назад
В Германии сейчас все на Signal переходят...
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2k
Frank Borman Час назад
Мордокнига Закерберга сливала персональную инфу пользователей в американский АНБ. Интересно, Телеграм Дурова кому будет сливать инфу?
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25k
Ashabad Frank Borman 10 минут назад
Им же и будет сливать. Иначе телеге не дадут работать в Штатах.
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7k
Natrogrii Час назад
Поясните постому сельскому парню, как новая политика Ватсап'а сможет на меня повлиять?
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2k
Core Natrogrii Час назад
Сугубо положительно) на основе того, что ты пишешь, говоришь и смотришь будет лучше подбирать ся реклама
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17k
Ватаку Накомоде Natrogrii 18 минут назад
Никак особо, просто многих коробит от одной мысли что какие то их данные будут у фейсбука. На практике действительно разве что реклама будет другая, но она будет в любом случае, так что в целом если никаких морально-этических аспектов для вас нет, можно не париться и продолжать пользоваться.
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7k
Natrogrii Ватаку Накомоде Минуту назад
Спасибо.
p.s. Ну на рекламу мне боком, Adhuard стоит, он в приложениях очень хорошо рекламу режет.
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2k
Zlyden 2 часа назад
Это называется - бурление говн.
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
Дуров конечно тот еще "борец", как будто он сам не занимается подобным...
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17k
Ватаку Накомоде Фельдъегерь 21 минуту назад
Например?
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7k
Sapsan 2 часа назад
Таке чувство что Цукерберг умышленно делает это. Но зачем это делает это большой вопрос
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2k
Georgy Aleksandrov Sapsan Час назад
очевидно что он давно не автономен и ему диктует решения ребята во власти. вроде ит-шников поддерживают демократы же. так что все логично
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34k
dima423 Sapsan Час назад
просто он полностью зависим, и ссыт за свою жизнь...в сша нету свободы, мало того, там беспредел похлеще чем у нас в 90е... захотят любого уберут) честное имя втопчут в грязь, сразу он станет насильником педофилом вражеским шпионом, и покончит жизнь самоубийством застрелившись из лука))
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30k
Alex Sapsan Час назад
Просто цукера за яйца крепко держат. "Демократия"
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320
Оксид Бетона dima423 Минуту назад
Из лука? Из вот этого!
Из лука? Из вот этого! Причем, в момент выстрела сам нажал на спуск! Своей рукой...

Причем, в момент выстрела сам нажал на спуск! Своей рукой...
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