Массовый переход пользователей в Telegram, Дуров назвал крупнейшим цифровым движением начала века

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в его мессенджер последнее время переживает лавинообразный приток новых пользователей. Подчеркнув при этом, что он и его подписчики, возможно, «являются свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества».
По мнению Дурова, на всплеск популярности Telegram повлияло ещё и то, что в мессенджере открыли каналы главы двух стран: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Бразилии Жаир Болсонару. Они присоединились к немалому перечню других политиков, у которых уже были официальные каналы. А именно о главах Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, Тайваня, а также премьер-министрах Сингапура, Эфиопии и Израиля.
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«Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и для распространения информации о важных проблемах в своих обществах», — отреагировал на происходящее Дуров. При этом он пояснил, что Telegram является единственным надёжным способом для лидеров общественного мнения связаться со своей аудиторией, потому что мессенджер не использует непрозрачные алгоритмы для показа контента пользователям.
12 января Дуров рассказал подписчикам в своём Telegram-канале , что всего за три дня к сообществу подключились 25 миллионов новых пользователей. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом: тогда приложение устанавливали примерно полтора миллиона человек в день.
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Рост популярности Telegram в США также обусловлена тем, что американские IT-гиганты заблокировали все аккаунты действующего президента Дональда Трампа в социальных сетях. Кроме того, в Америке отключили популярную среди сторонников политика соцсеть Parler: накануне блокировки там начали появляться призывы переходить на Telegram.
Другой причиной массового перехода пользователей в Telegram стало изменение политики WhatsApp. 8 января владельцы сервиса заявили, что мессенджер, как часть корпорации Facebook, отныне будет делиться персональными данными пользователей «со всем семейством её приложений». Обосновывая всё это необходимостью анализа привычек и вкусов пользователей.
Авторский пост
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p.s. Ну на рекламу мне боком, Adhuard стоит, он в приложениях очень хорошо рекламу режет.
Причем, в момент выстрела сам нажал на спуск! Своей рукой...