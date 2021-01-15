Массовый переход пользователей в Telegram, Дуров назвал крупнейшим цифровым движением начала века

«Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и для распространения информации о важных проблемах в своих обществах», — отреагировал на происходящее Дуров. При этом он пояснил, что Telegram является единственным надёжным способом для лидеров общественного мнения связаться со своей аудиторией, потому что мессенджер не использует непрозрачные алгоритмы для показа контента пользователям.

12 января Дуров рассказал подписчикам в своём Telegram-канале , что всего за три дня к сообществу подключились 25 миллионов новых пользователей. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом: тогда приложение устанавливали примерно полтора миллиона человек в день.