Возмущённые цензурой пользователи массово и стремительно покидают Twitter, Facebook и WhatsApp: видео

Всё больше и больше людей доброй воли по всему миру объявляют бойкот Facebook и Twitter. Тем самым социальным сетям, которые ранее заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа, они и в настоящее время, растоптав основу демократии - свободу слова, продолжают блокировать все сообщения о нарушениях и фальсификациях на президентских выборах в США.
Только что акции обеих компаниЙ очредной раз упали в цене. Владельцы упомянутых соцсетей в течение минувших суток недосчитались нескольких миллионов долларов и сотен тысяч своих пользователей. Так, Илон Маск критикуя цензуру, призвал тех, кто солидарен с ним переходить с WhatsApp на мессенджер Signal.
Президент Турции Реджеп Эрдоган уже избавился от WhatsApp и зарегистрировался в Telegram, где первым делоv опубликовал фото с котом. А вот Twitter начали блокировать в странах Африки. В Уганде без объяснения причин закрыли доступ к сервису.
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твиттером - вообще никогда не пользовался. мусор это все.
а вот вацапп - сложнее. те же школьные и садиковые чаты никогда не переедут в телеграммы
да и в целом - отказ от соцсетей щас уже довольно массовое явление. но отказываться от каких-то распространенных мессенджеров это как самому себе в колено стрелять и исключать себя из многих коммуникаций.
Она будет Трампа веником гонять.