Возмущённые цензурой пользователи массово и стремительно покидают Twitter, Facebook и WhatsApp: видео

Всё больше и больше людей доброй воли по всему миру объявляют бойкот Facebook и Twitter. Тем самым социальным сетям, которые ранее заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа, они и в настоящее время, растоптав основу демократии - свободу слова, продолжают блокировать все сообщения о нарушениях и фальсификациях на президентских выборах в США.