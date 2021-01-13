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Возмущённые цензурой пользователи массово и стремительно покидают Twitter, Facebook и WhatsApp: видео

Возмущённые цензурой пользователи массово и стремительно покидают Twitter, Facebook и WhatsApp: видео (2 фото)

Автор:
13 января 2021 13:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: WhatsApp   facebook   twitter   блокировки   бойкот   отказ   сша   убытки   
2383
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Всё больше и больше людей доброй воли по всему миру объявляют бойкот Facebook и Twitter. Тем самым социальным сетям, которые ранее заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа, они и в настоящее время, растоптав основу демократии - свободу слова, продолжают блокировать все сообщения о нарушениях и фальсификациях на президентских выборах в США.

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Метки: WhatsApp   facebook   twitter   блокировки   бойкот   отказ   сша   убытки   
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23  комментария
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2k
евгений Час назад
То чувство, когда нигде не зареган и тебе вообще пох че у них там
То чувство, когда нигде не зареган и тебе вообще пох че у них там
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2k
OLDer 19 минут назад
Есть еще кто верит в западную демократию и свободу слова?
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911
Plan OLDer 12 минут назад
Есть!

Есть!
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748
Nane First NameLast Plan Минуту назад
Даже Панасенков есть! А где ПетуШарий?
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3k
Sulesin 45 минут назад
Движуха связанная с приватностью, а точнее его отсутствием. Как бы. Хотя надо бы уяснить, что приватности нет нигде, ни в Вацап, ни в Телеграм и в прочих Твиттерах. Если это напрягает, то надо выпиливаться со всех соцсетей, мессенджеров, и удалить заодно все облачные диски и электронную почту.
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502
Борис Sulesin Полчаса назад
А можно я не буду впиливаться? Чтоб потом не выпиливаться...
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11k
* Sulesin 11 минут назад
И выкинуть сотовый. А лучше уехать в лес.
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2k
Georgy Aleksandrov 50 минут назад
ну послать в узду пейсбук, который сейчас превратился в помойку из рекламы и нытья всяких ущербных - легко.
твиттером - вообще никогда не пользовался. мусор это все.
а вот вацапп - сложнее. те же школьные и садиковые чаты никогда не переедут в телеграммы

да и в целом - отказ от соцсетей щас уже довольно массовое явление. но отказываться от каких-то распространенных мессенджеров это как самому себе в колено стрелять и исключать себя из многих коммуникаций.
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2k
Leo 58 минут назад
Я конечно не кот Эрдогана, но хрен я с Вотсапа уйду...
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8k
Kostick Час назад
люди боброй воли в аську подадутса!
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4k
Sanar Час назад
Ужас, если меня нет в Twitter и Facebook, то я поддерживаю Трампа, а ведь он у нас по подъездам ссыт, как жить дальше.
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K_II_T Sanar Час назад
Консьержку заведите.
Она будет Трампа веником гонять.
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15k
Краюхин Тихон Sanar 18 минут назад
Не пзди! По подъездам Обама ссыт! Поэтому его и не видно - некогда!
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3k
Владимир Час назад
и пох.нет меня нигде в этих сетях.
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1k
Ertin Владимир Час назад
Чувак, открою тебе тайну. У тебя есть профиль в Сети, лента, ты публикуешь свои посты, комменты к чужим постам, получаешь лайки и дизлайки, а также комменты к своим 3 тупым постам и комментам. Назвать соцсеть, где это происходит?
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8k
Sasa Владимир 52 минуты назад
И до Фишек доберутся скоро!
))))) Может быть!
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8k
Бендер Родригес Ertin 48 минут назад
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