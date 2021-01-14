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"Трамп - всё?": Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту

"Трамп - всё?": Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту (9 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 08:24
Сообщество : Политика
Метки: Трамп   импичмент   отставка   политика   президент   сенат   сша   
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Таком образом, Дональд Трамп стал первым главой страны, которому дважды объявляли импичмент. Если Сенат проголосует "за", то президента могут лишить возможности баллотироваться на будущих выборах в 2024 году.

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Метки: Трамп   импичмент   отставка   политика   президент   сенат   сша   
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8k
GRuslan 3 минуты назад
Мелания, если с Доней у тебя все кончено, приезжай ко мне, будем малину собирать и вкусный чай пить
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112
vova old 21 минуту назад
Заседание транслировалось каналом NBC? да ну. вроде как не было ни одного канала котрый бы не транслировал, плюс соцуиальные сети. во превых не импичмент, а процедура импичмента, но её ещё другая палата должна одобрит. тогда начнётся следствие)))
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9k
Голос Вселенной Полчаса назад
Довыеживался...........
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7k
Bely 38 минут назад
а формулировки-то какие шикарные. из разряда "сам дурак!". разворошил гнездо. теперь они ему покажут где раки зимуют.
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1k
Денис Bely 24 минуты назад
А что слушания в Сенате под контролем главного судьи Верховного суда уже прошли и решение вынесено?
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661
Oort 44 минуты назад
Ему не объявлен импичмент. Опять фейковые новости распространяете !
Зае.бали пустышки.
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661
Oort Полчаса назад
А чё минусуете, хомяки ? Я в чём то не прав ? Импичмент действительно объявлен ?

Позорники.
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