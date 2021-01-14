"Трамп - всё?": Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту

Власти США предприняли повышенные меры безопасности во время обсуждения документа - так выглядел холл Капитолия во время заседания Палаты представителей США. Бойцы национальной гвардии дежурили там все время, пока шло заседание, предотвратив таким образом возможный штурм здания.

Чтобы импичмент имел законную силу, дело должно быть рассмотрено еще и Сенатом, который должен проголосовать за отстранение президента от должности 67 из 100 имеющихся голосов. Однако, как полагают аналитики, заседания Сената наверняка не состоится до 20 января, т.к. до 19 января верхняя палата отдыхает на каникулах. А там и инаугурация Байдена.

Однако если заседание Сената все-таки состоится, на нем могут проголосовать и за другое решение, которое может оказаться судьбоносным для Трампа: президенту США могут запретить баллотироваться на будущих выборах в 2024 году.