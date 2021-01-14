"Трамп - всё?": Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту

Таком образом, Дональд Трамп стал первым главой страны, которому дважды объявляли импичмент. Если Сенат проголосует "за", то президента могут лишить возможности баллотироваться на будущих выборах в 2024 году.
На заседании Палаты представителей США действующему президенту страны был объявлен импичмент.
Причина этого решения, как говорится в опубликованной резолюции, - в угрозе правительственным институтам США и безопасности страны не только фактом призыва к мятежу, но и тем, что Дональд Трамп постоянно выдавал "недостоверные заявления" о якобы нарушениях на прошедших выборах президента и призывал игнорировать итоги голосования.
По результатам голосования перевес оказался на стороне противников Трампа (225 голосов "за") - кстати, среди них оказались и 10 республиканцев. Тех, кто не поддержал отстранение президента от должности оказалось меньше - всего 194 человека.
Заседание транслировалось каналом NBC
Власти США предприняли повышенные меры безопасности во время обсуждения документа - так выглядел холл Капитолия во время заседания Палаты представителей США. Бойцы национальной гвардии дежурили там все время, пока шло заседание, предотвратив таким образом возможный штурм здания.
Чтобы импичмент имел законную силу, дело должно быть рассмотрено еще и Сенатом, который должен проголосовать за отстранение президента от должности 67 из 100 имеющихся голосов. Однако, как полагают аналитики, заседания Сената наверняка не состоится до 20 января, т.к. до 19 января верхняя палата отдыхает на каникулах. А там и инаугурация Байдена.
Однако если заседание Сената все-таки состоится, на нем могут проголосовать и за другое решение, которое может оказаться судьбоносным для Трампа: президенту США могут запретить баллотироваться на будущих выборах в 2024 году.
Чтобы импичмент имел законную силу, дело должно быть рассмотрено еще и Сенатом, который должен проголосовать за отстранение президента от должности 67 из 100 имеющихся голосов. Однако, как полагают аналитики, заседания Сената наверняка не состоится до 20 января, т.к. до 19 января верхняя палата отдыхает на каникулах. А там и инаугурация Байдена.
Однако если заседание Сената все-таки состоится, на нем могут проголосовать и за другое решение, которое может оказаться судьбоносным для Трампа: президенту США могут запретить баллотироваться на будущих выборах в 2024 году.
Кстати, это не первый импичмент Трампу. В декабре 2019 года Палата представителей также предприняла попытку отстранить президента от власти за якобы превышение полномочий. Главу США обвинили в том, что он требовал руководство Украины инициировать антикоррупционное расследование в отношении Джо Байдена. Тогда Сенат оправдал Трампа и он остался у власти. Сможет ли уходящий президент сохранить свой статус и не получить принудительной отставки и теперь, покажет время.
Ритуальные танцы вокруг чучела бизона с гиканьем и втыканием копий.— ED-209 (@cutawayway) January 13, 2021
А также снимет с него иммунитет, пенсию в 200k и защиту за деньги налогоплательщиков.— BraveHeart (@BraveHeartFox) January 13, 2021
Не развязал ни одной войны. Что же это за президент США? Портит имидж главной страны-террориста.— A. (@humanshapedhole) January 13, 2021
Словить импичмент за неделю до конца срока — это уметь, конечно, надо— так называемый наки (@michaelnacke) January 13, 2021
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