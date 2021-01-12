"Индогурация" пса Мейджора пройдёт на три дня раньше, чем инаугурация его хозяина - Байдена

Собака Джо Байдена, немецкая овчарка по кличке Майор, пройдёт процедуру "инДОГурации". Она «вступит в должность первой собаки Соединённых Штатов», а также станет первой собакой в Белом доме, взятой хозяевами из приюта.
По сообщению CBS News, благотворительная церемония "инДОГурации" состоится 17 января в 15:00 по восточному времени США. Мероприятие будет вполне себе официальным. Более того, на нём планируют поставить рекорд и по числу участников, и по собранным средствам, которые направят в поддержку собачьих приютов.
Мероприятие будет вести телеведущая и писательница Джилл Мартин, а специальный гость - сэр Дариус Браун , 14-летний предприниматель и защитник животных.
Браун объявил, что перед мероприятием участники могут назначить своих щенков в кабинет Меджора в качестве «секретаря по собакам-спасателям». Браун будет выбирать победителя.
Спустя четыре года президентства Дональда Трампа, у которого не было домашних питомцев, в Белом доме снова будут жить животные — у избранного президента США Джо Байдена две немецкие овчарки. Одну из них, по кличке Мейджор, Байден взял в 2018 году в приюте Делавэра Delaware Humane Association.
«От щенка приюта в Делавэрской гуманной ассоциации до первой собаки в Белом доме - майор Байден является доказательством того, что каждая собака может жить американской мечтой», - написало приют в информационном бюллетене.
Мейджор не единственный пёс в семье Байденов, вторую овчарку - Чемпа, Джо в 2008 году приобрёл у заводчиков.
Дональд Трамп стал первым за 150 лет президентом США, который въехал в Белый дом без питомца.
Отсутствие домашних животных у Трампа даже стало поводом для острот предвыборной кампании Джо Байдена, который в 2019 году писал в твиттере: «Кто-то отмечает национальный день кошек, кто-то — национальный день собак. Президент Трамп не празднует ничего. Это говорит о многом. Пришло время вернуть животных в Белый дом».
Let’s put dogs back in the White House. pic.twitter.com/7pBihksfXT— Joe Biden (@JoeBiden) November 1, 2020
Трамп, в свою очередь, объяснял, что заводить собаку из политических соображений он считает лицемерным, а времени присматривать за ним у него просто нет. «Как я буду выглядеть, гуляя по лужайке Белого дома с собакой? Как-то фальшиво», — говорил Трамп в 2019 году на встрече с избирателями в Эль-Пасо.
Joe Biden's German Shepard, Major, will make history as the first rescue dog to live in the White House. 🙌 https://t.co/blsuiZLbBg pic.twitter.com/yPLbTVZDvR— People (@people) November 7, 2020
Ранее сообщалось о том, что месяц назад, выгуливая Мейджора, Джо Байден получил перелом ноги.
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Лучше, как Трамп - президент без питомца, чем питомец без президента, как было до Трампа.
Я не говорил что в загнивающей рашке собак калечат а в европе хорошо) в европе та же самая проблема, только коррупции возможно поменьше.
А вот на питомнике, куда я тоже ходил, у погранцов были собаки как на последнем фото. "черный подпалый". Моя все команды знала, кроме "чужой!". Самая простая "сидеть". За 2 мес. выполняла команду "рядом!" без использования поводка. На кошек, собак, птиц без команды не реагировала.
Если прям совсем строго быть, собака без документа считается дворнягой.
Если знаешь что хочешь купить лучше так не рисковать, видел джек рассела и корги весов в 30-35 кг, видел стаффа, весом в 60 )
люди покупали без бумаг.
Австрийская овчарка также была дворнягой, возможно с примесью немецкой овчарки. Такой породы просто нет.