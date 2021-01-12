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"Индогурация" пса Мейджора пройдёт на три дня раньше, чем инаугурация его хозяина - Байдена

"Индогурация" пса Мейджора пройдёт на три дня раньше, чем инаугурация его хозяина - Байдена (6 фото + 2 видео)

Автор:
12 января 2021 10:08
Сообщество : Политика
Метки: Белый   Индогурация   Трамп   байден   дом   инаугурация   собаки   сша   
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Собака Джо Байдена, немецкая овчарка по кличке Майор, пройдёт процедуру "инДОГурации". Она «вступит в должность первой собаки Соединённых Штатов», а также станет первой собакой в Белом доме, взятой хозяевами из приюта.

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Метки: Белый   Индогурация   Трамп   байден   дом   инаугурация   собаки   сша   
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925
Владимир 3 часа назад
Бал лицемеров
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40k
Максим Т. Час назад
Знаю одного австрийского художника, тоже собачек любил. Плохо кончил.
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4k
Sanar Максим Т. 4 минуты назад
Так нужно вспомнить как он начал.
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218
Дмитрий Ржевский 2 часа назад
"- сэр Дариус Браун , 14-летний предприниматель и защитник животных." Тьфу, бля***
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17k
Ватаку Накомоде Дмитрий Ржевский 2 часа назад
Грета 2.0?
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1k
vagon1 2 часа назад
Не могу точно выразить свои мысли, но чувствую в этой церемонии какую-то неправильность!
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27k
a.fey 3 часа назад
Хорошая собачка. Бидону ногу откусила.

Лучше, как Трамп - президент без питомца, чем питомец без президента, как было до Трампа.
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759
Nane First NameLast 3 часа назад
А где вторая немецкая овчарка? Есть настоящие кинологи? Там где тётка с двумя собаками - ну да, одна похожа на немца. Но вторая абсолютно не немец. Подскажите породу.
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7k
Акакий Вася Час назад
я прямо сказал что у нас и в европе разведение декоративное преобладает, в штатах - функциональное.
Я не говорил что в загнивающей рашке собак калечат а в европе хорошо) в европе та же самая проблема, только коррупции возможно поменьше.
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759
Nane First NameLast Акакий 13 минут назад
У меня была как на 3-м фото. Полностью чёрная. Заводчица сказала, что это австрийская овчарка. Паспортов, ессно никто не требовал - за них нужно было деньги доплачивать.

А вот на питомнике, куда я тоже ходил, у погранцов были собаки как на последнем фото. "черный подпалый". Моя все команды знала, кроме "чужой!". Самая простая "сидеть". За 2 мес. выполняла команду "рядом!" без использования поводка. На кошек, собак, птиц без команды не реагировала.
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6k
Вася Акакий 10 минут назад
это у нас-то декоративное ??
это у нас-то декоративное ??
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7k
Акакий Nane First NameLast 9 минут назад
щенячья метрика денег не стоит. С щенком идет метрика.
Если прям совсем строго быть, собака без документа считается дворнягой.
Если знаешь что хочешь купить лучше так не рисковать, видел джек рассела и корги весов в 30-35 кг, видел стаффа, весом в 60 )
люди покупали без бумаг.
Австрийская овчарка также была дворнягой, возможно с примесью немецкой овчарки. Такой породы просто нет.
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6k
Вася Акакий 8 минут назад
"Индогурация" пса Мейджора пройдёт на три дня раньше, чем инаугурация его хозяина - Байдена
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
М"ндавошек там в списке первых животных США нет? И да. Сэрами всё продолжают называть всяких п"доров и ниггеров.
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5k
Александр 3 часа назад
На псовую инаугурацию свидомых баранов пригласят.


На псовую инаугурацию свидомых баранов пригласят.
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