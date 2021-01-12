"Индогурация" пса Мейджора пройдёт на три дня раньше, чем инаугурация его хозяина - Байдена

«От щенка приюта в Делавэрской гуманной ассоциации до первой собаки в Белом доме - майор Байден является доказательством того, что каждая собака может жить американской мечтой», - написало приют в информационном бюллетене.





Мейджор не единственный пёс в семье Байденов, вторую овчарку - Чемпа, Джо в 2008 году приобрёл у заводчиков.



