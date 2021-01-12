"FBI предупредило о подготовке перехода протестов в США, в вооружённую фазу"

Превращение манифестаций в акты вооружённого противостояния планируется во всех США с этой недели и до инаугурации избранного американского президента Джо Байдена. Об этом сообщил журналист ABC News Аарон Катерский, со ссылкой на внутренний документ ФБР.
В своём Twitter аккаунте Катерский рассказал, что бюро расследований получило сведения о некоей вооружённой организации, которая планирует выдвинуться в Вашингтон 16 декабря. По данным ФБР, она призывает к «штурму» зданий судов и административных зданий правительства штата, а также местного и федерального правительства, об этом сообщили РИА Новости.
Согласно оперативной информации, протесты планируются в столицах всех, или почти во всех столицах американских штатов с 16 по 20 января, а также у Капитолия в Вашингтоне с 17 по 20 января.
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По мере приближения дня инаугурации, политическое противостояние и напряжённость в социальной среде продолжает увеличиваться.
Палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте нынешнему президенту страны Дональду Трампу. Об этом пишет CNN.
Однако конгрессмены из Республиканской партии сумели на какое-то время заблокировать эту резолюцию членов Демократической партии об отстранении действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом свидетельствует трансляция, которую ведёт CNN.
Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу, то есть пособничестве разгрому здания Капитолия, а также в том, что он «поставил под серьёзную угрозу безопасность Соединённых Штатов и правительственные институты». Хотя ни для кого не составляет секрета, что штурмующие в своём подавляющем большинстве принадлежали к группировкам BLM и Антифа. Группировкам экстремистского толка, которым во время летних беспорядков и погромов, так трогательно покровительствовали мэры и губернаторы от Демократической партии.
А пока в понедельник, 11 января в Вашингтоне революционная ситуация - тревожно и ничего толком неясно, часть населения ожидает, что Дональд Трамп или уже ввёл военное положение, или вот-вот введёт, либо вот-вот выступит с экстренным обращением к нации.
Тем временем в город прибывают и занимают ключевые позиции подразделения Национальной гвардии США.
JUST IN - Busloads of National Guard members arriving in D.C. now.pic.twitter.com/gpvSu0O2Aj— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 11, 2021
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А небо патрулируют штурмовые вертолёты типа UH-60 Black Hawk с НУРСами в подвесных системах.
I saw 7 military helicopters fly over me in North Houston around 11-12pm today headed south. Could of been headed to Johnson AF base in South Houston.— Jeff Meineke (@jeffmeineke) January 10, 2021
🇺🇸 UH-60 Black Hawk military helicopters in the skies over DC in preparation for Joe Biden's inauguration@serious_war pic.twitter.com/iJbdjJ3yPh— Serious War (@serious_war_eng) January 10, 2021
Not sure what's up, but some loud as heck military helicopters just flew over our house. We live right near GA so maybe from Fort Benning? pic.twitter.com/FZ3HnI1Fdo— WarriorPoet (@Warrior22722437) January 9, 2021
А пока население учится выживать в условиях ядерной войны по обновлённым методичкам FEMA, над всем этим великолепием постоянно висит в воздухе Boeing E-4B самолёт Судного Дня, то есть то есть воздушный командный пункт.
P.S. И напоследок - по сети гуляет, в том числе и переведённое на русский язык, письмо, за авторством якобы председателя Центрального комитета округа Най штата Невада от 8 января 2021 года. По которому можно отчасти понять весь накал страстей, царящий в текущий момент среди американского истеблишмента.
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Раньше нужно было стараться, искать что-то интересное по телеку или в инете.
А теперь включаешь новости из США и вот оно
А как же эсминец "Дональд Кук"?
Без него никак.
Срочно подгоняйте в Аризону.....
Было бы забавнее прочитать, что об этом предупредило ФСБ. Так сказать подкинуть полешко в костёр американской истерии.
А если по факту, то плевать, что там у пендосов!
"Be there, will be wild!" - "Будьте там, будет дико/безумно/..."
То есть он уже призывал к безрассудному протесту.