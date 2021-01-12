"FBI предупредило о подготовке перехода протестов в США, в вооружённую фазу"

В своём Twitter аккаунте Катерский рассказал, что бюро расследований получило сведения о некоей вооружённой организации, которая планирует выдвинуться в Вашингтон 16 декабря. По данным ФБР, она призывает к «штурму» зданий судов и административных зданий правительства штата, а также местного и федерального правительства, об этом сообщили РИА Новости.

Согласно оперативной информации, протесты планируются в столицах всех, или почти во всех столицах американских штатов с 16 по 20 января, а также у Капитолия в Вашингтоне с 17 по 20 января.