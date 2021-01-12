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Сообщество Жизнь в США 559 постов • 199 подписчиков подписаться
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FBI предупредило о&nbsp;подготовке перехода протестов в&nbsp;США, в вооружённую фазу

FBI предупредило о подготовке перехода протестов в США, в вооружённую фазу (6 фото + 3 видео)

Автор:
12 января 2021 02:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: fbi   Трамп   вооружённые   импичмент   конгресс   протесты   противостояние   сша   
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Превращение манифестаций в акты вооружённого противостояния планируется во всех США с этой недели и до инаугурации избранного американского президента Джо Байдена. Об этом сообщил журналист ABC News Аарон Катерский, со ссылкой на внутренний документ ФБР.

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Метки: fbi   Трамп   вооружённые   импичмент   конгресс   протесты   противостояние   сша   
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29  комментариев
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994
Sam 6 часов назад
Трамп - хороший тамада и конкурсы интересные.
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1k
insaider 7 минут назад
FBI предупредило о&nbsp;подготовке перехода протестов в&nbsp;США, в вооружённую фазу
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11k
Денис 16 минут назад
Да это просто праздник какой-то. :)
Раньше нужно было стараться, искать что-то интересное по телеку или в инете.
А теперь включаешь новости из США и вот оно
Да это просто праздник какой-то. :) Раньше нужно было стараться, искать что-то интересное по телеку или в инете. А теперь включаешь новости из США и вот оно
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8k
Andrey Полчаса назад
Интересно, а за такой феерический скандал что получит товарищ Трамп - внеочередное звание или гос награду???? )))
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10k
KOSTELLO Полчаса назад
А небо патрулируют штурмовые вертолёты типа UH-60 Black Hawk с НУРСами в подвесных системах.

А как же эсминец "Дональд Кук"?
Без него никак.
Срочно подгоняйте в Аризону.....
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1k
Aleksandr Varich Полчаса назад
"FBI предупредило о подготовке перехода протестов в США, в вооружённую фазу"

Было бы забавнее прочитать, что об этом предупредило ФСБ. Так сказать подкинуть полешко в костёр американской истерии.

А если по факту, то плевать, что там у пендосов!
"FBI предупредило о подготовке перехода протестов в США, в вооружённую фазу" Было бы забавнее прочитать, что об этом предупредило ФСБ. Так сказать подкинуть полешко в костёр американской истерии. А если по факту, то плевать, что там у пендосов!
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575
alex 38 минут назад
Что за письмо гуляет? Свобода слова забанила письмо
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1k
Имбецыл 43 минуты назад
Нахер вот эта запятая в заголовке? Автор заикается?
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175
Иванов Петров Сидоров 48 минут назад
Интересный сериал будет. Пора запасаться поп корном.
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144k
☭Cheкаво☭ Час назад
Ну когда уже там будет звучать тра-та-та
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13k
vikklu 2 часа назад
Во как жидко обосрались дерьмократы, уже не знают, чего им ещё придумать. Надеюсь, через 4 года они надолго лишатся власти.
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24
Дядя Витя 2 часа назад
Поверьте НИЧЕГО не будет!
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3k
Нечаинка 2 часа назад
Такое ощущение, что специально распространяют эту информация, чтобы просто переловить самых активных сторонников Трампа.
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943
Robert 4 часа назад
Было бы интересно увидеть, чем Трамп подстрекал к мятежу. Тем, что сказал, что выборы сфальсифицированны? В сообщениях было только про это, мирность и уважение полиции.
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8k
Владимир Robert 3 часа назад
Ну, к примеру, от 19 декабря.
"Be there, will be wild!" - "Будьте там, будет дико/безумно/..."
То есть он уже призывал к безрассудному протесту.
Ну, к примеру, от 19 декабря. "Be there, will be wild!" - "Будьте там, будет дико/безумно/..." То есть он уже призывал к безрассудному протесту.
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6k
Sterling Malory Archer Владимир 22 минуты назад
Будет дико! (дико интересно или 100500 других вариантов).
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8k
Владимир Sterling Malory Archer 11 минут назад
Нет, другого смысла тут нет.
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729
gizmo gizmo 5 часов назад
ой да ладна... по данным того же фбр мы и трампа им выбрали...
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4k
Fishki_surfer 5 часов назад
Странный БЛМ громил Капитолий - без негров.
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1k
EvgeniySAN 5 часов назад
Есть ощущение, что технология майданов теперь работает против самих США.
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15k
Сталкер EvgeniySAN 2 часа назад
С добрым утром! ))
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575
alex EvgeniySAN Полчаса назад
Ага, агент Трамп успешно выполнил обещание про "America First". Да ещё и закрытые границы, так что пришлось демократам дома скучать
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6k
Sterling Malory Archer Сталкер 21 минуту назад
каое утро, уже 9:30!
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3k
Yurich 5 часов назад
Теперь наверно посадют Трампушку, но это не точно...
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19k
pssst Yurich 5 часов назад
Ща по приколу нацгвардия демократов к стенке и поставит. Это вообще-то они негров летом разгоняли.
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13k
vikklu pssst 2 часа назад
Твои бы слова...
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19k
Mike Miller 6 часов назад
Любимое занятие американской политической элиты - выпускать джина, с которым потом сами справится не могут. В этот раз коллективные усилия политиков выпустили джина "у себя на заднем дворе".
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575
alex Mike Miller Полчаса назад
Этого джина медленно готовили с 60-х гг прошлого века
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Комментарий удален
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