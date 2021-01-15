Пока миллиардер Аминов нырял на Мальдивах, из его резиденции, без шума и пыли, "уплыл" сейф, унося во чреве $700000

Пока Президент Федерации современного пятиборья России, совладелец "Нефтетранссервиса" и миллиардер, по совместительству Вячеслав Аминов с семьёй отдыхал на Мальдивах, нежась в тёплых водах Индийского океана, отмечать Новый год и присматривать за подмосковным особняком остались няня и повар. А их, совокупно с хозяйством, посменно стерегли трое сотрудников славного ЧОО "Салют". Жизнь особняка текла сонно и тихо - ничто не предвещало беды...
Однако 11 января, в день возвращения семейства Аминовых с Индонезийского курорта, в особняке, образно выражаясь, запахло жареным, так как из ванной комнаты бесследно исчез сейф - один из шести размещённых в резиденции усиленных несгораемых шкафов.
На следующее утро, обратившись в полицию, супруга Аминова указала в заявлении о краже, что в сейфе на момент похищения находилось $600 тыс. и драгоценности. Из сведений, полученных источником, следует, что вместе с деньгами находились и были украдены два колье работы итальянских мастеров под брендом Bulgari, общей стоимостью, ориентировочно в $100 тысяч. Таким образом, стоимость похищенного составила $700 тысяч, не считая цены железного шкафчика, у которого некстати отросли ноги.
В настоящий момент правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". При первичном опросе охранники и прислуга дома утверждали, что ничего подозрительного во время новогодних праздников не наблюдали. Подозрительным показалось то, что воры отлично ориентировались в усадьбе и сумели оставить Аминовых без сейфа настолько виртуозно, что остались вне зоны наблюдения всех видеокамер как снаружи, так и внутри помещений.
А если к сказанному присовокупить, что из богатой коллекции размещённых российским миллиардером в усадьбе железных шкафчиков, похитители с первой попытки, выбрали правильный, то как говорил один одесский сыщик, вырисовывается картина маслом!
В усадьбе окопался крот, то есть среди обслуги или охраны поместья находится сообщник или наводчик похитителей.
Отрабатывая такую версию, следователи уже проверяют на причастность к краже весь домашний персонал — няню, повара, трёх охранников, разнорабочих и уборщицу. Наводят справки и о членах семьи. Известны случаи, когда жёны и дети в богатых семьях заказывали ограбление, чтобы заработать деньги или отдать какие-то долги. Кражи инсценируют также ради получения страховки.
Подозрение сыщиков вызвала уборщица, о личности которой в доме мало кто знал. Именно она последней видела сейф, наводя порядок в ванной комнате во время отъезда Аминовых на Мальдивы. По словам работницы, тогда сейф ещё занимал свою нишу в шкафу. А когда она явилась убраться за пару дней до возвращения семьи — его и след простыл. Но женщина отчего-то никому об этом не сказала. Святая простота позже объяснила следователям, что не придала этому значения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики изучают записи с камер наблюдения, на очереди журнал пропуска машин, а также списки рабочих бригад и обслуживающего персонала, работавших в особняке и на прилегающей территории с конца 2019 года. Иными словами, ребята роют и если им не скажут - стоп, рано или поздно, извлекут крота на свет Божий. А сказать, таки могут.
Как говорят - когда верстался номер:
Похоже на то, что Вячеслав Аминов, как и большинство серьёзных людей, готов пожертвовать карманной мелочью, а сумма украденного, по его богатству, такова и есть, в обмен на тишину вокруг своего имени. Вечером ряд новостных изданий, включая само "РИА Новости", от его имени напечатали опровержение этой истории, вот только отрицание в таких случаях, только подливает масла в огонь.
P.S. Обращаю внимание читателей на последние две строчки скриншота публикации РИА - теперь вы понимаете, что деньги, украденные в сейфе, для нас с вами баснословные суммы, а для уважаемого Президента Федерации современного пятиборья России, как говорят в Одессе - семечки.
Источник:
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Ну ребята молодцы, обеспечили себе безбедную жизнь за счет "мелочи" олигарха.
Тогда 700 тыс долларов для него не мелочь.