Пока миллиардер Аминов нырял на Мальдивах, из его резиденции, без шума и пыли, "уплыл" сейф, унося во чреве $700000

В настоящий момент правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". При первичном опросе охранники и прислуга дома утверждали, что ничего подозрительного во время новогодних праздников не наблюдали. Подозрительным показалось то, что воры отлично ориентировались в усадьбе и сумели оставить Аминовых без сейфа настолько виртуозно, что остались вне зоны наблюдения всех видеокамер как снаружи, так и внутри помещений.

А если к сказанному присовокупить, что из богатой коллекции размещённых российским миллиардером в усадьбе железных шкафчиков, похитители с первой попытки, выбрали правильный, то как говорил один одесский сыщик, вырисовывается картина маслом!

В усадьбе окопался крот, то есть среди обслуги или охраны поместья находится сообщник или наводчик похитителей.

Отрабатывая такую версию, следователи уже проверяют на причастность к краже весь домашний персонал — няню, повара, трёх охранников, разнорабочих и уборщицу. Наводят справки и о членах семьи. Известны случаи, когда жёны и дети в богатых семьях заказывали ограбление, чтобы заработать деньги или отдать какие-то долги. Кражи инсценируют также ради получения страховки.