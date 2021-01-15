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Пока миллиардер Аминов нырял на Мальдивах, из его резиденции, без шума и пыли, "уплыл" сейф, унося во чреве $700000

Пока миллиардер Аминов нырял на Мальдивах, из его резиденции, без шума и пыли, "уплыл" сейф, унося во чреве $700000 (4 фото)

Автор:
15 января 2021 02:21
Сообщество : Криминал
Метки: Аминов   Москва   Прислуга   Россия   кража   опровержение   сейф   усадьба   
940
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Пока Президент Федерации современного пятиборья России, совладелец "Нефтетранссервиса" и миллиардер, по совместительству Вячеслав Аминов с семьёй отдыхал на Мальдивах, нежась в тёплых водах Индийского океана, отмечать Новый год и присматривать за подмосковным особняком остались няня и повар. А их, совокупно с хозяйством, посменно стерегли трое сотрудников славного ЧОО "Салют". Жизнь особняка текла сонно и тихо - ничто не предвещало беды...

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Метки: Аминов   Москва   Прислуга   Россия   кража   опровержение   сейф   усадьба   
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8  комментариев
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12k
Toxictofa 2 часа назад
Грабь награбленное!
Ну ребята молодцы, обеспечили себе безбедную жизнь за счет "мелочи" олигарха.
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338
Миша Полчаса назад
Прошу подсказать, в каких местах расположены оставшиеся 6 сейфов. Спасибо заранее. ))
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3k
Сергей 2 часа назад
Тут хоть бы раз в Индонезию сгонять))..
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6k
Перст Указующий Сергей 16 минут назад
котомку на плечо и вперёд
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−130
阿鋒 2 часа назад
Бог дал, Бог взял.
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4k
Иван 阿鋒 46 минут назад
Ну зачем так официально, можно просто Владимир Владимирович.
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11k
Inlex Иван 2 секунды назад
ахаа
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1k
ALEX 2 часа назад
Я думал что он долларовый миллиардер, оказывается он рублёвый миллиардер.
Тогда 700 тыс долларов для него не мелочь.
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