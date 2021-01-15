Останкинская башня покрылась глазурью льда и стала напоминать Титаник



Россия 24 в выпуске новостей, тоже упомянула этот природный феномен. Их эксперты объяснили обледенение башни, сильными морозами – в столице минус 11 градусов – в сочетании с высокой влажностью воздуха. Добавив, что температура в Москве опустится ещё ниже и что синоптики пророчат настоящие крещенские морозы – до минус 23 в ночное время.