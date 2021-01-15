Останкинская башня покрылась глазурью льда и стала напоминать Титаник

Из-за ударивших в столице морозов Останкинская телебашня покрылась слоем наледи. Конденсировавшаяся на металлических конструкциях башни влага, превратилась в кристаллы льда и создала картины редкой красоты - досталось даже российскому флагу на шпиле башни.
На кадрах видео, любезно предоставленного каналом 360tv, можно разглядеть, что практически вся телебашня покрыта слоем льда. Так случилось потому, что насыщенная влагой атмосфера с пришествием низких температур, стала избавляться от паров, кристаллизуя воду и осаживая льдинки на любые доступные поверхности.
"Пока верхняя часть Останкинской телебашни скрывалась в облаках, на ней образовался лёд. И в ясную погоду можно было наблюдать прекрасное явление в виде обледеневшей телебашни. На качестве вещания это никак не сказалось", - так прокомментировал своё видео автор Youtube-канала Кокортв.
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Россия 24 в выпуске новостей, тоже упомянула этот природный феномен. Их эксперты объяснили обледенение башни, сильными морозами – в столице минус 11 градусов – в сочетании с высокой влажностью воздуха. Добавив, что температура в Москве опустится ещё ниже и что синоптики пророчат настоящие крещенские морозы – до минус 23 в ночное время.
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что б он сначала замерз, а потом сгорел?