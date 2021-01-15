FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3947 постов • 716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Останкинская башня покрылась глазурью льда и стала напоминать Титаник

Останкинская башня покрылась глазурью льда и стала напоминать Титаник (1 фото + 2 видео)

Автор:
15 января 2021 22:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   кадры   красота   мороз   облединение   останкино   телебашня   
1283
1
2

Из-за ударивших в столице морозов Останкинская телебашня покрылась слоем наледи. Конденсировавшаяся на металлических конструкциях башни влага, превратилась в кристаллы льда и создала картины редкой красоты - досталось даже российскому флагу на шпиле башни.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   Россия   кадры   красота   мороз   облединение   останкино   телебашня   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2
Bonefacius 2 часа назад
Это же чем нужно было так удолбиться, чтобы Останкинскую телебашню сравнить с Титаником?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12k
ЦСКА Полчаса назад
Да она периодически покрывалась инеем и льдом! Особенно в 70х-80х, когда каждую зиму морозы под тридцать были нормой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
americos Полчаса назад
А что будет когда куски льда начнут падать вниз. С такой высоты даже небольшой кусок может нанести серьёзные травмы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
JeanLuk Час назад
А ролик под музыку из "Послезавтра" красив))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
V 2 часа назад
а можено такое же сделать с Эрнстом?
что б он сначала замерз, а потом сгорел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Бабай 2 часа назад
А что, с этой башни кто-то что-то ещё вещает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор Бабай Час назад
Не поверишь, теперь там пилят ваши you-tube каналы :) Поменяли средство доставки и ведущих, но управляют все те же...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Hairy. 2 часа назад
Тик-так, тик-так.
Тик-так, тик-так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото) Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото) Первый поезд, под управлением женщины-машиниста, запущен в московском метро Первый поезд, под управлением женщины-машиниста, запущен в московском метро Пока миллиардер Аминов нырял на Мальдивах, из его резиденции, без шума и пыли, "уплыл" сейф, унося во чреве $700000 Пока миллиардер Аминов нырял на Мальдивах, из его резиденции, без шума и пыли, "уплыл" сейф,... Аномальные морозы в Сибири вернули в соцсети «дубак-челлендж» Аномальные морозы в Сибири вернули в соцсети «дубак-челлендж» Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального Как выглядит очень повзрослевшая девочка, которую признавали самой красивой в мире Как выглядит очень повзрослевшая девочка, которую признавали самой красивой в мире
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

104368



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 последних фото: как выглядело то, чего мы уже никогда не увидим
9
173
20 последних фото: как выглядело то, чего мы уже никогда не увидим
Почему в розетках США 110 Вольт?
6
255
Почему в розетках США 110 Вольт?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему в СССР была так популярна уголовная романтика
0
22
Почему в СССР была так популярна уголовная романтика
Гимн России предложили заменить "Катюшей"
0
93
Гимн России предложили заменить "Катюшей"
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#интересное#история#природа#сша#приколы#кино#дизайн#актеры
#фото#прикол#дтп#Россия#аварии#абсурд#маразм#шоу бизнес#комментарии#кража
#интересно#животные#подборка#Разное#автомобили#люди#картинки#авто аварии#автомир#Исторические факты

На что жалуетесь?

Вернуться