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Московская панда ликвидировала подаренную ей «робопанду», как «врага народа»

Московская панда ликвидировала подаренную ей «робопанду», как «врага народа» (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 марта 2021 01:22
Сообщество : Животные
Метки: День   Диндин   Жуи   Москва   Россия   зоопарк   панды   робопанды   
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Проживающая в Московском зоопарке панда, получив ко Всемирному дню панд в качестве одного из подарков арт-объект "робопанда" внимательно его осмотрела. А затем поступила с ним, как судя по российскому фольклору, поступает Тузик с грелкой тем самым показав больному трансгуманизмом человечеству пример того, как детям биосферы следует относиться к мертворождённым гомункулам техносферы.

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Метки: День   Диндин   Жуи   Москва   Россия   зоопарк   панды   робопанды   
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vikklu 49 минут назад
" тем самым показав больному трансгуманизмом человечеству пример того, как детям биосферы следует относиться к мертворождённым гомункулам техносферы."
!!! Шикарный слог!
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