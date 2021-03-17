Проживающая в Московском зоопарке панда, получив ко Всемирному дню панд в качестве одного из подарков арт-объект "робопанда" внимательно его осмотрела. А затем поступила с ним, как судя по российскому фольклору, поступает Тузик с грелкой тем самым показав больному трансгуманизмом человечеству пример того, как детям биосферы следует относиться к мертворождённым гомункулам техносферы.
Как сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка, панды из КНР Диндин и Жуи получив ко Всемирному дню панд множества подарков, погуляли и "оторвались" на своём празднике по полной:
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«Друзья, сегодня Всемирный день панд. Наш отдел фауны Китая воистину превзошёл себя - для Жуи и Диндин были подготовлены по-настоящему величественные подарки - невиданные «робопанды». Так их назвали дети - участники лекций о пандах, проводимых сегодня. Так вот, подарки - их было много, и они были красивы. Морковь, панда-кейки, разноцветные кубики, вымпелы, любимые игрушки, бамбук и - пресловутые «робопанды». Диковинные арт-объекты возвышались даже над Жуи, который успел уже весьма вырасти. Диндин поначалу была, как будто ошеломлена масштабом происходящего. Но довольно быстро освоилась и разорвала свою «робопанду» в клочья», - говорится в сообщении.
На самом деле панды только притворяются флегматичными увальнями, в действительности это весёлые и подвижные звери, Диндин в частности:
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!!! Шикарный слог!