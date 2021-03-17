«Друзья, сегодня Всемирный день панд. Наш отдел фауны Китая воистину превзошёл себя - для Жуи и Диндин были подготовлены по-настоящему величественные подарки - невиданные «робопанды». Так их назвали дети - участники лекций о пандах, проводимых сегодня. Так вот, подарки - их было много, и они были красивы. Морковь, панда-кейки, разноцветные кубики, вымпелы, любимые игрушки, бамбук и - пресловутые «робопанды». Диковинные арт-объекты возвышались даже над Жуи, который успел уже весьма вырасти. Диндин поначалу была, как будто ошеломлена масштабом происходящего. Но довольно быстро освоилась и разорвала свою «робопанду» в клочья», - говорится в сообщении.

На самом деле панды только притворяются флегматичными увальнями, в действительности это весёлые и подвижные звери, Диндин в частности: