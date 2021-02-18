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Госдума постановила обрезать сидельцам нити связи с "большой землёй"

Госдума постановила обрезать сидельцам нити связи с "большой землёй" (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 февраля 2021 01:33
Сообщество : Криминал
Метки: SIM-карты   Москва   Россия   госдума   закон   запрет   отключение   тюрьма   
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Парламентарии утвердили в третьем и заключительном чтении закон о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы. По мнению авторов проекта, принятый закон позволит снизить уровень телефонного мошенничества в стране.

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Метки: SIM-карты   Москва   Россия   госдума   закон   запрет   отключение   тюрьма   
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14  комментариев
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СуперБизон 54 минуты назад
и еще момент... вы реально думаете, что менты не в курсе, что в камерах происходит?

ну т.е. зеки это какие то супер ниндзя и они умело маскируют своюдеятельность?
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СуперБизон Полчаса назад
>>vova old 10 минут назад
>>начальников зон посадить парочку и всё сразу будет хорошо
>>даже без закона . разве сейчас они не должны за этим следить?

а ты думаешь как становятся начальниками зон?

вот малой со школьной скамьи, мечтает
вот отслужу и отучусь на офицера и пойду зоной рулить


вот думаешь так?

нет... на эти должности попадают те ну на кого уже есть компромат,по доброй воле туда работать никто не пойдет
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534
Миша Полчаса назад
Охрана таких учереждений не менее продажна чем принимающая постановления Госдума. Словоблудие это, всё там уже давно прогнило, охранники за деньги сдадут в аренду свой телефон с левой симкой, привыкли уже жрать в два горла.
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СуперБизон 41 минуту назад
я все не мог отделаться от дежавю,
глядя на первую фотку поста все не мог понять,
что же мне она напоминает?

определенно я где то это уже видел ...
спустя 50 минут ...

е0б0т0и!!!! Тайная вечеря (фреска Леонардо да Винчи)
картина - сборище "апостолов"
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−64
vova old 41 минуту назад
начальников зон посадить парочку и всё сразу будет хорошо даже без закона . разве сейчас они не должны за этим следить? какой смысл принимать закон который не будет соблюдаться?.
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2k
Frank Borman 46 минут назад
Гаджеты зекам из призонов запрещены, а зекам из зексобраний разрешены. Почему такая дискриминация?
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СуперБизон 50 минут назад
все это решается двумя простыми шагами... и все... и не будет этой темы

но властям это выгодно,часть от того что украли люди во власти получают (и в погонах то же)

так что вместо того чтобы на корню пресечь двумя простыми действиями

выделят на "борьбу" несколько миллиардов из бюджета
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СуперБизон 52 минуты назад
>>zloykoyot СуперБизон 39 секунд назад
>> У нас появился зарегистрированный вчера СУПЕР плядь БИЗОН,
>> иксперд по зекам, банкам и всему прочему.
>>Ты как в прошлый раз звался?

а кто спрашивает?
какой то кайот спрашивает?

ну так послушай, псина, это ты нарисовался, а я тут давно
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СуперБизон 57 минут назад
и еще есть вариант
для него нежно или найти продажного нотариуса (но сложнее наверное найти непродажного :) профессия как бы уже подразумевает )

или дурочка (в курс его же ставить никто не будет) из салона связи

и по липовой доверности можно первыпустить симку на любого человека имея его паспортные данные

дальше объяснять? или сами поймете что будет дальше?
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42k
zloykoyot СуперБизон 54 минуты назад
У нас появился зарегистрированный вчера СУПЕР плядь БИЗОН, иксперд по зекам, банкам и всему прочему. Ты как в прошлый раз звался?
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1k
Antarez Час назад
Не прошло и 20 лет.
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3k
DNK Час назад
Вангую - рост дворцов по стране полковников-генералов ФСИН. Пора кстати в России создавать собственный рейтинг дворцов всяких ведомств и "частников". Очень даже кстати - раньше передовое трудовое красное... а сейчас - ФСИН типа нагнуло прокуратуру по количеству и качеству... аквадискотек... Но прокуратура взяла повышенные обязательства по качеству вина...
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СуперБизон Час назад
еще у сбербанка (это коммерческий банк, если кто не в курсе)
можно привязать к левой симке "сбербанк онлайн"
просто нужно подобрать 5 значный код

5 знаков это 100 000 враинтов
имея базу в несколько миллионов карт, в течении суток что-то до поймается

т.е. человек даже если никому ничего не передавал никакие данные
может лишиться своих средств, и банк ему ничего не вернет

ну тебе не повезло чувак, такой будет ответ
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СуперБизон Час назад
в чем корень проблемы?
в зеках?

по правилам например VISA если есть факт воровства денег с карты и доказано, что это не сам владелец замутил, то банк ОБЯЗАН вернуть всю сумму, что у него украли

об этом кто-то слышал? об этом говорят?

нет наоборот в РФ есть одни сутки, чтобы подать заявление, что у тебя украли деньги, потом - сам виноват.

Уверяю вас, если бы банки делали, так как у них же в правилах записано, что еслидоказано, что деньги украли, то банк обязан их вернуть, даже если мошенника не поймали

ну сразу бы просто не было бы этой проблемы

моментально в этот же день, так перестали бы делать
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