Госдума постановила обрезать сидельцам нити связи с "большой землёй"

Парламентарии утвердили в третьем и заключительном чтении закон о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы. По мнению авторов проекта, принятый закон позволит снизить уровень телефонного мошенничества в стране.
Депутаты проголосовали за документ в третьем, окончательном чтении. В нём предлагается администрации исправительных учреждений обращаться к операторам сотовой связи с ходатайством об отключении от обслуживания сотовых номеров, которые используются в СИЗО и колониях находящимися там заключенными. Блокировка будет проводиться по письменному решению должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
В настоящий момент в местах лишения свободы заключённым, категорически запрещено пользоваться средствами связи. Однако это запрет часто нарушается. Так, в 2018 году в колониях и СИЗО изъяли 56 тысяч гаджетов. За их незаконную передачу арестантам задержали пять тысяч человек.
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Авторы принятого сегодня в последнем чтении закона, депутаты Павел Крашенинников, Василий Пискарев и Александр Хинштейн указывали, что заключенные используют сотовую связь для мошенничеств, а также других противоправных действий, таких как давление на свидетелей и руководство находящимися на свободе участниками преступных групп.
На ролике, расположенном ниже, один из авторов нововведения - Александр Хинштейн, комментирует законопроект, перед его принятием в первом чтении.
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Понравилось19
ну т.е. зеки это какие то супер ниндзя и они умело маскируют своюдеятельность?
>>начальников зон посадить парочку и всё сразу будет хорошо
>>даже без закона . разве сейчас они не должны за этим следить?
а ты думаешь как становятся начальниками зон?
вот малой со школьной скамьи, мечтает
вот отслужу и отучусь на офицера и пойду зоной рулить
вот думаешь так?
нет... на эти должности попадают те ну на кого уже есть компромат,по доброй воле туда работать никто не пойдет
глядя на первую фотку поста все не мог понять,
что же мне она напоминает?
определенно я где то это уже видел ...
спустя 50 минут ...
е0б0т0и!!!! Тайная вечеря (фреска Леонардо да Винчи)
картина - сборище "апостолов"
но властям это выгодно,часть от того что украли люди во власти получают (и в погонах то же)
так что вместо того чтобы на корню пресечь двумя простыми действиями
выделят на "борьбу" несколько миллиардов из бюджета
>> У нас появился зарегистрированный вчера СУПЕР плядь БИЗОН,
>> иксперд по зекам, банкам и всему прочему.
>>Ты как в прошлый раз звался?
а кто спрашивает?
какой то кайот спрашивает?
ну так послушай, псина, это ты нарисовался, а я тут давно
для него нежно или найти продажного нотариуса (но сложнее наверное найти непродажного :) профессия как бы уже подразумевает )
или дурочка (в курс его же ставить никто не будет) из салона связи
и по липовой доверности можно первыпустить симку на любого человека имея его паспортные данные
дальше объяснять? или сами поймете что будет дальше?
можно привязать к левой симке "сбербанк онлайн"
просто нужно подобрать 5 значный код
5 знаков это 100 000 враинтов
имея базу в несколько миллионов карт, в течении суток что-то до поймается
т.е. человек даже если никому ничего не передавал никакие данные
может лишиться своих средств, и банк ему ничего не вернет
ну тебе не повезло чувак, такой будет ответ
в зеках?
по правилам например VISA если есть факт воровства денег с карты и доказано, что это не сам владелец замутил, то банк ОБЯЗАН вернуть всю сумму, что у него украли
об этом кто-то слышал? об этом говорят?
нет наоборот в РФ есть одни сутки, чтобы подать заявление, что у тебя украли деньги, потом - сам виноват.
Уверяю вас, если бы банки делали, так как у них же в правилах записано, что еслидоказано, что деньги украли, то банк обязан их вернуть, даже если мошенника не поймали
ну сразу бы просто не было бы этой проблемы
моментально в этот же день, так перестали бы делать