Госдума постановила обрезать сидельцам нити связи с "большой землёй"

Депутаты проголосовали за документ в третьем, окончательном чтении. В нём предлагается администрации исправительных учреждений обращаться к операторам сотовой связи с ходатайством об отключении от обслуживания сотовых номеров, которые используются в СИЗО и колониях находящимися там заключенными. Блокировка будет проводиться по письменному решению должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В настоящий момент в местах лишения свободы заключённым, категорически запрещено пользоваться средствами связи. Однако это запрет часто нарушается. Так, в 2018 году в колониях и СИЗО изъяли 56 тысяч гаджетов. За их незаконную передачу арестантам задержали пять тысяч человек.