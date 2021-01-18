Что значит, когда про человека говорят "Он рябой"?

Пожалуй, одна из самых частых характеристик внешности героев литературы до середины 20-го века – «рябое лицо», и чаще всего эта характеристика была не из лестных.
При этом, по статистике, рябыми в разной степени лицами обладало абсолютное большинство населения, поскольку рябинки были последствиями перенесенной оспы.
Оспа сейчас, как считается, полностью искорененная, была настоящим бичом – очень заразная, часто с тяжелым течением, с высокой смертностью инфекция. Хотя были периоды, которые называют «эпидемиями оспы», на самом деле эта болезнь курсировала в человеческой популяции постоянно, и три четверти населения рано или поздно с ней встречалось.
Оспа сейчас, как считается, полностью искорененная, была настоящим бичом – очень заразная, часто с тяжелым течением, с высокой смертностью инфекция. Хотя были периоды, которые называют «эпидемиями оспы», на самом деле эта болезнь курсировала в человеческой популяции постоянно, и три четверти населения рано или поздно с ней встречалось.
Японский манускрипт начала 18 века с описанием оспы. Оспа, как считается, впервые появилась две тысячи лет назад у арабских народов и очень быстро распространилась по всем странам Старого света. Это была болезнь, которой болели все сословия и все возраста.
И очень неприятным последствием перенесенной оспы была «испорченная» внешность – глубокие нарывы оставляли после себя заметные дефекты кожи, и чем тяжелее болел человек, тем более рябым он потом становился.
Что интересно, хотя оспенные рябинки были почти у всех, на портретах и старых фотоснимках встретить их не получится. Художники никогда не акцентировали внимание на дефектах внешности, стараясь хоть немного приукрасить ее, а фотографы несовершенства ретушировали.
И очень неприятным последствием перенесенной оспы была «испорченная» внешность – глубокие нарывы оставляли после себя заметные дефекты кожи, и чем тяжелее болел человек, тем более рябым он потом становился.
Что интересно, хотя оспенные рябинки были почти у всех, на портретах и старых фотоснимках встретить их не получится. Художники никогда не акцентировали внимание на дефектах внешности, стараясь хоть немного приукрасить ее, а фотографы несовершенства ретушировали.
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Редкий случай - неретушированный ретро-снимок начала 20-го века (Кливленд, США). Собственно, вот такое лицо и называли рябым.
Ведь и фотоснимок и тем более живописный портрет стоили дорого, и художник или фотограф-натуралист вряд ли получили бы клиентов, за свои деньги все хотели быть запечатленными в наиболее выигрышном свете.
Однако есть и другие свидетельства, как выглядели наши предки, например, получившие широкое распространение еще в конце 18 века посмертные гипсовые маски.
Ведь и фотоснимок и тем более живописный портрет стоили дорого, и художник или фотограф-натуралист вряд ли получили бы клиентов, за свои деньги все хотели быть запечатленными в наиболее выигрышном свете.
Однако есть и другие свидетельства, как выглядели наши предки, например, получившие широкое распространение еще в конце 18 века посмертные гипсовые маски.
Реконструкция внешности Максимильена Робеспьера и его прижизненный портрет, где художник не акцентировал внимание на дефектах кожи.
Несколько лет назад французская студия, занятая 3d-реконструкцией внешности давно умерших людей по их останкам, воссоздала внешность двух героев Великой французской революции, Максимильена Робеспьера и Оноре Мирабо.
Оба эти деятеля – из тех «детей революции», которых она же сама и пожрала, оба были признаны предателями, Робеспьер окончил свои дни на гильотине, а Мирабо «казнили» после его смерти, перенеся прах из Пантеона героев на кладбище преступников.
Несколько лет назад французская студия, занятая 3d-реконструкцией внешности давно умерших людей по их останкам, воссоздала внешность двух героев Великой французской революции, Максимильена Робеспьера и Оноре Мирабо.
Оба эти деятеля – из тех «детей революции», которых она же сама и пожрала, оба были признаны предателями, Робеспьер окончил свои дни на гильотине, а Мирабо «казнили» после его смерти, перенеся прах из Пантеона героев на кладбище преступников.
Оноре Мирабо - реконструкция внешности по гипсовой маске
Однако, посмертные маски снимали в те годы со многих знаменитых людей, причем с Робеспьера сняли маску сразу после казни на гильотине. А сняла маску с отрубленной головы бывшего кумира никто иной как сама мадам Тюссо, владелица музея восковых фигур.
Ей было поручено делать гипсовые маски казненных знаменитостей и разрешено использовать слепки для создания восковых копий. Новые фигуры появлялись в ее галерее буквально через несколько дней после казни и пользовались бешеным успехом у публики.
Однако, посмертные маски снимали в те годы со многих знаменитых людей, причем с Робеспьера сняли маску сразу после казни на гильотине. А сняла маску с отрубленной головы бывшего кумира никто иной как сама мадам Тюссо, владелица музея восковых фигур.
Ей было поручено делать гипсовые маски казненных знаменитостей и разрешено использовать слепки для создания восковых копий. Новые фигуры появлялись в ее галерее буквально через несколько дней после казни и пользовались бешеным успехом у публики.
Так вот, сохраненные гипсовые слепки мадам Тюссо показали, что и Робеспьер, и Мирабо носили на лице явные признаки перенесенной много лет назад оспы, то есть были рябыми. Как и большинство их современников – пока прививки от оспы не стали правилом, чистая кожа лица была скорее исключением, и даже считалась «особой приметой» в полицейских ориентировках.
Есть мнение, что тяжелая косметика, особенно белила, были так популярны среди аристократии 17-18 веков именно для того, чтобы скрывать следы оспы. Для этого же их использовали и русские красавицы 15-16 веков, поражавшие иностранцев неестественно раскрашенными лицами с белой кожей, черными бровями и ярким искусственным румянцем.
Но зато следы перенесенной оспы на лице были не только серьезным преимуществом при устройстве на работу, но даже и плюсом при выборе спутника жизни. Ведь оспой болеют один раз, и переболевший ранее точно уже не заболеет сам и не заразит партнера и коллектив.
Есть мнение, что тяжелая косметика, особенно белила, были так популярны среди аристократии 17-18 веков именно для того, чтобы скрывать следы оспы. Для этого же их использовали и русские красавицы 15-16 веков, поражавшие иностранцев неестественно раскрашенными лицами с белой кожей, черными бровями и ярким искусственным румянцем.
Но зато следы перенесенной оспы на лице были не только серьезным преимуществом при устройстве на работу, но даже и плюсом при выборе спутника жизни. Ведь оспой болеют один раз, и переболевший ранее точно уже не заболеет сам и не заразит партнера и коллектив.
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Александр Сергеевич Пушкин рос неординарной личностью, окружающие стали понимать еще, когда будущий великий писатель был маленьким. Дом его родителей однажды посетил Иван Дмитриев, писатель. Когда он увидел маленького Пушкина, то был удивлен его внешностью и произнес:
- Какой арабчик!
Мальчик, которому было всего 10 лет, не растерялся и сказал:
- Да, зато не рябчик!
Подобными словами он отметил особенность внешности Дмитриева, лицо которого было рябым.
Уши врозь, в носу - кольцо,
Да и морда вся рябая
Как кукушкино яйцо.
Даже я, чего скрывать -
Не легла бы с ним в кровать...