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Что значит, когда про человека говорят "Он рябой"?

Что значит, когда про человека говорят "Он рябой"? (6 фото)

Автор:
18 января 2021 09:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   болезнь   интересно   оспа   рябой   факты   фото   человек   
1574
6
Пожалуй, одна из самых частых характеристик внешности героев литературы до середины 20-го века – «рябое лицо», и чаще всего эта характеристика была не из лестных.
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Метки: Исторические факты   болезнь   интересно   оспа   рябой   факты   фото   человек   
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4  комментария
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58k
Viktor 2 часа назад
Не знаю, просто в тему вспомнилось:
Александр Сергеевич Пушкин рос неординарной личностью, окружающие стали понимать еще, когда будущий великий писатель был маленьким. Дом его родителей однажды посетил Иван Дмитриев, писатель. Когда он увидел маленького Пушкина, то был удивлен его внешностью и произнес:
- Какой арабчик!
Мальчик, которому было всего 10 лет, не растерялся и сказал:
- Да, зато не рябчик!
Подобными словами он отметил особенность внешности Дмитриева, лицо которого было рябым.
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52k
Андрей 51 минуту назад
...Ты вглядись в его лицо:
Уши врозь, в носу - кольцо,
Да и морда вся рябая
Как кукушкино яйцо.
Даже я, чего скрывать -
Не легла бы с ним в кровать...
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498
Ивановец Андрей 11 минут назад
...Девка тоже в смысле рожи далеко не крем-бруле..
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1k
Валерий 2 часа назад
Я сейчас племяннице пост отправлю.А то переходный возраст,давит на лице всё что можно и нельзя.
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