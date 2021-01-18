Что значит, когда про человека говорят "Он рябой"?

Так вот, сохраненные гипсовые слепки мадам Тюссо показали, что и Робеспьер, и Мирабо носили на лице явные признаки перенесенной много лет назад оспы, то есть были рябыми. Как и большинство их современников – пока прививки от оспы не стали правилом, чистая кожа лица была скорее исключением, и даже считалась «особой приметой» в полицейских ориентировках.



Есть мнение, что тяжелая косметика, особенно белила, были так популярны среди аристократии 17-18 веков именно для того, чтобы скрывать следы оспы. Для этого же их использовали и русские красавицы 15-16 веков, поражавшие иностранцев неестественно раскрашенными лицами с белой кожей, черными бровями и ярким искусственным румянцем.



Но зато следы перенесенной оспы на лице были не только серьезным преимуществом при устройстве на работу, но даже и плюсом при выборе спутника жизни. Ведь оспой болеют один раз, и переболевший ранее точно уже не заболеет сам и не заразит партнера и коллектив.