Фермер в пятом поколении обожает своих оленей - он даже спит с ними в стойле

46-летний британец Роб Морган - фермер в пятом поколении, который владеет самым большим стадом оленей в стране. После того, как мужчина был вынужден продать своих оленей для посадки деревьев, он невероятно заскучал по этим животным. С годами у него получилось снова собрать стадо из оленей, в которых он души не чает.
46-летний житель британского города Суонси Роб Морган - фермер в пятом поколении. Отец-одиночка всегда любил оленей, и завел свое первое стадо 13 лет назад, за что его прозвали "Мистер Рождество". Мужчина восхищается этими животными, но к сожалению, позже был вынужден продать весь скот ради посадки елок на продажу.
Однако, когда дела с елками пошли хорошо, Робу стало не хватать животных - он очень скучал по оленям. После этого он решил завести одного, но не смог остановиться: "Ферма казалась пустой, потому что там не было животных - а я люблю животных, поэтому я купил оленя. Но теперь у меня одно из самых больших оленьих стад в Великобритании," - говорит Роб.
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Роб и его 10-летний сын Ллойд вместе ухаживают за этими прекрасными созданиями на ферме Паундффальд. Его сын также влюблен в оленей, как и он сам. Рядом с Робом олени живут роскошно - мужчина даже заказывает мох из Скандинавии, чтобы обеспечить им лучший рацион.
Роб очень чутко относится к своим подопечным, и даже спит с ними: "В мае, когда оленихи рожают, я сплю с ними, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, и помочь с родами. Для них это тоже волнительный процесс. Из всех животных, которых я встречал, оленихи - самые внимательные матери. Поэтому я хочу, чтобы у каждой из них был олененок".
Мужчина настолько увлекся оленями, что теперь он проводит кампании в поддержку их благополучия и беседы в школах, рассказывая детям и взрослым об уменьшающейся популяции северных оленей. На своей ферме Роб построил грот Санты и зимнюю страну чудес, куда он проводит экскурсии. Там дети не только общаются с оленями, но и узнают полезную информацию о них.
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Хотя, не удивительно. Спать с оленем то ещё удовольствие, наверное...
Значит не заметил....
Выходит он жену променял на оленей?
Или жена не стала терпеть оленя в постели?
Как-то так.........