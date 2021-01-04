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Фермер в пятом поколении обожает своих оленей - он даже спит с ними в стойле

Фермер в пятом поколении обожает своих оленей - он даже спит с ними в стойле (8 фото)

Автор:
04 января 2021 19:53
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истории   история   люди   олени   фото   
417
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46-летний британец Роб Морган - фермер в пятом поколении, который владеет самым большим стадом оленей в стране. После того, как мужчина был вынужден продать своих оленей для посадки деревьев, он невероятно заскучал по этим животным. С годами у него получилось снова собрать стадо из оленей, в которых он души не чает.
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истории   история   люди   олени   фото   
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
У нас есть целый регион, где "гордые фермеры" "спят" со своими баранами и овцами.
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557
Александр К. Час назад
Оленья ферма? Он их режет потом что-ли?
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4k
Sanar Александр К. 22 минуты назад
Нет блин, хоронит на кладбище домашних животных. Естественно держит ради мяса.
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1k
Павел Час назад
Е*анутый на всю голову. Не дай бог кто узнает, у пацана мелкого друзья, спросят за батю, который по слухам с животными спит в грязном сарае. Позор. Фу, а как там жена? Впорядке?)
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14k
Сталкер Час назад
Бли-ин... Это ж как от него воняет-то...
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399
Serg Dex 2 часа назад
Мда, мужик не ландышами пахнет, с гигиеной у него проблемы, да и головой наверно тоже.
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
А жена спать к себе не пускает?
Хотя, не удивительно. Спать с оленем то ещё удовольствие, наверное...
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4k
Sanar Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 24 минуты назад
"Отец-одиночка всегда любил оленей" в посте вроде написано.
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Sanar 22 минуты назад
М-да?
Значит не заметил....
Выходит он жену променял на оленей?
Или жена не стала терпеть оленя в постели?
Как-то так.........
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4k
Sanar Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 21 минуту назад
О таких подробностях в посте не написано)
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Yasen_Perec 2 часа назад
Спать с оленями и спать в хлеву, это несколько разные вещи.
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