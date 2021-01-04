Фермер в пятом поколении обожает своих оленей - он даже спит с ними в стойле

Роб очень чутко относится к своим подопечным, и даже спит с ними: "В мае, когда оленихи рожают, я сплю с ними, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, и помочь с родами. Для них это тоже волнительный процесс. Из всех животных, которых я встречал, оленихи - самые внимательные матери. Поэтому я хочу, чтобы у каждой из них был олененок".