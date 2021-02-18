FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4567 постов • 1171 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории 
"Кто, если не я?": мужчина превратил бесплодную землю в прекрасный сад

"Кто, если не я?": мужчина превратил бесплодную землю в прекрасный сад (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 11:31
Сообщество : Истории
Метки: гуава   доброе дело   индия   окружающая среда   сад   фруктовый сад   
1486
2
1
Индиец Сатьендра Гаутам Манджи 15 лет назад решил облагородить заброшенный и безжизненный участок земли. Мужчина начал с одного саженца.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: гуава   доброе дело   индия   окружающая среда   сад   фруктовый сад   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
488
Аки Зи 2 часа назад
Слухи о мужчине дошли до чиновников и, подивившись успехам Сатьендры, его пригласили в местное правительство, в Комиссию по защите детей.

Как так? А где же "чиновники посадили его на 10 лет за порчу муниципальной земли, а доход от гуавы забрали себе, ой, вернее, в бюджет"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Комментарий удален
0
Показать ещё
«Это, мать ее, пробка» - актеры дубляжа в московской реальности «Это, мать ее, пробка» - актеры дубляжа в московской реальности История индийца, который пробыл 72 часа в комнате с 72 ядовитыми змеями История индийца, который пробыл 72 часа в комнате с 72 ядовитыми змеями Подловили на обнаженку: разведчики добыли военные секреты Индии в обмен на женские фото Подловили на обнаженку: разведчики добыли военные секреты Индии в обмен на женские фото В Индии девушка погибла, позируя для селфи на берегу очень бурной реки В Индии девушка погибла, позируя для селфи на берегу очень бурной реки Планета зеленеет стараниями Китая и Индии Планета зеленеет стараниями Китая и Индии В Индии полицейский помог мужчине забраться на платформу за мгновение до прибытия поезда В Индии полицейский помог мужчине забраться на платформу за мгновение до прибытия поезда
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68756



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова
4
39
Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова
30 работ уличного художника, который любит оживлять городские пейзажи
3
12
30 работ уличного художника, который любит оживлять городские пейзажи
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Этот лимузин Jeep Wrangler, вероятно, худший внедорожник в мире
0
3
Этот лимузин Jeep Wrangler, вероятно, худший внедорожник в мире
Квадроцикл Polaris с колесами-шипами выглядит очень устрашающе
0
22
Квадроцикл Polaris с колесами-шипами выглядит очень устрашающе
Люди, на чью молодость выпало одно из самых страшных испытаний
Люди, на чью молодость выпало одно из самых страшных испытаний
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#люди#аварии#знаменитости#СССР#дети#картинки#прикольные
#фото#подборка#животные#природа#приколы#кино#сша#забавно#авто аварии#снег
#факты#прикол#интересное#Россия#дтп#позитив#автомобили#истории#автомир#детство

На что жалуетесь?

Вернуться