"Кто, если не я?": мужчина превратил бесплодную землю в прекрасный сад

Индиец Сатьендра Гаутам Манджи 15 лет назад решил облагородить заброшенный и безжизненный участок земли. Мужчина начал с одного саженца.
Сатьендра всю жизнь прожил в небольшой деревушке. Однажды он встретился с героем Индии Манджхи Дашратхом, человеком, который в одиночку 22 года прорубал дорогу через гору. Под впечатлением от встречи, мужчина тоже захотел сделать хорошее дело.
Он решил, что засадит фруктовым садом безлюдный, заброшенный пустырь.
Начало его деятельности было очень тяжёлое, много саженцев погибло, ведь почва на пустыре была песчаная. Первое время он носил воду вёдрами из дома.
Потом появилась проблема с дикими животными, которые также сгубили много деревьев. Чтобы избавиться от них, мужчина обнёс всю территорию колючим кустарником. Он признался, что было очень тяжело, но эта изгородь до сих пор защищает сад.
Он решил, что засадит фруктовым садом безлюдный, заброшенный пустырь.
Начало его деятельности было очень тяжёлое, много саженцев погибло, ведь почва на пустыре была песчаная. Первое время он носил воду вёдрами из дома.
Потом появилась проблема с дикими животными, которые также сгубили много деревьев. Чтобы избавиться от них, мужчина обнёс всю территорию колючим кустарником. Он признался, что было очень тяжело, но эта изгородь до сих пор защищает сад.
Bihar: A man says he has planted around 10,000 trees, mostly of Guava, on barren land in Belaganj area of Gaya in past 15 years— ANI (@ANI) February 13, 2021
"I'm deeply inspired by Dashrath Manjhi. Once he visited my home & asked me to plant trees here. So I took up this task," says Satyendra Manjhi (12.02) pic.twitter.com/gV88BdvvMH
С годами фруктовый сад, который в основном состоит из гуавы, стал выглядеть, как райский уголок.
Слухи о мужчине дошли до чиновников и, подивившись успехам Сатьендры, его пригласили в местное правительство, в Комиссию по защите детей.
Слухи о мужчине дошли до чиновников и, подивившись успехам Сатьендры, его пригласили в местное правительство, в Комиссию по защите детей.
Спустя 15 лет сад мужчины насчитывает 10000 деревьев. Гуава стала приносить ему неплохой доход, поэтому индиец смог нанять помощников.
Сатьендра призывает всех жителей страны приняться за охрану окружающей среды и сажать деревья.
Сатьендра призывает всех жителей страны приняться за охрану окружающей среды и сажать деревья.
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Как так? А где же "чиновники посадили его на 10 лет за порчу муниципальной земли, а доход от гуавы забрали себе, ой, вернее, в бюджет"?