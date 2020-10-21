15 важных картинок и советов для женской самообороны

В нашей жизни, к сожалению, случаются разные ситуации, когда рядом с вами оказывается плохой человек, намеревающийся причинить вам вред. А для женщин это особо актуально, т.к. слабый пол в неравной схватке с сильным зачастую проигрывает. Чтобы этого не случилось - запомните эти приемы и прочтите советы. А специалистов мы попросим дополнить или подкорректировать предложенные способы.
Одно из гласных правил, если вы чувствуете реальную опасность - нападайте первой. От вас этого не ожидают и у вас будет время для того, чтобы, огорошив нападающего, убежать
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Внезапное нападение с ударом в солнечное сплетение приведет к тому, что нападающий закашляется, а то и упадет
Каждая женщина знает, что мужчину надо бить в пах. Но учтите - делать надо это достаточно сильно и сразу же убегать, иначе вы можете только разозлить нападающего
Если есть возможность ударить в пах руками, нужно просто сложить руки лодочкой и нанести сильный удар снизу вверх, либо бить коленом
Удар в горло тоже хороший вариант, но помните, что этот удар достаточно опасный, так как может привести к смерти, используйте его если вам реально грозит смертельная опасность
Если вас хватают сзади постарайтесь сделать удар головой, либо резко дернетесь назад, имитируя падение. Часто нападающий разжимает руки
Помните - не важно насколько большой и сильный противник перед вами: вывести из строя можно любого, если помнить про уязвимые зоны. Основные из них – это глаза, нос, горло, грудь, колени и пах.
Избегайте захватов, оказывайте сопротивление и лучше всего носите с собой средства самообороны, такие как перцовый баллончик, который должен быть всегда под рукой и которым вы точно умеете пользоваться
Авторский пост
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Как в том анекдоте про внутренний голос.
Девушка: О, боже! Ко мне приближается какой-то мужчина. Наверное, насильник... Всё, мне [мат]@ц!
Внутренний голос: Не ссы! Как только он приблизится, бей его ногой в пах!
Мужик подходит: "Девушка, не подскажете как пройти... " И тут она его херак!
Внутренний голос: Ну вот. Теперь тебе точно [мат]@ц!