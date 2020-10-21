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15 важных картинок и советов для женской самообороны

15 важных картинок и советов для женской самообороны (15 фото)

Автор:
21 октября 2020 11:23
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   бой   женщины   инструкция   нападение   пособие   самооборона   совет   
893
15

В нашей жизни, к сожалению, случаются разные ситуации, когда рядом с вами оказывается плохой человек, намеревающийся причинить вам вред. А для женщин это особо актуально, т.к. слабый пол в неравной схватке с сильным зачастую проигрывает. Чтобы этого не случилось - запомните эти приемы и прочтите советы. А специалистов мы попросим дополнить или подкорректировать предложенные способы.

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Метки: Фабрика идей   бой   женщины   инструкция   нападение   пособие   самооборона   совет   
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3k
Убийца Прохиндеев 12 минут назад
Единственный и главный женский прием женской самообороны. Остальные - самоубийство.
Единственный и главный женский прием женской самообороны. Остальные - самоубийство.
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11k
Андрей Дядя 18 минут назад
я знаю карате, кунг фу и еще четыре страшных слова
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9k
Serg2001 22 минуты назад
"Если вы чувствуете реальную опасность - нападайте первой".

Как в том анекдоте про внутренний голос.
Девушка: О, боже! Ко мне приближается какой-то мужчина. Наверное, насильник... Всё, мне [мат]@ц!
Внутренний голос: Не ссы! Как только он приблизится, бей его ногой в пах!
Мужик подходит: "Девушка, не подскажете как пройти... " И тут она его херак!
Внутренний голос: Ну вот. Теперь тебе точно [мат]@ц!
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100
Бобр 52 минуты назад
если эти навыки тренировать хоть по пол часа вдень, то можно и использовать. А без тренировок только разозлить можно преступника такими действиями.
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49k
pynh 58 минут назад
Как все просто на картинках
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