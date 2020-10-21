15 важных картинок и советов для женской самообороны

В нашей жизни, к сожалению, случаются разные ситуации, когда рядом с вами оказывается плохой человек, намеревающийся причинить вам вред. А для женщин это особо актуально, т.к. слабый пол в неравной схватке с сильным зачастую проигрывает. Чтобы этого не случилось - запомните эти приемы и прочтите советы. А специалистов мы попросим дополнить или подкорректировать предложенные способы.