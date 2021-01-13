FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Железнодорожники 32 поста • 41 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Железнодорожники 
В Китае торжественно презентовали первый в мире поезд на магнитной подушке

В Китае торжественно презентовали первый в мире поезд на магнитной подушке (10 фото)

Автор:
13 января 2021 18:33
Сообщество : Железнодорожники
Метки: достижение   китай   магнитный поезд   первый в мире   торжественная презентация   университет   
8857
10

В Китае и так между крупными городами ходят скоростные поезда, разгоняющиеся до 250 км/ч. Но китайцы останавливаться не намерены. Теперь они хотят опутать страну сетью дорог для магнитных поездов, которые будут развивать скорость до 620 км/ч.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Железнодорожники"
Метки: достижение   китай   магнитный поезд   первый в мире   торжественная презентация   университет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
116
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
116  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
turyst 8 часов назад
Ага, "на воздушной подушке".
Или "на магнитной"?

Или, всё же "на воздушной", но в вакууме.


Автор, ты уж определись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
57
gaz10 2 часа назад
Автор или тупой или не в теме. Воздушная подушка и магнитный подвес разные вещи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Олег 2 часа назад
Автор ну как так-то? Заголовок про воздушную. Текст про магнитную...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Педигри 2 часа назад
Пока только торжественно презентовали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
Степан Злыгостев 2 часа назад
А в РЖД до сих пор на рельсы срут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Denkk 3 часа назад
В Китае торжественно презентовали первый в мире поезд на магнитной подушке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
577
Alex 3 часа назад
зато у нас храмы новые строятся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
844
Misanthrop 3 часа назад
Блин, кто-нибудь знает причину того, что видео некоторые не проигрываются на некоторых сайтах?! Браузер Firefox
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
иванов дмитрий 3 часа назад
а где черный кот с постами о достижениях у нас ?
ему перестали платить и он сдулся ?
.
очень хочу достижения такого масштаба у нас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Олег иванов дмитрий 2 часа назад
Ну конечно. Лютый атомный ледокол, дающий хорошее преимущество на воде не идет ни в какое сравнение. И это только так на вскидку. Смотрю тебе платить не перестают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−87
Племянник Путина 4 часа назад
очень достойно. вот что бывает, когда убирают капиталистическую или коммунистическую удавку и начинают реально думать о своей стране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
810
sava 4 часа назад
да ну, шляпа это все.
то ли дело Hyperloop. засунул 30 отчаянных пассажиров. пульнул! а дальше как попрет.
скорость конечно не такая интересная, но зато удобрений сколько можно произвести за счет бесплатно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мих 5 часов назад
Вот что можно сделать, если убрать от власти воров и заставить народ тоже честно работать. Капитализм + партийный контроль с расстрелами воров = прогресс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
* Мих 3 часа назад
Ну честно, это дело такое. Когда ты в Китае, то поятоянно не отпускает дикий контраст. С одной стороны есть супер богатые люди, шикарные торговые центры, здания и так далее, и на их фоне сумасшедшая бедность простых работяг и тесно, все ютятся как селёдки в бочке. В больших городах это особо бросается в глаза. Хотя если поездить по деревням и мелким городкам, то там даже хуже бывает, но контраста нет такого.

Чтобы это почувствовать, надо там побывать.

В Индии тоже постоянно такое чувство и даже хуже. Хотя знаю тех, кто жили там по году-два и говорят перестали замечать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Олег Мих 2 часа назад
А кого ж там без передыху расстреливают за коррупцию? Воров то нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ego sum qui sum 5 часов назад
молодцы китайцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
иванов дмитрий 5 часов назад
в 1863 году в Лондоне открыли первое метро.
через 40 лет
в 1903 московские власти отклонили проект строительства метро в москве - экономически не выгодно и тд
в 1935 метров Москве открыли . Уже при другой власти.
.
Тоже самое и здесь.
У нас появятся такие поезда лет через 50 .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Бабай иванов дмитрий 4 часа назад
Раньше. Когда он у китайцев с рельсов сойдёт и остановится где-нибудь в Сибири.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
Роман 5 часов назад
х.у.йня.! Вот у нас три храма в день!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
730
Александр Maтвийка 5 часов назад
Походу в него уже бросили бутылку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vitali 5 часов назад
Блейн Моно. Только тот монорельсовый был в будущем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
Саша Кутузов 6 часов назад
Не шоб вирус приструнить, подушки придумывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vitali Саша Кутузов 5 часов назад
Они его как раз и приструнили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon 6 часов назад
Есть удивительные люди на сайте. Они не знают какой стороной забивать гвоздь, при этом такие завидки берут, мол китайцы всё у них своровали и даже молоток.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Andrei zenon 5 часов назад
Они не только на сайте, они везде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Killgrave 6 часов назад
Такому общественному транспорту важна обоснованная востребованность, окупаемость, хорошее финансирование и не призрачная перспективность. Только в Китае есть все эти факторы и гигантский пассажиропоток.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
6k
dikijjim Bhaal 5 часов назад
а зимой,в метель,на скорости 650 км в час,новые лыжные трассы и просики им удобно делать,вон какой носик острый..только фэууу и новая лыжная полоса)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Killgrave Bhaal 5 часов назад
Окупаемость стала бы на века. С учетом стоимости постройки и дальнейшей обслуги за 1км пути. Да и народу в разы меньше по данному направлению, чем на любом в Китае. Самолет все равно будет целесообразнее и дешевле, при средней стоимости полета около $0,13 за милю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
595
val Killgrave 4 часа назад
странно. в Италии выгодно, в Китае выгодно, в Японии выгодно. а в России нет.
даже проект Питер/Москва/Нижний/Чебоксары/Казань заглох. Москва - Казань на 5 полетов в день, и 2 поезда поток есть, а на скоростной поезд боятся не набрать. зато РЖД похвастались новыми плацкартными вагонами.
может, все-таки, много воруют и мало работают? да не, пассажиров мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Killgrave val 4 часа назад
Скоростной поезд вещь дорогая, даже Сапсан многим не по карману, что говорить про маглев. Сравнивать Россию с Италией и Японией минимум неразумно, и по площади, и по расстояниям, и по климатическим условиям, и главное по экономике. Платежеспособных пассажиров на маглев нет, а те что есть летают и полетят самолетом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Bhaal Killgrave 3 часа назад
Отменяем обычные поезда и заменяем их скоростными. Цену билета делаем чуть выше чем в плацкарт. Вот и все. Воровать надо меньше вот и все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu 6 часов назад
Пока Америка жопу нигерам целует да неугодных всякому отребью президентов гнобит, китаёзы тихою сапою в будущее путь прокладывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
3k
Мих Bhaal 5 часов назад
Сосет твой маск. хмм, вернее, те, кто ему верят, сосут. А Маск просто получает инвестирование и разводит лохов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
707
пенс Мих 3 часа назад
Сосет Россия , а Маск делает.Спросите у Рагозина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 пенс 2 часа назад
Вообще то сосут только хохлы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Олег пенс 2 часа назад
Здесь только ты гнида хер изо рта не вынимаешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu Bhaal 39 минут назад
Но будет ли это воплощенно в реальность? С байденом далеко не уедешь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 42 комментария (из 69)
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Британец купил велосипед в Китае, и проехал 15 тысяч км до Англии Британец купил велосипед в Китае, и проехал 15 тысяч км до Англии Радужные холмы Китая — одно из самых необычных мест планеты Радужные холмы Китая — одно из самых необычных мест планеты Сторонник BLM добился отчисления белой девушки из университета из-за одного слова Сторонник BLM добился отчисления белой девушки из университета из-за одного слова Индонезийский рыбак поймал подводный дрон ВМС Китая Индонезийский рыбак поймал подводный дрон ВМС Китая Папа притворился мамой, чтобы накормить младенца Папа притворился мамой, чтобы накормить младенца
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266006



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек
1
43
Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек
Как прекрасен этот край!
3
30
Как прекрасен этот край!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Леонардо Ди Каприо присоединится к франшизе Marvel
0
16
Леонардо Ди Каприо присоединится к франшизе Marvel
7 полезных гаджетов для дома
3
40
7 полезных гаджетов для дома
Все сидят на шее богатых мужей? Чем занимаются жены известных футболистов
Все сидят на шее богатых мужей? Чем занимаются жены известных футболистов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#сша#Россия#СССР#Разное#Трамп#авария дня#коты#Москва
#фото#прикол#интересное#в мире#аварии#дети#автомир#автомобили#подборка#абсурд
#интересно#животные#природа#дтп#приколы#позитив#память#быт#история#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться