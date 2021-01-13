В Китае торжественно презентовали первый в мире поезд на магнитной подушке

Пока новый поезд будет курсировать между Шанхаем и Пекином. Расстояние в 1200 километров поезд будет покрывать за 3,5 часа. Для сравнения: на самолете с учетом всех процедур оформления у пассажиров уходит 4,5 часа, на поезде же не более 5,5 часов.