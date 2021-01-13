В Китае торжественно презентовали первый в мире поезд на магнитной подушке

В Китае и так между крупными городами ходят скоростные поезда, разгоняющиеся до 250 км/ч. Но китайцы останавливаться не намерены. Теперь они хотят опутать страну сетью дорог для магнитных поездов, которые будут развивать скорость до 620 км/ч.
В китайском городе Чэнду прошла торжественная презентация первого в мире прототипа поезда на магнитной подушке, использующего технологию высокотемпературной сверхпроводимости (HTC Maglev). Как уверяют инженеры, такой поезд сможет развивать скорость до 620 км/ч.
Прототип нового поезда прошел успешные испытания в Шанхае, а до этого - в Циндао. Сообщается, что он станет первым самым скоростным транспортным средством на расстояния до 1500 километров.
Пока новый поезд будет курсировать между Шанхаем и Пекином. Расстояние в 1200 километров поезд будет покрывать за 3,5 часа. Для сравнения: на самолете с учетом всех процедур оформления у пассажиров уходит 4,5 часа, на поезде же не более 5,5 часов.
Впрочем, Китай не намерен останавливаться только на линии Пекин-Шанхай. В ближайших планах руководства "Китайских железных дорог" обеспечить скоростное сообщения между другими крупными городами.
Впрочем, и поезда на магнитных подушках тоже не предел. Ранее китайская пресса писала, что следующим шагом для повышения скорости железнодорожного транспорта станут вакуумные поезда. Они смогут развивать скорость до 1500 км/ч благодаря магнитной левитации по трубе, из которой выкачан воздух. Скорость в 416 метров в секунду. Звучит фантастически.
Но испытания сверхзвукового поезда вот-вот начнутся - в апреле 2021 года. Причем здесь же, где сегодня, 13 января, прошла презентация прототипа магнитного поезда - на базе Юго-западного транспортного университета города Чэнду.
Пока доедешь, все карточки кредитные размагнитятся😂— Дед Пахом из Пахомовки (@DedPachom) January 13, 2021
Ух...ездили на его предшественнике в Шанхае...впечатляет очень!) жду открытия границ, чтобы опробовать этот теперь😉— 💚💙🤍 珍珠 🤍❤️🤍 (@heizhenzhu1) January 13, 2021
Источник:
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Понравилось128
Или "на магнитной"?
Или, всё же "на воздушной", но в вакууме.
Автор, ты уж определись.
ему перестали платить и он сдулся ?
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очень хочу достижения такого масштаба у нас.
то ли дело Hyperloop. засунул 30 отчаянных пассажиров. пульнул! а дальше как попрет.
скорость конечно не такая интересная, но зато удобрений сколько можно произвести за счет бесплатно.
Чтобы это почувствовать, надо там побывать.
В Индии тоже постоянно такое чувство и даже хуже. Хотя знаю тех, кто жили там по году-два и говорят перестали замечать.
через 40 лет
в 1903 московские власти отклонили проект строительства метро в москве - экономически не выгодно и тд
в 1935 метров Москве открыли . Уже при другой власти.
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Тоже самое и здесь.
У нас появятся такие поезда лет через 50 .
даже проект Питер/Москва/Нижний/Чебоксары/Казань заглох. Москва - Казань на 5 полетов в день, и 2 поезда поток есть, а на скоростной поезд боятся не набрать. зато РЖД похвастались новыми плацкартными вагонами.
может, все-таки, много воруют и мало работают? да не, пассажиров мало.