Папа притворился мамой, чтобы накормить младенца

Мамина фотография на планшете помогла отцу уговорить ребенка пить из бутылочки.
Креативный ппа из китайского города Уянь провинции Цзянси, чтобы уговорить малыша пить из бутылочки, надел на лицо планшет с фотографией мамы ребенка. Шутка удалась: ребенок ел с аппетитом, успокоенный тем, что мама рядом.
Необычная идея пришла в голову отцу, поскольку ему приходилось оставаться с ребенком, который отказывался есть в отсутствие матери. Оказалось, что младенца вполне можно удовлетворить фотографией мамы - он счастливо тянет к ней ручки и не отказывается от еды.
В интернете высоко оценили творческую идею папы. Подобные проблемы не редкость: связь ребенка с матерью во время кормления очень сильна, так что младенцы нередко отказываются есть, когда мамы нет рядом. Так что многие из тех, кто оставил отзывы к видео, тоже собрались попробовать такой подход. Правда, некоторые из комментаторов отметили, что планшет находится слишком близко к лицу ребенка и может негативно повлиять на зрение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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