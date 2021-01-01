Папа притворился мамой, чтобы накормить младенца

В интернете высоко оценили творческую идею папы. Подобные проблемы не редкость: связь ребенка с матерью во время кормления очень сильна, так что младенцы нередко отказываются есть, когда мамы нет рядом. Так что многие из тех, кто оставил отзывы к видео, тоже собрались попробовать такой подход. Правда, некоторые из комментаторов отметили, что планшет находится слишком близко к лицу ребенка и может негативно повлиять на зрение.