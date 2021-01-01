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Папа притворился мамой, чтобы накормить младенца

Папа притворился мамой, чтобы накормить младенца (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 января 2021 16:47
Сообщество : Фабрика идей
Метки: история   китай   кормление   креативный папа   младенец   отцы и дети   родители   творческий подход   
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Мамина фотография на планшете помогла отцу уговорить ребенка пить из бутылочки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   китай   кормление   креативный папа   младенец   отцы и дети   родители   творческий подход   
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Дельфин Красивый 2 часа назад
для прикола пойдёт
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Stepan_Andreev313 Полчаса назад
мда
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