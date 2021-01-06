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Мужчина сделал своим дочкам поезда из пустых банок из-под детского питания

Мужчина сделал своим дочкам поезда из пустых банок из-под детского питания (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 января 2021 10:41
Метки: видео   дети   китай   папа   поезд   прикол   
418
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В Китае мужчина использовал банки из-под детского питания, чтобы сделать необычные поезда для своих дочек. Теперь, когда девочки выезжают на прогулку, на них обращают внимание все прохожие.

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Метки: видео   дети   китай   папа   поезд   прикол   
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Ильдар Суюндиков 2 часа назад
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СергейПименов 2 часа назад
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