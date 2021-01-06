Мужчина сделал своим дочкам поезда из пустых банок из-под детского питания

В Китае мужчина использовал банки из-под детского питания, чтобы сделать необычные поезда для своих дочек. Теперь, когда девочки выезжают на прогулку, на них обращают внимание все прохожие.
Когда эти маленькие жительницы Китая выходят на прогулку, они не только веселятся сами, но и развлекают всех прохожих, особенно других малышей.
Дело в том, что папа тройняшек — креативный человек, который взял использованные банки из-под детского питания, водрузил их на самодельные тележки и составил таким образом три длинных поезда, которые прицепил к беговелам дочек.
Такое зрелище неизменно вызывает большой ажиотаж — девочки катаются, таща за собой забавные «хвосты» и выписывая разные фигуры, а окружающая ребятня пытается ловить эти поезда и прыгать через них.
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