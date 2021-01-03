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Радужные холмы Китая — одно из самых необычных мест планеты

Радужные холмы Китая — одно из самых необычных мест планеты (18 фото)

Автор:
03 января 2021 12:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: китай   природа   природные парки   природные парки Китая   радужные холмы   чудеса Китая   
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18

Планета создала удивительный пейзаж в Китае примерно 24 миллиона лет назад.

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Метки: китай   природа   природные парки   природные парки Китая   радужные холмы   чудеса Китая   
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