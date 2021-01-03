Радужные холмы Китая — одно из самых необычных мест планеты

Планета создала удивительный пейзаж в Китае примерно 24 миллиона лет назад.
Необычные горы являются частью геологического парка Чжанъе Данься. Горы находятся в Центральном Китае.
Парк был создан 16 июня 2016 года. Он известен своими красочными скальными образованиями и был признан китайскими СМИ одним из самых красивых ландшафтов Китая.
В настоящее время Радужный парк является частью геопарка Данься. Парк занимает площадь 322 квадратных километра.
Высота холмов превышает сотни метров.
Местность сформировалась благодаря отложениям песчаника и оксидам металлов. В результате образовалось подобие слоёного пирога, возникшее вследствие движения тех же самых тектонических плит, благодаря которым сформировалась часть Гималаев.
Чтобы посетителям было удобнее осматривать скальные образования, было построено большое количество деревянных настилов и подъездных дорог. В 2014 году на инфраструктуру потратили порядка 100 миллиардов юаней.
Парк расположен в северных предгорьях гор Цилянь, в уездах Линцзы и Сунан.
Радужные горы стали частью Всемирного наследия Китая.
Хотели бы вы посетить это необычное место?
Источник:
- Папа притворился мамой, чтобы накормить младенца
- 17 случаев, когда разные предметы идеально подходили друг к другу
- Ируканджи – одно из самых опасных существ на Земле
- 7 интересных фактов из жизни полярной лисицы
- 16 случаев, когда растения появились там, где их совсем не ждали
Понравилось25