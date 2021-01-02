Индонезийский рыбак поймал подводный дрон ВМС Китая

По мнению военного обозревателя агентства ИАНЕД Олега Лукьянова: «Мировой океан, по заявлению ученых, изучен не более, чем на 5%. Вместе с тем, военно-морские силы сейчас приобретают все большее значение, особенно в вооруженных силах сверхдержав. Для надежного и уверенного применения ВМС, особенно в условиях военных действий под водой, нужны точные карты морского дна и фарватера. Для их составления используются и надводные суда, в том числе научные, и космические спутники, и подводные аппараты. Не ничего удивительного, что этим занимаются и военные КНР. Особенно, если учесть противоречия Китая с США и Японией в Южно-Китайском море».