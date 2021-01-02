FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4459 постов • 1153 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Индонезийский рыбак поймал подводный дрон ВМС Китая

Индонезийский рыбак поймал подводный дрон ВМС Китая (5 фото)

Автор:
02 января 2021 09:46
Сообщество : Истории
Метки: в мире   дрон   история   китай   повезло   рыбак   рыбалка   фото   
583
5
Вероятно, совсем не на такой улов рассчитывал мужчина, отправляясь на очередную рыбалку рядом с островом Селаяр в Индонезии.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   дрон   история   китай   повезло   рыбак   рыбалка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Какого Кристмаса ты творишь, или, как российский дедушка вышел на мировой уровень Какого Кристмаса ты творишь, или, как российский дедушка вышел на мировой уровень «2010 vs 2020»: люди показывают, как они изменились за 10 лет «2010 vs 2020»: люди показывают, как они изменились за 10 лет Ируканджи – одно из самых опасных существ на Земле Ируканджи – одно из самых опасных существ на Земле 16 случаев, когда растения появились там, где их совсем не ждали 16 случаев, когда растения появились там, где их совсем не ждали 17 случаев, когда разные предметы идеально подходили друг к другу 17 случаев, когда разные предметы идеально подходили друг к другу Илон Маск продал еще три своих особняка за 40,9 миллиона долларов Илон Маск продал еще три своих особняка за 40,9 миллиона долларов
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1184130



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
1
145
Скажи спасибо 2020 году
Свои трусы больше не дам: подруги собрались отметить НГ
2
20
Свои трусы больше не дам: подруги собрались отметить НГ
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Новогоднее веселье против пандемии Covid-19
0
6
Новогоднее веселье против пандемии Covid-19
Вакцина от коронавируса Спутник V
0
11
Вакцина от коронавируса Спутник V
Какого Кристмаса ты творишь, или, как российский дедушка вышел на мировой уровень
Какого Кристмаса ты творишь, или, как российский дедушка вышел на мировой уровень
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#прикольные#2021#девушки#смешно#кино#люди#всякие
#Юмор#новый год#интересно#забавно#прикол#картинки#Интересные#комментарии#россии#позитивные
#факты#подборка#в мире#приколы#природа#позитив#Разные#корабли#сша#Юморные и не очень

На что жалуетесь?

Вернуться