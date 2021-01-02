Индонезийский рыбак поймал подводный дрон ВМС Китая

Вероятно, совсем не на такой улов рассчитывал мужчина, отправляясь на очередную рыбалку рядом с островом Селаяр в Индонезии.
У берегов Индонезии, вблизи острова Селаяр в провинции Южный Сулавеси, один из местных рыбаков 20 декабря обнаружил в своих сетях вместо рыбного улова весьма необычный предмет.
По мнению специалистов, это был китайский военный подводный беспилотник Sea Wing. Изделие имеет похожий на торпеду корпус длиной свыше 2 м (с антенной около 3 м) с двумя вертикальными рулями по середине по 50 см каждый. В передней части находится сенсорная решетка. Подобные дроны обычно применяются для составления подробных карт морского дна, которые потом используются в ВМС.
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Интересно то, что пойман дрон был достаточно далеко от территориальных вод КНР. Никаких комментариев на этот счет от официального Пекина пока не последовало.
По мнению военного обозревателя агентства ИАНЕД Олега Лукьянова: «Мировой океан, по заявлению ученых, изучен не более, чем на 5%. Вместе с тем, военно-морские силы сейчас приобретают все большее значение, особенно в вооруженных силах сверхдержав. Для надежного и уверенного применения ВМС, особенно в условиях военных действий под водой, нужны точные карты морского дна и фарватера. Для их составления используются и надводные суда, в том числе научные, и космические спутники, и подводные аппараты. Не ничего удивительного, что этим занимаются и военные КНР. Особенно, если учесть противоречия Китая с США и Японией в Южно-Китайском море».
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