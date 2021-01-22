Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы на незаконные акции

В четверг Роскомнадзор распространил сообщение о том, что принято решение привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Ведомство пригласило представителей указанных компаний для составления протоколов об административных правонарушениях. Теперь каждой из шести соцсетей грозят штрафы в размерах от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до десяти процентов годовой выручки.

"На мониторинге находятся все соцсети. Призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, — по информации источника, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, уточнив, что их представители и вызваны на составление протоколов.





Ранее агентство ТАСС сообщило, что МВД привлечёт к ответственности TikTok-блогеров, срывавших шевроны с полицейской формы.



