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Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы на незаконные акции

Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы на незаконные акции (4 фото)

Автор:
22 января 2021 01:23
Сообщество : Криминал
Метки: Instagram   TikTok   facebook   twitter   youtube   вконтакте   политика   роскомнадзор   
574
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Роскомнадзор провёл проверку и выявил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях в следующих социальных сетях: TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Ближайшее время, все эти шесть интернет-площадок и планируется привлечь к ответственности за нарушение закона.

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Метки: Instagram   TikTok   facebook   twitter   youtube   вконтакте   политика   роскомнадзор   
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5  комментариев
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2k
Феликс Дзержинский 12 минут назад
"Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться..." В. И. ЛЕНИН.
Я уверен, что те кто придут на данную акцию, защищаться не будут. Как обычно, полицаи повыдёргивают из толпы самых активных участников, дадут им реальные сроки и вся толпа из которой их выдернули про них забудут. Печально то, что люди перестали пользоваться своим мозгом и полностью передали контроль над собой в руки умелых манипуляторов-кукловодов.
Мне конечно тоже хочется чтобы сегодняшний капиталистический режим, вместе с его творцами отправился на помойку истории и было построено социально-ориентированное государство, но увы без уничтожения капитализма, социально-ориентированного государства не построить.
P. S. Вопрос: Какую общественно-экономическую формацию хотят строить современные "оппозиционеры"? Что то мне подсказывает, что снова капитализм, только уже на своё усмотрение.
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0
Alexander Полчаса назад
По крайней мере РОСКОМНАДЗОР не ТВИТЕР (я думаю все поняли)
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6k
Прохожий3 Час назад
Мамкины протестанты... А как задали вопрос, так сразу - я - не я, это шутка, ничего не знаю...
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5k
Сергей Прохожий3 Час назад
О! Батькина бубнилка нарисовалась. А ты покажи, как надо протестовать, они научатся.
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Свирепый Бамбр Час назад
Запретить к .хуям все соцсети! Пусть народ на улице общается.
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