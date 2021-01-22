Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы на незаконные акции

Роскомнадзор провёл проверку и выявил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях в следующих социальных сетях: TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Ближайшее время, все эти шесть интернет-площадок и планируется привлечь к ответственности за нарушение закона.
В четверг Роскомнадзор распространил сообщение о том, что принято решение привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Ведомство пригласило представителей указанных компаний для составления протоколов об административных правонарушениях. Теперь каждой из шести соцсетей грозят штрафы в размерах от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до десяти процентов годовой выручки.
"На мониторинге находятся все соцсети. Призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, — по информации источника, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, уточнив, что их представители и вызваны на составление протоколов.
Ранее агентство ТАСС сообщило, что МВД привлечёт к ответственности TikTok-блогеров, срывавших шевроны с полицейской формы.
Сообщается, что несколько дней назад, в приложении TikTok блогеры разместили видеозаписи, на которых они под музыку снимают с себя полицейскую форму и срывают с неё шевроны.
В официальном Twitter-аккаунте МВД появилось сообщение, где поясняют, что действия участников были постановочными, а лица, участвовавшие в съёмках, не имеют отношения к службе в органах Министерства.
Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в #полицейской форме являются #фейковыми и постановочными. Участники съемок в органах внутренних дел не служат. Принимаются меры к их привлечению к административной ответственности. #МВДРоссии #Фейк #МВД pic.twitter.com/oYwN4n2rEa— Сайт МВД России (@mvd_official) January 21, 2021
Сугубо в качестве примера противоправных действий размещаем один из таких роликов, которые в настоящий момент находятся в открытом доступе.
красавчик— Аня Алексеевна (@anisshko) January 20, 2021
в ТикТоке действующие полицейские снимают нашивки и решаются покинуть службу ради поддержки Алексея Навального. pic.twitter.com/6qIUOiDC0C
Один из молодых людей уже записал видеообращение, в котором пояснил, что форма и шевроны ненастоящие, он купил их в "магазине приколов", а сам ролик записан в шутку.
Ранее уже писалось о том, что Роскомнадзор направил руководству соцсетей TikTok, "ВКонтакте" требования о недопущении распространения роликов с противоправной информацией для несовершеннолетних и удаления призывов к их участию в протестных мероприятиях.
Источник:
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Я уверен, что те кто придут на данную акцию, защищаться не будут. Как обычно, полицаи повыдёргивают из толпы самых активных участников, дадут им реальные сроки и вся толпа из которой их выдернули про них забудут. Печально то, что люди перестали пользоваться своим мозгом и полностью передали контроль над собой в руки умелых манипуляторов-кукловодов.
Мне конечно тоже хочется чтобы сегодняшний капиталистический режим, вместе с его творцами отправился на помойку истории и было построено социально-ориентированное государство, но увы без уничтожения капитализма, социально-ориентированного государства не построить.
P. S. Вопрос: Какую общественно-экономическую формацию хотят строить современные "оппозиционеры"? Что то мне подсказывает, что снова капитализм, только уже на своё усмотрение.