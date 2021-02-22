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Не соглашайтесь на обработку личных данных в WhatsApp

Не соглашайтесь на обработку личных данных в WhatsApp (1 фото)

Автор:
22 февраля 2021 11:08
Метки: WhatsApp   facebook   Соцети   
712
1
Facebook не может угомониться – в корпорации изменили правила пользования WhatsApp. С 8 февраля и там нужно будет давать согласие на обработку личных данных. Звучит ужасно. Ведь наша личная информация отдается в руки частных лиц.

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29  комментариев
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1k
lekha-fil 3 часа назад
Ты ничего не попутал: сегодня 22 февраля, а ты выдаёшь старенькую новость за свеженькую.
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1k
Hallo FreeSpace 5 минут назад
ну и что ?
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4k
Андрей 6 минут назад
Запоздал ты с новостью)

ФБ отодвинул дату выбора до 15 мая (если не путаю), ну и всегда есть альтернатива.
Вполне себе хороший способ удалить один из зоопарка мессенджеров )

А то одни сидят тут, другие там, третьи вообще непойми где, надоело ради всех ставить сразу всё.
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10k
кира 2 часа назад
Они давно это делают, просто Фейсбук имел неосторожность заявить об этом открыто.
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17k
kamanch 2 часа назад
"Кроме того, отечественные программисты уже разрабатывают альтернаты западным соцсетям. Поэтому надеемся, что вскоре Россия сможет полностью отказаться от социальных сетей, угнетающих свободу слова и ворующих личную информацию."
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80k
Taras Kozalupko kamanch 2 часа назад
Обновил резюме на госуслугах, сразу же посыпались звонки из "службы безопасности банков"!
Реально, без шуток.
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17k
kamanch Taras Kozalupko 48 минут назад
Отвечай всем: Вечер в хату.
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31k
Опаньки 2 часа назад
))))) автору подключили интернет!
Мои поздравления )))
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5k
Leo Sun Опаньки 2 часа назад
Интернет был давно. Просто он только-только буквы выучил - не будьте так строги

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2k
* You All 2 часа назад
о,проснулось чудо...отходняки после новогодних праздников по ходу только отпустили
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2k
KL11 3 часа назад
"Кроме того, отечественные программисты уже разрабатывают альтернаты западным соцсетям."
Дождемся?
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285
Сергей KL11 2 часа назад
Будут деньги, (а они будут), плскольку после Трампа, даже до последнего барана во власти (всех стран) дошло, что "халява" хороша до определенного момента, а значит теперь все страны, (у каго есть деньги и возможности), будут делать своё, как Китай.
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
-"Звучит ужасно. Ведь наша личная информация отдается в руки частных лиц."-
-да ваще ужас! То ли дело отдать личную информацию в руки КГБ или ФСБ,да?)))
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285
Сергей Опиум для народа 2 часа назад
Уж всяко лучше чем неграм в США.
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3k
Борис Карабанов 3 часа назад
Это же не нарушает свобод, приватности. Это - другое! Вот, если бы эта инициатива хоть как-то касалась сами знаете какой страны, то это было бы "чудовищным попранием" этих самых свобод и приватностЕЙ, грубым нарушением прав человека, а здесь это - другое.
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4k
RomaXz Сергей 2 часа назад
Окей, ответа нет. Так и запишем.
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285
Сергей RomaXz 2 часа назад
Мозг отсутствует, судя по отвнтам. Прискорбно.
Но коли дожил до этих лет, то особо не о чем печалитбся. Таких теперь много.
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4k
RomaXz Сергей Час назад
Да да. Я уже понял, что ты ответить не можешь и слился. Можешь не озвучивать это.
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285
Сергей RomaXz Час назад
Я же не виноват, что некоторые смыслы больше мозга некоторых людей. Это не страшно, все рождаюся разными, в том числе и по уму.
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4k
RomaXz Сергей 51 минуту назад
Как хорошо, что про разный уровень интеллекта ты понимаешь, и не расстраиваешься из-за того, насколько он у тебя низок. Так держать

Жаль, что ты так и не смог на вопрос ответить, но что поделаешь. Зря от тебя что то вменяемое ожидал.
На этом отписываюсь, больше не интересно.
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4k
RomaXz 3 часа назад
О, снова ненавязчивое ", Россия создаёт свои соцсети". Последние месяца два это мелькает. Вангую, что скоро будет " россияне просят создать свои соцсети", а потом ", все устанавливают русские соцсети" и обязательное приложение какого нибудь чебурашки на телефон.

И да, пункт про обработку данных есть у каждой второй компании.
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153
робт 3 часа назад
я правильно понимаю
дауничи которые вбивают свою мобилу, ФИО и т.д. в форму регистрации еще ДО нажатия галочки "согласен с условиями..." и нажатия кнопки "зарегистрироваться" уверены что это уже никуда не слилось??
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Скромный автор из развивающейся головы на территории прекрасного города. Учу буквы, занимаюсь арифметикой слов.
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