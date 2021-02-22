Не соглашайтесь на обработку личных данных в WhatsApp

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Facebook не может угомониться – в корпорации изменили правила пользования WhatsApp. С 8 февраля и там нужно будет давать согласие на обработку личных данных. Звучит ужасно. Ведь наша личная информация отдается в руки частных лиц.
Facebook не может угомониться – в корпорации изменили правила пользования WhatsApp. С 8 февраля и там нужно будет давать согласие на обработку личных данных. Звучит ужасно. Ведь наша личная информация отдается в руки частных лиц.
Что же делают американские власти с таким явным пренебрежением к личным данным человека? Ничего. Это и в их интересах. Они прячутся за маской «защита безопасности», однако это лишь прикрытие … Дональд Трамп стал одной из жертв такого попрания свободы слова, но он не единственный, кто страдает от подобного неуважения.
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IT- корпорации строят социальные сети, отделяющие личную информацию и свободу слова от пользователя. Назревает сразу же вопрос: зачем тогда пользоваться такими соцетями?
Социальные сети собирают номера телефонов, сведения о транзакциях, IP-адреса, данные о характере взаимодействия с другими платформами при использовании сервисов, мобильных устройствах, услугах, геолокацию, статусы, фотографии профайлов. Этот огромный список действительно пугает, соглашаясь с такими условиями, мы предоставляем корпорациям всю информацию о себе на тарелочке. Сколько можно узнать о человеке, если о нем есть такие данные?
Социальные сети собирают номера телефонов, сведения о транзакциях, IP-адреса, данные о характере взаимодействия с другими платформами при использовании сервисов, мобильных устройствах, услугах, геолокацию, статусы, фотографии профайлов. Этот огромный список действительно пугает, соглашаясь с такими условиями, мы предоставляем корпорациям всю информацию о себе на тарелочке. Сколько можно узнать о человеке, если о нем есть такие данные?
Россия в свою очередь уже предпринимает действия, чтобы защитить российских пользователей от посягательства на личность. Власти собираются реализовать закон о размещении на территории страны центров обработки информации. Такие меры смогут предотвратить утечку данных.
Кроме того, отечественные программисты уже разрабатывают альтернаты западным соцсетям. Поэтому надеемся, что вскоре Россия сможет полностью отказаться от социальных сетей, угнетающих свободу слова и ворующих личную информацию.
Кроме того, отечественные программисты уже разрабатывают альтернаты западным соцсетям. Поэтому надеемся, что вскоре Россия сможет полностью отказаться от социальных сетей, угнетающих свободу слова и ворующих личную информацию.
Авторский пост
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ФБ отодвинул дату выбора до 15 мая (если не путаю), ну и всегда есть альтернатива.
Вполне себе хороший способ удалить один из зоопарка мессенджеров )
А то одни сидят тут, другие там, третьи вообще непойми где, надоело ради всех ставить сразу всё.
Реально, без шуток.
Мои поздравления )))
Дождемся?
-да ваще ужас! То ли дело отдать личную информацию в руки КГБ или ФСБ,да?)))
Но коли дожил до этих лет, то особо не о чем печалитбся. Таких теперь много.
Жаль, что ты так и не смог на вопрос ответить, но что поделаешь. Зря от тебя что то вменяемое ожидал.
На этом отписываюсь, больше не интересно.
И да, пункт про обработку данных есть у каждой второй компании.