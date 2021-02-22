Не соглашайтесь на обработку личных данных в WhatsApp

IT- корпорации строят социальные сети, отделяющие личную информацию и свободу слова от пользователя. Назревает сразу же вопрос: зачем тогда пользоваться такими соцетями?



Социальные сети собирают номера телефонов, сведения о транзакциях, IP-адреса, данные о характере взаимодействия с другими платформами при использовании сервисов, мобильных устройствах, услугах, геолокацию, статусы, фотографии профайлов. Этот огромный список действительно пугает, соглашаясь с такими условиями, мы предоставляем корпорациям всю информацию о себе на тарелочке. Сколько можно узнать о человеке, если о нем есть такие данные?