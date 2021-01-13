Необычные кадры об удивительных вещах, окружающих нас

Прекрасное повсюду.
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Радужные холмы Китая
Вулкан Даллол, Эфиопия
Оазис Уакачина, Перу
Сан Альфонсо дель Мар, Чили
Сад чудес Дубая, ОАЭ
Гейзер Флай, Невада
Большая голубая Дыра
Памуккале, Турция
Тропа Великанов, Ирландия
Пещера тростниковой флейты, Китай
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