Будущее мегаполисов: вдохновленные природой здания от японского архитектора

Коичи Такада, архитектор родом из Токио, мечтал преобразовать архитектуру еще с университетских времен, и можно смело сказать, что ему это удалось — теперь он проектирует здания, черпая вдохновение из природы. После победы на конкурсе дизайна для Национального музея Катара его архитектурная фирма Koichi Takada Architects стала ведущим игроком в этой сфере.
«Мы хотим создавать места, которые были бы более органичными и более полезными для людей», — объясняет Коичи. Недавно его фирма предложила проект, который радикально преобразует район Лос-Анджелеса. Они представили небоскреб Sky Trees на Саут-Хилл-стрит в центре Лос-Анджелеса как настоящий скульптурный шедевр с волнистыми деревянными планками высотой в 70 этажей. Внизу края планок приподнимаются, имитируя раскрывающиеся лепестки.
Коичи провел детство в сельских пригородах Японии, и это во многом повлияло на его стремление следовать дизайну природы. «Я вырос совсем рядом с рекой Тама в Токио, где детской площадкой мне служила природа», — вспоминает он. «Река Тама приводила воду к рисовым полям, и ландшафт и то, как люди с ним взаимодействовали, постоянно менялся с временами года. Мы работали в гармонии с природой».
Но это продолжалось недолго. «Я рос, началась урбанизация. К тому времени, когда я стал подростком, город уже полностью изменился». Это сильно повлияло на взгляды будущего архитектора. Он ценил окружающий его мир природы и хотел с помощью своих талантов переосмыслить создаваемые людьми пространства. Он отправился изучать архитектуру в Нью-Йорк — пожалуй, самое урбанизированное место в мире.
Именно его пребывание в Нью-Йорке задало для него направление. «Я мечтал о Нью-Йорке, но когда я оказался там, я понял, что для меня жить в бетонных джунглях — это слишком», — объясняет Коичи. Но все же нашлось одно место, в котором он чувствовал умиротворение: «В Центральном парке я чувствовал, что могу дышать, и я начал задаваться вопросом — почему это не может быть частью архитектуры, дарить людям это ощущение убежища? Так я и начал вдохновляться природой».
И этот источник вдохновения очевидно живет в его великолепных творениях. На фото ниже запечатлен интерьер Национального музея Катара. Благодаря высоким волнообразным стенам посетителям кажется, будто они идут по ущелью или спрятались в какой-нибудь пещере. Но, несмотря на великолепие дизайна, здесь тихо и спокойно.
Крупные города постепенно начинают осознавать преимущества природной среды, а значит философия дизайна Коичи вполне может оказаться будущим мегаполисов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Самые красивые небоскребы планеты
- В 100 километрах над Луной
- Архитектура стиля «Ctrl+C /Ctrl+V»
- Заброшенные башни со всех уголков планеты
- Архитектура "Ctrl C + Ctrl V": российский и турецкий подход
Понравилось12
Ибо ну кому нафиг хочется жить в мегаполисе, все хотят жить на природе, птички там, зелень.