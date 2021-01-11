Будущее мегаполисов: вдохновленные природой здания от японского архитектора

Коичи провел детство в сельских пригородах Японии, и это во многом повлияло на его стремление следовать дизайну природы. «Я вырос совсем рядом с рекой Тама в Токио, где детской площадкой мне служила природа», — вспоминает он. «Река Тама приводила воду к рисовым полям, и ландшафт и то, как люди с ним взаимодействовали, постоянно менялся с временами года. Мы работали в гармонии с природой».

Но это продолжалось недолго. «Я рос, началась урбанизация. К тому времени, когда я стал подростком, город уже полностью изменился». Это сильно повлияло на взгляды будущего архитектора. Он ценил окружающий его мир природы и хотел с помощью своих талантов переосмыслить создаваемые людьми пространства. Он отправился изучать архитектуру в Нью-Йорк — пожалуй, самое урбанизированное место в мире.