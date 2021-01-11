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Будущее мегаполисов: вдохновленные природой здания от японского архитектора

Будущее мегаполисов: вдохновленные природой здания от японского архитектора (13 фото)

Автор:
11 января 2021 13:15
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Лос-Анджелес   Япония   архитектор   архитектура   катар   урбанистика   
263
13

Коичи Такада, архитектор родом из Токио, мечтал преобразовать архитектуру еще с университетских времен, и можно смело сказать, что ему это удалось — теперь он проектирует здания, черпая вдохновение из природы. После победы на конкурсе дизайна для Национального музея Катара его архитектурная фирма Koichi Takada Architects стала ведущим игроком в этой сфере.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лос-Анджелес   Япония   архитектор   архитектура   катар   урбанистика   
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4  комментария
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costa 41 минуту назад
Мне кажется самый лучший вариант как будут выглядеть города будущего представлен в фильме "Гостья из Будущего" где Москва - это просто один огромный парк.
Ибо ну кому нафиг хочется жить в мегаполисе, все хотят жить на природе, птички там, зелень.
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429
Борис Полчаса назад
Какое уй... божище.
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1k
satra 47 минут назад
Будущее мегаполисов: вдохновленные природой здания от японского архитектора
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