Руссо туристо: группу россиян могут депортировать из США за оставленные в Гранд-Каньоне надписи

Каньон Антилопы находится близ водохранилища Пауэлл в национальной зоне отдыха и, конечно, интерес с этому месту у туристов огромный. На страничке в соцсети администрация написала, что благодарна блогерше @markruglovaa за популяризацию этого места, однако она со своими товарищами причинила территории "некоторый вред" .

"Когда вы гостите в какой-то местности, вам нужно уважать нашу природу, и речь в том числе о прекрасной #navajonation (землях индейцев Навахо), гордитесь тем, откуда вы родом! Да, показывайте эту местность вашим многочисленным подписчикам, но не позорьте себя вот таким образом, это абсолютно неуместно! Остальным хотим сказать — спасибо вам за заботу, мы это очень ценим.

** Это произошло не в верхнем или нижнем каньоне Антилопы, это было на озере Пауэлл. Пожалуйста, отправьте этот пост в @nationalparkservice, чтобы этих людей могли привлечь к ответственности**