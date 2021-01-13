Руссо туристо: группу россиян могут депортировать из США за оставленные в Гранд-Каньоне надписи

Компания из пятерых человек не могла не отметиться, побывав на водохранилище Пауэлл в США. Это желание двуногих нацарапать на свободной поверхности "здесь был Вася" всегда вызывало изумление, но остается надеяться, что любители хайпа огребут по заслугам и довольно быстро.
Администрация одного аризонских каньонов в штате Аризона, входящих в систему Гранд Каньон, намерена добиться правосудия в отношении группы россиян, которые начеркали на многовековых камнях слова на русском языке. В Инстаграм-аккаунте каньона Антилопы появилась соответствующая запись.
Каньон Антилопы находится близ водохранилища Пауэлл в национальной зоне отдыха и, конечно, интерес с этому месту у туристов огромный. На страничке в соцсети администрация написала, что благодарна блогерше @markruglovaa за популяризацию этого места, однако она со своими товарищами причинила территории "некоторый вред" .
"Когда вы гостите в какой-то местности, вам нужно уважать нашу природу, и речь в том числе о прекрасной #navajonation (землях индейцев Навахо), гордитесь тем, откуда вы родом! Да, показывайте эту местность вашим многочисленным подписчикам, но не позорьте себя вот таким образом, это абсолютно неуместно! Остальным хотим сказать — спасибо вам за заботу, мы это очень ценим.
** Это произошло не в верхнем или нижнем каньоне Антилопы, это было на озере Пауэлл. Пожалуйста, отправьте этот пост в @nationalparkservice, чтобы этих людей могли привлечь к ответственности**
"Когда вы гостите в какой-то местности, вам нужно уважать нашу природу, и речь в том числе о прекрасной #navajonation (землях индейцев Навахо), гордитесь тем, откуда вы родом! Да, показывайте эту местность вашим многочисленным подписчикам, но не позорьте себя вот таким образом, это абсолютно неуместно! Остальным хотим сказать — спасибо вам за заботу, мы это очень ценим.
** Это произошло не в верхнем или нижнем каньоне Антилопы, это было на озере Пауэлл. Пожалуйста, отправьте этот пост в @nationalparkservice, чтобы этих людей могли привлечь к ответственности**
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На приложенных фото видно, как сама Марина и ее товарищи пишут на стенах каньона типичные послания. Надписи сделаны на русском языке.
Разумеется, блогерша тут же выложила эти фото с хэштегом каньона в своих соцсетях. По этому следу ее и нашли, а снимки, на которых она сотоварищи оставляет на камнях послания, теперь могут служить доказательством вины компании.
Девушка, как выясняется, сейчас учится в США, и если администрация каньона даст делу ход, ей может грозить не только крупный штраф, но и департация из страны.
После публикации администрации на Марину и ее друзей обрушилась волна возмущения. О поступке вандалов негативно высказывались не только американцы - россияне также заклеймили позором блогершу, готовую на все ради лайков.
Она поспешила оправдаться тем, что на камнях было много надписей, оставленных такими же недоумками, а камень, которым они писали на стенах, похож на мел. Однако этот аргумент не убедил подписчиков в том, что Марина была права и ей пришлось извиняться.
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Взять эту "группу россиян", перегнуть через колено, да ремнём по жопе, чтобы больше не безобразничали. И всех делов...
Нет ума - считай калека.