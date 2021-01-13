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Руссо туристо: группу россиян могут депортировать из США за оставленные в Гранд-Каньоне надписи

Руссо туристо: группу россиян могут депортировать из США за оставленные в Гранд-Каньоне надписи (13 фото)

Автор:
13 января 2021 09:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: вандалы   гранд каньон   надпись   природа   сша   хайпанули   экология.   
1276
13
Компания из пятерых человек не могла не отметиться, побывав на водохранилище Пауэлл в США. Это желание двуногих нацарапать на свободной поверхности "здесь был Вася" всегда вызывало изумление, но остается надеяться, что любители хайпа огребут по заслугам и довольно быстро.
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Метки: вандалы   гранд каньон   надпись   природа   сша   хайпанули   экология.   
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27  комментариев
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2k
Ivan Час назад
Блин, ну нахера они нам нужны обратно? Своих вандалов хватает.
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30k
Alex 6 минут назад
ТП, надеюсь выгонят. Для нее это самое страшное наказание будет.
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19k
Ратибор 24 минуты назад
С одной стороны, бесят эти тупые курицы из инстаграма, а с другой - ну разве не американские ниггеры придумали разрисовывать стены из баллончика всякими закорючками? Или это другое?
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3k
Citizenn Ратибор 5 минут назад
Чужое скотство не может оправдать скотства собственного!
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11k
* Полчаса назад
Отмазка в стиле "все побежали и я побежал"... Реально стыдно. Такие и мусор бросают где попало, а потом ходишь по горам и находишь пачки от чипсов, жевачки и надписи.
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Мало того что все написали, по любому еще и обоссали.
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9k
ss Полчаса назад
Ну-у, пошла писать губерния... "Группу россиян", "депортировать". Развели шелкопёры словоблудие.
Взять эту "группу россиян", перегнуть через колено, да ремнём по жопе, чтобы больше не безобразничали. И всех делов...
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32k
Антон Полчаса назад
Это Путин виноват. Надо встать на колени и покаяться, а еще лучше пластику на негра сделать.
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19k
мистер Конвей Твитти Антон 16 минут назад
Иногда сарказм хуже воровства.
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509
Alexander Полчаса назад
Ничего Вы не поняли, судя по комментариям, наши просто приучают пиндоссов к знанию русскогт языка, не получается как в Берлине, хоть так предупредить)
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763
Nane First NameLast Полчаса назад
Тупая колхозница. У родителей дома тоже на стенах рисует?
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7k
Шурум-бурум 48 минут назад
деревенская дура и в штатах деревенская дура... рукалицо
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803
Ustas Tirex 51 минуту назад
"Мама я дура" могла и не писать...
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340
Николай 52 минуты назад
по большому счету ничего страшного не сделали, скорее показательная порка...
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14k
ВОВЧЕГ Николай Полчаса назад
Давай мы к тебе домой придем и все испишем, посмотрим изменится ли твое мнение.
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2k
Ilya Volodin 54 минуты назад
Ни разу не было и вот опять.
Ни разу не было и вот опять.
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4k
Vadim Ilya Volodin 46 минут назад
Правильно, у них своих дебилов хватает, нахрена им ещё и русские.
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8k
Владимир Ilya Volodin 18 минут назад
Кстати, если вглядеться - там вроде бы 192x, 1937, 1940 года.
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329
Миша 56 минут назад
Дурни, и сами это понимают. Взяли бы с собой 1 штуку афрорусского, горя бы не знали. ))
Дурни, и сами это понимают. Взяли бы с собой 1 штуку афрорусского, горя бы не знали. ))
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22k
Андрей 56 минут назад
Руссо туристо: группу россиян могут депортировать из США за оставленные в Гранд-Каньоне надписи
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
да и пофиг ... там и своих идиотов хватает ..
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−45
дедушка кац Час назад
так, а во флориде уже подсчитали?
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419
Электрик Час назад
Поколение дебилов, кретинов и отморозков.....
Поколение дебилов, кретинов и отморозков.....
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14k
Граммар-наци Час назад
B поделом.
Нет ума - считай калека.
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19k
pssst Час назад
Американскую выпускницу определенно надо выпустить из Америки.
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2k
ALEX Час назад
Твари тупоголовое!
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