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Уакачина — перуанский город-оазис

Уакачина — перуанский город-оазис (7 фото)

Автор:
22 ноября 2020 11:07
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Уакачина   города-оазисы   оазисы   перу   провинция Ика   пустыня   южная америка   
1055
7

Настоящий рай посреди песчаных барханов Южной Америки.

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Метки: Уакачина   города-оазисы   оазисы   перу   провинция Ика   пустыня   южная америка   
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Я Только спросить. 22 минуты назад
В Перу хорошее вино делают..
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845
Шурман Час назад
Блин мельком прочитал как Украина :)))))))))))))))))))))))
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845
Шурман Час назад
А вообще классно живут :) я вот обожаю песчаные бури , причем с детства . Сынок ты пылесосил сегодня ? ДА МАМА ? а какого хрена столько песка ? потому что мы в Казахстане живем мама :)
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