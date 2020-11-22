Уакачина — перуанский город-оазис

Озеро образовалось в результате естественной подпитки из подземных водоносных горизонтов, но увеличение объёмов бурения скважин стало угрожать этому оазису в начале 2000-х годов. Чтобы компенсировать потерю воды и сохранить оазис как туристическое место, в 2015 году местные бизнесмены стали при помощи специальных насосов закачивать воду в озеро.

В 2016 году было объявлено, что перуанский ученый Марино Морикава, возглавит проект по восстановлению лагуны Уакачина.