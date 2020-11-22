Уакачина — перуанский город-оазис

Настоящий рай посреди песчаных барханов Южной Америки.
Уакачина — это небольшой городок, в котором постоянно проживает не более ста человек. По рамкам России это скорее небольшое городское поселение, образованное вокруг небольшого оазиса в регионе Ика — самом большом регионе Перу.
Но из-за необычного расположения городок Уакачина стал очень популярен у туристов. Ежегодно это место посещает от 10000 до 20000 туристов. Местный бюджет практически полностью формируется за счёт денег, оставленных туристами.
Буквально слово "Уакачина" с языка кечуа переводится как "Скрытая лагуна". В Западном полушарии Уакачина имеет и второе название — оазис Америки.
Согласно местным легендам, вода и грязь этой местности имеют лечебные свойства. Местные жители и туристы часто купаются в воде или покрываются грязью, пытаясь вылечить такие недуги, как артрит, ревматизм, астма и бронхит.
Озеро образовалось в результате естественной подпитки из подземных водоносных горизонтов, но увеличение объёмов бурения скважин стало угрожать этому оазису в начале 2000-х годов. Чтобы компенсировать потерю воды и сохранить оазис как туристическое место, в 2015 году местные бизнесмены стали при помощи специальных насосов закачивать воду в озеро.
В 2016 году было объявлено, что перуанский ученый Марино Морикава, возглавит проект по восстановлению лагуны Уакачина.
Уакачина — излюбленное место любителей сэндбординга
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