Сан Альфонсо дель Мар — крупнейший плавательный бассейн на планете

Если хотите делать что-то большое и мокрое, то берите пример с чилийцев.
Сан Альфонсо дель Мар представляет собой огромный курорт на побережье Чили. Курорт расположен примерно в 100 км к западу от Сантьяго
Строительство было завершено в 2006 году. В том же году этот объект внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой по площади бассейн в мире.
Бассейн растянут в длину на 1013 м. Его площадь превышает 8 га. А чтобы наполнить такой бассейн водой, требуется около 250 миллионов литров.
Глубина бассейна варьируется от 2,5 до 3,5 метров.
Доступ к бассейну разрешён только постояльцам отелей, расположенных вдоль бассейна.
Идея создания бассейна принадлежит Фернандо Фишманну. Туристический комплекс строила его компания "Crystal Lagoons". По ранним оценкам, считалось, что постройка одной только фильтровальной системы обойдётся в $3 500 000. Позже сумма уже всего комплекса оценивалась между в $2 000 000 000, а сумма ежегодной поддержки на содержание объекта превышает $4 000 000.
Вода перекачивается из соседнего Тихого океана, проходя через систему фильтрации.
Благодаря своим необычным размерам в бассейне даже занимаются парусным спортом.
Источник:
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Акул. бояццца ?
Или нравится купаться в воде с масляной пленкой, смытых с сотен тел кремов от и для загара ?????
Эти кремы - бич любого бассейна, попробуй её удали.....