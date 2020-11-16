Сан Альфонсо дель Мар — крупнейший плавательный бассейн на планете

Идея создания бассейна принадлежит Фернандо Фишманну. Туристический комплекс строила его компания "Crystal Lagoons". По ранним оценкам, считалось, что постройка одной только фильтровальной системы обойдётся в $3 500 000. Позже сумма уже всего комплекса оценивалась между в $2 000 000 000, а сумма ежегодной поддержки на содержание объекта превышает $4 000 000.