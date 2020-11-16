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Сан Альфонсо дель Мар — крупнейший плавательный бассейн на планете

Сан Альфонсо дель Мар — крупнейший плавательный бассейн на планете (8 фото)

Автор:
16 ноября 2020 10:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Сан Альфонсо дель Мар   бассейны   бассейны Чили   бассейны Южной Америки   достопримечательности Чили   самые большие бассейны   чили   
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8

Если хотите делать что-то большое и мокрое, то берите пример с чилийцев.

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Метки: Сан Альфонсо дель Мар   бассейны   бассейны Чили   бассейны Южной Америки   достопримечательности Чили   самые большие бассейны   чили   
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71k
Броненосец Потелкам 52 минуты назад
Такой шикарныйокеан рядом, а они в бассейн лезут....
Акул. бояццца ?
Или нравится купаться в воде с масляной пленкой, смытых с сотен тел кремов от и для загара ?????
Эти кремы - бич любого бассейна, попробуй её удали.....
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Echo Броненосец Потелкам 36 минут назад
Акул полно
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3k
avix 15 минут назад
Самое не очевидное в этом тот факт, что в Тихом океане особо не поплаваешь, поэтому и приходится мутить вот такие сооружения. Я так в Коста-Рике решил, а чё море как море, купаться можно, только смотрю, а в воде если кто и есть, то только у самого берега. Залез и отплыл метров 30. Тут же был ужален какой-то медузой и больше так не делал. Не сильно, но мне хватило. Позже пришло осознание, что если море к человеку относительно дружелюбно, то океан полная противоположность. Если не сожрут, то или волнами или течением размажет. Для океана человек песчинка, корм для рыб. Бывают исключения, где поспокойнее, но в целом обычно так.
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Echo avix 13 минут назад
за Коста-Рику спасибо, не знал
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Vladimir Taranovich Полчаса назад
А если не постоялец? Как ты меня определишь?
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Echo Vladimir Taranovich Полчаса назад
подходят и спрашивают кто шеф-повар в ресторане )
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Vladimir Taranovich Echo 17 минут назад
А я такой : " Я шеф-повар. В каком ресторане?"
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Echo Vladimir Taranovich 15 минут назад
ага, а почему в рабочее время вы в бассейне плескаетесь )
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Vladimir Taranovich Echo 12 минут назад
я все приготовил. Котлетки видели? И сардельку варенную
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Echo Vladimir Taranovich 9 минут назад
И борщ )
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