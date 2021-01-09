10 фактов, доказывающих, что мы слишком мало знаем о Вселенной

Если бы мы отправились назад во времени и увидели Землю 4,5 миллиарда лет назад, мы бы заметили, что ее цвет был не синим, а красновато-желтым. Вокруг планеты были обломки, которые образовали Луну после столкновения Земли и Тейи. Тогдашняя Луна светила так же, как и нынешнее Солнце, и в 25 раз сильнее влияла на гравитацию нашей планеты.