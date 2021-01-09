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10 фактов, доказывающих, что мы слишком мало знаем о Вселенной

10 фактов, доказывающих, что мы слишком мало знаем о Вселенной (11 фото)

Автор:
09 января 2021 22:35
Сообщество : Наука
Метки: Вселенная   Доказывающие   Открытия   Учёные   космический аппарат   солнечная система   факты   
2056
11

Благодаря космическим аппаратам и зондам, ученые ежедневно накапливают новые данные о Вселенной и Солнечной системе. В этом посте пойдёт речь о некоторых астрономических открытиях, сделанных не так давно.

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Метки: Вселенная   Доказывающие   Открытия   Учёные   космический аппарат   солнечная система   факты   
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9k
Bill Час назад
Восхищяюсь астронавнами из NASA, которые пробурили в коре Плутона скважину глубиной 300 км, достигли океана жидкой воды и тем самым обеспечили водой будущих американских колонизаторов.
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22k
turyst Bill Час назад
Я это в одном фильме видел.
Там местные чудики из подлёдного океана вылезли и всем стало весело.
В общем, все умерли.

Только там о полете на Европу было.
2013 года фильм.
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109
Евгений 4 минуты назад
Ответ один - парадокс Ферми. Мы дальше своей орбиты не сможем вылететь и выжить. Мы все, какая то курсовая работа инопланетянина троешника, которого мы называем Богом или Высшим Разумом
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481
Павел Ру Полчаса назад
Тут в соседнем посте говорят, что Зверев достойный кандидат в депутаты. Человечество обречено
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9k
El Niño 42 минуты назад
Мне уже много годиков. В молодости мне было интересно узнать о Солнечной системе, планетах и полетах в космос. Прошли годы, ученые или «учёные» каждый месяц выясняют, что было миллионы и миллиарды лет назад на планетах, до которых не добраться никак. Кто мне ответит: на какой черт нужны эти научные открытия, какой в них толк, можно ли верить этим фактам? Например, как наличие бора на другой планете доказывает, что раньше там могла быть вода? Почему измеряется в земной системе, если можно легко допустить, что существует масса других химических элементов?

Почему свою планету ещё не изучили, а ищем воду на планетах, находящихся в сотнях световых лет от нас?
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20k
Седой Бегемот El Niño 23 минуты назад
В свое время американцы грохнули миллиарды долларов, чтобы доставить людей на Луну. Сейчас считается, что почти все прорывные космические технологии используются в современной бытовой технике и каждый доллар лунной программы окупился пять раз.
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9k
El Niño Седой Бегемот 6 минут назад
Но Луна и околоземная орбита достижимы. Вопрос в том, зачем изучать то, что очень далеко? А ещё ищут жизнь, о влиянии которой понятия не имеют. Нам своих вирусов хватает.
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5k
Александр 2 часа назад
Короче, Юпитер стал плохим парнем.
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24k
Мрачный мачо Александр 15 минут назад
Плохой плохой Юпитер
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