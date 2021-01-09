10 фактов, доказывающих, что мы слишком мало знаем о Вселенной

Благодаря космическим аппаратам и зондам, ученые ежедневно накапливают новые данные о Вселенной и Солнечной системе. В этом посте пойдёт речь о некоторых астрономических открытиях, сделанных не так давно.
Неутомимый марсоход Curiosity обнаружил следы бора в некоторых породах внутри кратера на Марсе. Присутствие этого элемента указывает на то, что когда-то на поверхности Красной планеты была вода, которая, возможно, поддерживала жизнь.
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План Стивена Хокинга, по поиску внеземной жизни, предполагает создание космического корабля, который будет использовать тысячи миниатюрных устройств для выявления потенциально обитаемых планет. Конечная цель проекта - Альфа Центавра, ближайшая к нам звездная система. Корабль должен будет достичь 20% скорости света, что позволит ему добраться до далекой звезды всего за 24 года.
В течение 20 лет ученые считали, что мощное гравитационное поле Юпитера засасывает астероиды и кометы, которые попадают в Солнечную систему. Однако недавние исследования показывают, что Юпитер и Нептун на самом деле отталкивают от себя эти объекты во внутреннюю Солнечную систему, повышая вероятность того, что один из них когда-нибудь ударится о землю.
Судя по данным зонда NASA New Horizons, под корой Плутона, состоящей из 300-километрового поверхностного льда, находится океан жидкой воды, глубиной не менее 100 км. Соленость этого океана предположительно составляет около 30%, столько же, сколько соли содержится в земном Мертвом море.
Сатурн имеет 62 спутника и несколько колец. Последние данные свидетельствуют о том, что кольцевые образования планеты сформировались значительно позже, чем сама планета (около 4 миллиардов лет назад). Компьютерное моделирование показывает, что большинство спутников газового гиганта и все его кольца появились сравнительно недавно, когда динозавры еще бродили по земле.
Не так давно, ученые обнаружили доказательства существования гравитационных волн. Это открытие, в свою очередь, подтверждает существование черных дыр. Более того, если ученые смогут изучить волны, которые образовались в результате Большого взрыва, они смогут, наконец, определить механизм, который привел к созданию Вселенной.
Земля, солнце и звезда. Диаметр VY Canis Majoris, одной из самых больших звезд, примерно в 2000 раз больше диаметра нашего Солнца и в 155 000 раз больше диаметра Земли.
Если бы мы отправились назад во времени и увидели Землю 4,5 миллиарда лет назад, мы бы заметили, что ее цвет был не синим, а красновато-желтым. Вокруг планеты были обломки, которые образовали Луну после столкновения Земли и Тейи. Тогдашняя Луна светила так же, как и нынешнее Солнце, и в 25 раз сильнее влияла на гравитацию нашей планеты.
В августе 2016 года ученые обнаружили экзопланету Проксима В, которая вращается в пределах обитаемой зоны вокруг звезды Проксима Центавра. Температура её поверхности такова, что там вполне может быть жидкая вода. Если ученые смогут выяснить, обладает ли планета магнитным полем и атмосферой, то вполне возможно, что на ней может быть жизнь.
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Там местные чудики из подлёдного океана вылезли и всем стало весело.
В общем, все умерли.
Только там о полете на Европу было.
2013 года фильм.
Почему свою планету ещё не изучили, а ищем воду на планетах, находящихся в сотнях световых лет от нас?