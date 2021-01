Люди, пережившие рак, рассказывают о том, с чего они начинали свою борьбу с болезнью

Челлендж «How It Started Vs How It’s Going» (как это начиналось, и к чему это привело) превратился из развлекательного в жизнеутверждающий. Сегодня мы собрали для вас 16 снимков людей, которые одолели страшный недуг и показали себя настоящими борцами за жизнь!