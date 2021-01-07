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Люди, пережившие рак, рассказывают о том, с чего они начинали свою борьбу с болезнью

Люди, пережившие рак, рассказывают о том, с чего они начинали свою борьбу с болезнью (17 фото)

Автор:
07 января 2021 10:11
Метки: болезнь   выздоровление   заболевание   здоровые   люди   рак   ремиссия   
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17
Пользователи Твиттера, победившие рак, активно принимают участи в своеобразном флешмобе, рассказывая свои вдохновляющие истории личного успеха. Люди показывают, как они победили рак и вернулись к полноценной жизни.
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Метки: болезнь   выздоровление   заболевание   здоровые   люди   рак   ремиссия   
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куджо 12 минут назад
Таких не много, вокруг меня умирают словно только от рака если честно-именно такое впечатление... вот уж воистину бич 20 и 21 века
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