Люди, пережившие рак, рассказывают о том, с чего они начинали свою борьбу с болезнью

Пользователи Твиттера, победившие рак, активно принимают участи в своеобразном флешмобе, рассказывая свои вдохновляющие истории личного успеха. Люди показывают, как они победили рак и вернулись к полноценной жизни.
Челлендж «How It Started Vs How It’s Going» (как это начиналось, и к чему это привело) превратился из развлекательного в жизнеутверждающий. Сегодня мы собрали для вас 16 снимков людей, которые одолели страшный недуг и показали себя настоящими борцами за жизнь!
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Их истории послужили большим примером и напомнили каждому из нас о том, что никогда не нужно сдаваться
Очень приятно замечать существенную разницу между снимками с промежутком в один год непростой борьбы с недугом
Эти снимки заставляют радоваться жизни и всегда верить в лучшее
Эти истории лишний раз напоминают нам о силе человеческого духа и вселяют веру в то, что даже самая тёмная ночь непременно сменяется ясным днём.
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