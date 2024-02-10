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Мутировавшие волки из Чернобыля обладают иммунитетом к раку

Мутировавшие волки из Чернобыля обладают иммунитетом к раку

Автор:
10 февраля 2024 10:32
Сообщество : Животные
Метки: Чернобыль   волки   излучения   мутации   радиация   рак   ученые   
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Биологи из Принстонского университета выяснили интересную особенность у животных, обитающих зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В 1986 году на Чернобыльской электростанции взорвался ядерный реактор, радиация сделала эту территорию полностью не природной к жизни, но через несколько лет после трагедии но дикие животные, такие как волки и лошади, вернулись. И благополучно живут там уже более 35 лет.


Ученых биологов-эволюционистов и экотоксикологов из лаборатории Шейна Кэмпбелла-Стейтона в Принстонском университете этот феномен заинтересовал, и они провели ряд исследований, выясняя, как чернобыльские волки выживают несмотря на поколения воздействия радиоактивных частиц.

В 2014 году группа исследователей посетила зараженный город и сумела надеть на нескольких волков ошейники с трекерами и дозиметрами радиации. Эти ошейники помогли исследовательской группе точно определить местонахождение волков и уровень радиации, которой они подверглись.


Исследователи выяснили, что волки ежедневно подвергаются радиации более чем в 11,28 миллирем, что превышает установленный законом предел безопасности для человека в шесть раз.

После того, как у животных были взяты анализы, удалось выяснить, что у волков за несколько поколений иммунная система претерпела существенные изменения, и стала похожа на иммунную систему онкологических больных, проходящих лучевую терапию. Удалось выявить определенные изменения в генах, которые, по-видимому, устойчивы к повышенному риску развития рака.

Аналогичные эффекты были замечены у диких собак, живущих в зоне заражения.


Теперь исследователи изучают, как сходные генные мутации у людей могут увеличить шансы выжить при раке.



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Метки: Чернобыль   волки   излучения   мутации   радиация   рак   ученые   
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7  комментариев
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25k
SolomonA Час назад
Что удивительного? Стандартный вариант естественного отбора (с примесью селекции). Кто-то больше подвержен риску рака, кто-то меньше. Под воздействием радиации первые гарантированно (ну или с очень большой вероятностью) заболевали и умирали, не оставив потомства. Устойчивость вторых закреплялась в потомстве.
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11k
Garpia121 Полчаса назад
И тут зверью покоя нет. Уже заняли место, которое двуногие засрали, и жить там не могут. Так нет, и туда приперлись.
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6k
hhwost 47 минут назад
уверен, эти нужные и важные исследования вскоре приведут к созданию нового дорогостоящего лекарства. ОЧЕНЬ дорогостоящего.
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24k
Тигран Саркисян 57 минут назад
Что не перл то это сразу британские учёные ) уже как на анекдот начинаешь смотреть на их открытие )
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
« Удалось выявить определенные изменения в генах, которые, по-видимому, устойчивы к повышенному риску развития рака.»

По-видимому?
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