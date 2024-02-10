Мутировавшие волки из Чернобыля обладают иммунитетом к раку

В 1986 году на Чернобыльской электростанции взорвался ядерный реактор, радиация сделала эту территорию полностью не природной к жизни, но через несколько лет после трагедии но дикие животные, такие как волки и лошади, вернулись. И благополучно живут там уже более 35 лет.

Ученых биологов-эволюционистов и экотоксикологов из лаборатории Шейна Кэмпбелла-Стейтона в Принстонском университете этот феномен заинтересовал, и они провели ряд исследований, выясняя, как чернобыльские волки выживают несмотря на поколения воздействия радиоактивных частиц.