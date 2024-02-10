Мутировавшие волки из Чернобыля обладают иммунитетом к раку

Биологи из Принстонского университета выяснили интересную особенность у животных, обитающих зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
В 1986 году на Чернобыльской электростанции взорвался ядерный реактор, радиация сделала эту территорию полностью не природной к жизни, но через несколько лет после трагедии но дикие животные, такие как волки и лошади, вернулись. И благополучно живут там уже более 35 лет.
Ученых биологов-эволюционистов и экотоксикологов из лаборатории Шейна Кэмпбелла-Стейтона в Принстонском университете этот феномен заинтересовал, и они провели ряд исследований, выясняя, как чернобыльские волки выживают несмотря на поколения воздействия радиоактивных частиц.
В 2014 году группа исследователей посетила зараженный город и сумела надеть на нескольких волков ошейники с трекерами и дозиметрами радиации. Эти ошейники помогли исследовательской группе точно определить местонахождение волков и уровень радиации, которой они подверглись.
Исследователи выяснили, что волки ежедневно подвергаются радиации более чем в 11,28 миллирем, что превышает установленный законом предел безопасности для человека в шесть раз.
После того, как у животных были взяты анализы, удалось выяснить, что у волков за несколько поколений иммунная система претерпела существенные изменения, и стала похожа на иммунную систему онкологических больных, проходящих лучевую терапию. Удалось выявить определенные изменения в генах, которые, по-видимому, устойчивы к повышенному риску развития рака.
Аналогичные эффекты были замечены у диких собак, живущих в зоне заражения.
Теперь исследователи изучают, как сходные генные мутации у людей могут увеличить шансы выжить при раке.
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По-видимому?
Как-то упустил из виду.
Спасибо за уточнение