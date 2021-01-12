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Проверенный метод, как быстро оттереть засохший суперклей со стола

Проверенный метод, как быстро оттереть засохший суперклей со стола (10 фото)

Автор:
12 января 2021 13:05
Метки: клей   лайфхак   ремонт   совет   уборка   
2634
10
Предыстория стандартная – жена решила склеить разбившуюся фигурку собачки, но немного отвлеклась и пролила суперклей на стол. Когда она это заметила, то взяла влажную тряпку, попытавшись вытереть клей, но сделала только хуже. Теперь это стало выглядеть, как большое размазанное пятно.





P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Метки: клей   лайфхак   ремонт   совет   уборка   
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9k
Алексей 2 часа назад
Рельно работает-проверял сам
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1k
andretry 6 минут назад
Димексид - классный растворитель для цианокрилата - суперклея, можно удалять следы суперклея даже с одежды. Всем рекомендую, пробовал.
Учтите, димексид может растворить краску, поэтому на крашеной коже или искусственной коже нужно сначала пробовать.
Димексид продается в аптеке и стоит 50 руб.
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−1
ekolog67 10 минут назад
супер клеем пользуются лишь те, у которых нет синей изоленты!
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3k
капитан Флинт 18 минут назад
Все бы ничего, но вонюч этот димексид ужасно.
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18k
BiZ 23 минуты назад
полезно
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358
Атомный Крот 56 минут назад
А каким-нибудь одеколоном потереть или бензинчиком?
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1k
andretry Атомный Крот 10 минут назад
не берет...
Только димексидом получается.
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7k
costa Атомный Крот Минуту назад
Суперклей - цианоакрилат, акриловый пластик растворяется только в сильно полярном растворителе.

Можно еще использовать дихлорметан или дихлорэтан - но они являются канцерогенами (хотя и продаются как клей для сваривания пластиковых деталей настольных моделей).
Димексид в силу наличия серы как раз является таким полярным растворителем. Не удивлюсь если им можно сваривать оргстекло (как раз акрил).
Ацетончиком бензинчиком можно растворить только пластик ABS и полистирол.

Из других полезных фишек - суперклей мгновенно застывает на обычной соде. Сода нейтрализует кислоту, кислота ингибирует реакцию полимеризации суперклея.

Разница между качественным и некачественным суперклеем в степени его очистки и того сколько кислоты набодяжили чтоб он не застывал раньше времени. Дешевый суперклей обычно перебодяжен кислотой.
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37k
Сергей Час назад
Проще газетку постелить, перед тем как клей открывать.
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667
Пес Ди Цын Сергей 20 минут назад
газеты нынче не в моде, так что их может и не быть дома
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19k
Ратибор Час назад
Лучше прятать скотч и суперклей от женщин и детей, а то у них появляется ложное чувство уверенности, что они могут самостоятельно починить что угодно.
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815
sergON Час назад
Однозначно плюсик, не знал про способ.
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