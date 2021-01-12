Проверенный метод, как быстро оттереть засохший суперклей со стола

Предыстория стандартная – жена решила склеить разбившуюся фигурку собачки, но немного отвлеклась и пролила суперклей на стол. Когда она это заметила, то взяла влажную тряпку, попытавшись вытереть клей, но сделала только хуже. Теперь это стало выглядеть, как большое размазанное пятно.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Итак, что делала жена до моего прихода:
1. Пыталась удалить клей со стола средством для снятия лака – ничего не получилось.
2. Соскоблить засохшую лужу клея ножом. Хорошо, что я вовремя увидел эту картину и остановил жену.
Да, вы можете сказать, что есть специальные очистители клея, но найти их в продаже достаточно проблематично. Кроме того, они стоят довольно дорого. В этом посте я хотел бы поделиться с вами проверенным и очень дешевым средством.
2. Соскоблить засохшую лужу клея ножом. Хорошо, что я вовремя увидел эту картину и остановил жену.
Да, вы можете сказать, что есть специальные очистители клея, но найти их в продаже достаточно проблематично. Кроме того, они стоят довольно дорого. В этом посте я хотел бы поделиться с вами проверенным и очень дешевым средством.
Нам понадобятся:
1. Перчатки.
2. Димексид (продается в любой аптеке).
3. Ватный диск.
4. Кусок пластика.
Смачиваем ватный диск Димексидом, протираем загрязненное место, ждем минуту и аккуратно удаляем клей. Результат идеальный – смотрите сами!
2. Димексид (продается в любой аптеке).
3. Ватный диск.
4. Кусок пластика.
Смачиваем ватный диск Димексидом, протираем загрязненное место, ждем минуту и аккуратно удаляем клей. Результат идеальный – смотрите сами!
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Учтите, димексид может растворить краску, поэтому на крашеной коже или искусственной коже нужно сначала пробовать.
Димексид продается в аптеке и стоит 50 руб.
Только димексидом получается.
Можно еще использовать дихлорметан или дихлорэтан - но они являются канцерогенами (хотя и продаются как клей для сваривания пластиковых деталей настольных моделей).
Димексид в силу наличия серы как раз является таким полярным растворителем. Не удивлюсь если им можно сваривать оргстекло (как раз акрил).
Ацетончиком бензинчиком можно растворить только пластик ABS и полистирол.
Из других полезных фишек - суперклей мгновенно застывает на обычной соде. Сода нейтрализует кислоту, кислота ингибирует реакцию полимеризации суперклея.
Разница между качественным и некачественным суперклеем в степени его очистки и того сколько кислоты набодяжили чтоб он не застывал раньше времени. Дешевый суперклей обычно перебодяжен кислотой.