Проверенный метод, как быстро оттереть засохший суперклей со стола

1. Пыталась удалить клей со стола средством для снятия лака – ничего не получилось.



2. Соскоблить засохшую лужу клея ножом. Хорошо, что я вовремя увидел эту картину и остановил жену.



Да, вы можете сказать, что есть специальные очистители клея, но найти их в продаже достаточно проблематично. Кроме того, они стоят довольно дорого. В этом посте я хотел бы поделиться с вами проверенным и очень дешевым средством.