Разбираем самые распространенные ошибки, которые делают новички при утеплении балкона

В данной статье мы поговорим о самом прохладном помещении в квартире – балконе. Не удивительно, ведь его отделяет от улицы лишь тонкая перегородка и большое окно. Чтобы сделать балкон привлекательным местом для круглогодичного отдыха, его нужно обязательно утеплить. Перед вами основные промахи новичков-отделочников, которые они чаще всего допускают.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
1. Работы в холодное время года
Дело в том, что многие строительные и отделочные материалы просто не предназначены для работ зимой, как пример – это цементно-песчаные смеси, которые требуют добавления воды.
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2. Некачественная пароизоляция
Данная ошибка может стать роковой, так как часто приводит к ситуации, когда портится утеплитель на всем балконе. Нужно помнить, что пароизоляционная пленка нужна для того, чтобы помещение не отсыревало, а внутри поддерживался оптимальный уровень влажности.
3. Пренебрежение системами дополнительного обогрева
Как бы вы не утепляли балкон, без дополнительных систем отопления будет холодно – это факт. Закон запрещает выносит на него батареи, поэтому следует рассматривать альтернативный вариант, а именно : электрический радиатор, тепловентилятор, «теплый пол».
4. Безрамные стекла
Да, выглядят они очень эффектно и стильно, но из-за нюансов конструкции, данные окна не смогут обеспечить качественной теплоизоляции балконного помещения.
Вывод - лучше остановиться на классических моделях окон.
Вывод - лучше остановиться на классических моделях окон.
5. Ошибки, допущенные при возведении пола
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Так как балконная плита изначально не предназначена для воздействия на нее больной нагрузки, то бетонная стяжка здесь не подойдет. Оптимальный вариант – каркас из брусков, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, настил из какого-либо отделочного материала, выдерживающего механические воздействия.
На это все! Хорошего вам ремонта и теплого балкона!
На это все! Хорошего вам ремонта и теплого балкона!
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Метки: балкон отделка ремонт утепление утеплитель
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