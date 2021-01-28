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Разбираем самые распространенные ошибки, которые делают новички при утеплении балкона

Разбираем самые распространенные ошибки, которые делают новички при утеплении балкона (5 фото)

Автор:
28 января 2021 13:06
Метки: балкон   отделка   ремонт   утепление   утеплитель   
3075
5
В данной статье мы поговорим о самом прохладном помещении в квартире – балконе. Не удивительно, ведь его отделяет от улицы лишь тонкая перегородка и большое окно. Чтобы сделать балкон привлекательным местом для круглогодичного отдыха, его нужно обязательно утеплить. Перед вами основные промахи новичков-отделочников, которые они чаще всего допускают.






P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Метки: балкон   отделка   ремонт   утепление   утеплитель   
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7k
Cornho 3 часа назад
И не поспоришь!


И не поспоришь!
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7k
Cornho Вепс 3 часа назад
Не факт, что ПАЗика, вариантов масса.
Ещё можно и двери в дело пускать.

Не факт, что ПАЗика, вариантов масса. Ещё можно и двери в дело пускать.
Не факт, что ПАЗика, вариантов масса. Ещё можно и двери в дело пускать.
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28k
KiploksAKS 55 минут назад
Ладно, так нельзя. А как надо?
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975
Дмитрий Брагин Час назад
Жеванный колхоз все из представленных фото, так утеплялись году в 2005, пенофол который на каждом фото виден давно на помойку ушел, какая нафиг пароизоляция при использовании пеноплекса?)))
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509
Злодей Дмитрий Брагин Час назад
А что щас вместо пенофола? Помню на старой квартире утеплял им и пеноплексом - шикарно было,за исключением лета,так как балкон выходил на юг ))
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1k
Виталий Касандров 3 часа назад
Смотрю рыжым уже всех политических спонсоров преподобного С закрыл ,бедняга на рекламу строительных фирм перешел .
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36k
Андрей Виталий Касандров 2 часа назад
Ничего личного, только бизнес.
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