Сифонило в районе петель: как я простым способом решил проблему с пластиковыми окнами

Даже с таким косяком, в квартире стало теплее на пару градусов, но этот ветер из под петель не давал мне покоя. И тут я вспомнил, что у меня оставался уплотнитель (которым я чинил старые окна).



Я сразу нарезал его на куски (около 7 см каждый) и начал приклеивать его во все возможные места контакта профиля с петлей. Через какое-то время я попал точно в яблочко! Резинка уплотнила пространство между петлей и профилем. Случилось чудо - оттуда перестало «сифонить».