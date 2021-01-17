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Сифонило в районе петель: как я простым способом решил проблему с пластиковыми окнами

Сифонило в районе петель: как я простым способом решил проблему с пластиковыми окнами (12 фото)

Автор:
17 января 2021 12:24
Метки: Дует   ветер   окна   пластиковые окна   ремонт   сделал сам   уплотнитель   
1479
12
Эта история началось с того, что я решил поменять в квартире окна. Прежние достались еще от застройщика, думаю, что не стоит лишний раз рассказывать, какого ужасного качества они обычно бывают в новых домах. Я постоянно подмазывал их герметиком и менял уплотнители – теперь это в прошлом.





P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Метки: Дует   ветер   окна   пластиковые окна   ремонт   сделал сам   уплотнитель   
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19k
Вишенка Крокодилова 39 минут назад
Наглухо закрытое помещение не полезно для здоровья. Может, так и надо, чтобы немного свежего воздуха поступало?
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7k
Алеksей 43 минуты назад
"Как оказалось, немецкое качество популярных профилей закончилось на мне." Нет, ты просто идиот! Кучу подзатыльников надавать за такие советы! Следующая жалоба умника будет либо запотевание, либо конденсат с плесенью на стенах, либо жалоба "дышать нечем", "петля сломалась и створка жахнула автора по башке". Писать такую херь с умным видом... мляяя... дебилы никогда не переведутся.
Окна надо правильные выбирать! А не ставить самый дешёвый профиль, не подходящий для нашего региона! Сперва жмутся, а потом ноют качество, млять, именно на них закончилось! Ты избранный чтоль? нет! Ты просто жадный, ноющий дебил, автор!
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4k
Bartello Алеksей 22 минуты назад
Пруфы, Билли, на соответствие профиля региону, без шуток.
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Алеksей Bartello 13 минут назад
сам ты Билли! а пруф простой: профиль 70мм, желательно 5-камерный (именно профиль, а не пакет) 60мм (58) это для европы. Описанное в посте это не проблема, так и задумано, чтоб нарушить полную герметичность, ибо 99% построек рассчитаны на естественную, а не принудительную вентиляцию, т.е приток воздуха должен быть, и, как правило, этот приток идёт именно с окон. Если выбирать окна без такого продувания, то достаточно или, брлее дорогой вариант, установка скрытолежащей фурнитуры, или выбор профиля с тремя контурами уплотнения, но у последнего нужно особое внимание уделить самому производству, средний контур должен быть замкнутым и сваренным по углам под 45гр., если идёт внакладку, то это брак пр-ва. Ещё вопросы?
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741
Обратная сторона Луны 55 минут назад
Вполне возможно, старые окна достаточно просто отрегулировать и поменять стоковые резинки на более плотные.

Часто сталкивался с тем, что вместо регулировки и запенивания швов люди отдают кучу бабла на новые окна и страдают от тех же проблем
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