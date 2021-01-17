Сифонило в районе петель: как я простым способом решил проблему с пластиковыми окнами

Эта история началось с того, что я решил поменять в квартире окна. Прежние достались еще от застройщика, думаю, что не стоит лишний раз рассказывать, какого ужасного качества они обычно бывают в новых домах. Я постоянно подмазывал их герметиком и менял уплотнители – теперь это в прошлом.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Новые окна
Итак, я заказал окна (профиль Rehau с хорошей фурнитурой) и вызвал установщика. Спустя некоторое время, мои новые окна были на своем месте. Визуально, все выглядело на 5 баллов, но проведя рукой вдоль профиля, я заметил, что из верхней петли пробивается холодный воздух.
Установщик заявил, что просто нужно настроить фурнитуру (перевести в «зимний режим»). После манипуляций шестигранником, окна стали закрываться плотнее, но петли, по прежнему «сифонили». Стало понятно, что дело только в них.
Как оказалось, немецкое качество популярных профилей закончилось на мне. С мастером я расплатился, а по поводу Rehau я потом прочитал, что всему виной – подмосковная сборка.
Как оказалось, немецкое качество популярных профилей закончилось на мне. С мастером я расплатился, а по поводу Rehau я потом прочитал, что всему виной – подмосковная сборка.
Даже с таким косяком, в квартире стало теплее на пару градусов, но этот ветер из под петель не давал мне покоя. И тут я вспомнил, что у меня оставался уплотнитель (которым я чинил старые окна).
Я сразу нарезал его на куски (около 7 см каждый) и начал приклеивать его во все возможные места контакта профиля с петлей. Через какое-то время я попал точно в яблочко! Резинка уплотнила пространство между петлей и профилем. Случилось чудо - оттуда перестало «сифонить».
Я сразу нарезал его на куски (около 7 см каждый) и начал приклеивать его во все возможные места контакта профиля с петлей. Через какое-то время я попал точно в яблочко! Резинка уплотнила пространство между петлей и профилем. Случилось чудо - оттуда перестало «сифонить».
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Окна надо правильные выбирать! А не ставить самый дешёвый профиль, не подходящий для нашего региона! Сперва жмутся, а потом ноют качество, млять, именно на них закончилось! Ты избранный чтоль? нет! Ты просто жадный, ноющий дебил, автор!
Часто сталкивался с тем, что вместо регулировки и запенивания швов люди отдают кучу бабла на новые окна и страдают от тех же проблем