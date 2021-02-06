Делюсь, как я сам сделал ножницы для кирпича

Кто хоть раз пилил кирпич «болгаркой», тот знает, какой это кошмар для всего окружающего – пылищи летит невероятное количество. Естественно, можно задействовать в этом процессе пылесос, но это не 100% панацея. Поэтому в данном посте мы рассмотрим одну житейскую хитрость, которую я подсмотрел у строителей.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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