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Делюсь, как я сам сделал ножницы для кирпича

Делюсь, как я сам сделал ножницы для кирпича (9 фото)

Автор:
06 февраля 2021 16:29
Метки: инструмент   кирпич   лайфхак   ремонт   сделал сам   строитель   стройка   
1777
9
Кто хоть раз пилил кирпич «болгаркой», тот знает, какой это кошмар для всего окружающего – пылищи летит невероятное количество. Естественно, можно задействовать в этом процессе пылесос, но это не 100% панацея. Поэтому в данном посте мы рассмотрим одну житейскую хитрость, которую я подсмотрел у строителей.




P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Метки: инструмент   кирпич   лайфхак   ремонт   сделал сам   строитель   стройка   
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9  комментариев
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1k
александр Час назад
В продаже есть такое устройство. С его помощью было построено каждое кирпичное здание
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17k
Андрей Иванов 9 минут назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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3k
TOROID 10 минут назад
Хорошо бы и видео прикрепить...
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17k
Luc72 42 минуты назад
Это называется КОЛОТЬ, а НЕ РЕЗАТЬ!
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17k
SolomonA Час назад
Насколько я понимаю технологию -по ножу надо е-б нуть молотком? А если просто взять лезвие с ручкой - результат будет не тот же?
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7k
costa SolomonA Час назад
А если еще это лезвие прицепить на обратную сторону молотка, то можно будет и кирпич отсекать и гвозди забивать!
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248
Лучший Друг Час назад
Ну и? Лицевой пустотелый так не расколешь ровно, да и нож если не из закаленного металла, быстро тупиться будет
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5k
klop 2 часа назад
Ну и где результат?
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42k
zloykoyot klop Час назад
Результат - ножницы для кирпича. Такое же полезное изобретение как футляр для хобота.
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