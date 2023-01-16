Как идея советского химика облегчила жизнь солдатам

Клей Назаров передал советским оптикам, которые стали применять вещество для склеивания линз в различных приборах. Поскольку он выступил достойной альтернативой применяемому до этого канадскому бальзаму, то вещество стали называть бальзамином. Что важно, масса имела незначительный коэффициент преломления, что делало её идеальным решением для оптики.

Когда началась война, бальзамин стали использовать в самых разных областях, поскольку он мог недолго переносить экстремально высокие температуры, не боялся значительных температурных перепадов, не реагировал на действие ГСМ.

Карбинольный клей Назарова использовали для склеивания корпусов аккумуляторов, бензобаков, с его помощью восстанавливали самые разные виды транспортных средств, в том числе боевую технику – танки и самолёты.

Потребность в чудо-веществе была настолько высокой, что к середине войны клей начали производить не только в столице, но и Ереване и Казани. За своё изобретение учёный был удостоен Сталинской премии. Уже в мирное время Назарова наградили орденом Красной Звезды.

Наследие Ивана Николаевича активно использовалось и после войны в самых разных технических областях, в оптике, в метро (для фиксации облицовки на станциях). В наше время клей применяют при изготовлении лаков.