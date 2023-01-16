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Как идея советского химика облегчила жизнь солдатам

Как идея советского химика облегчила жизнь солдатам

Автор:
16 января 2023 12:07
Сообщество : Наука
Метки: Иван Николаевич Назаров   Награда   важность   вещество   вклад   карбинольный клей Назарова   клей   ремонт   учёный   фиксация   
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Военные нередко обращаются за помощью к людям науки. И те, как правило, находят простые, гениальные, хоть и не очевидные для широких масс решения.

Так было и в эпоху ВОВ, когда эбонитовые баки аккумуляторов советских подлодок Черноморского флота постоянно выходили из строя. Оборудование не могло функционировать, а самостоятельно исправлять поломки не представлялось возможным.

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За помощью обратились в Академию наук. На запрос отреагировали, и вскоре из столицы прибыла гостья – молодая женщина с небольшим чемоданчиком. Моряки отнеслись к ней настороженно: как она поможет в решении столь значимой проблемы? Но прибывшая была настроена серьёзно и решительно. Она попросила настольную лампу, электрическую плитку и небольшую ёмкость. И спокойно занялась баками.

Каково же было удивление моряков, когда специалист пригласила их на следующий день на тестирование. Бак спокойно перенёс заполнение водой, а потом и электролитом. Задачу усложнили и использовали физическое воздействие: его неоднократно роняли, а потом подвесили и стали раскачивать, каждый раз ударяя о стену. На боку появилась трещина, но не там, где изначально было повреждение.

Маргарита Бурмистрова продемонстрировала в действии изобретение нашего соотечественника – советского химика-органика Ивана Николаевича Назарова.

Назаров начинал, что называется, с самых низов, прошёл путь от рядового педагога до кандидата наук. Попал в ученики и ассистенты к известному русскому химику Алексею Еврафовичу Фаворскому. Темой докторской учёный выбрал характеристики винилацетиленовых спиртов. И в ходе опытов как раз и изобрёл свой карбинольный клей. Он выяснил, что под воздействием едкого калия на спирт образуется твёрдая прозрачная масса. Которая и стала основой знаменитого клея Назарова.

Клей Назаров передал советским оптикам, которые стали применять вещество для склеивания линз в различных приборах. Поскольку он выступил достойной альтернативой применяемому до этого канадскому бальзаму, то вещество стали называть бальзамином. Что важно, масса имела незначительный коэффициент преломления, что делало её идеальным решением для оптики.

Когда началась война, бальзамин стали использовать в самых разных областях, поскольку он мог недолго переносить экстремально высокие температуры, не боялся значительных температурных перепадов, не реагировал на действие ГСМ.

Карбинольный клей Назарова использовали для склеивания корпусов аккумуляторов, бензобаков, с его помощью восстанавливали самые разные виды транспортных средств, в том числе боевую технику – танки и самолёты.

Потребность в чудо-веществе была настолько высокой, что к середине войны клей начали производить не только в столице, но и Ереване и Казани. За своё изобретение учёный был удостоен Сталинской премии. Уже в мирное время Назарова наградили орденом Красной Звезды.

Наследие Ивана Николаевича активно использовалось и после войны в самых разных технических областях, в оптике, в метро (для фиксации облицовки на станциях). В наше время клей применяют при изготовлении лаков.

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Метки: Иван Николаевич Назаров   Награда   важность   вещество   вклад   карбинольный клей Назарова   клей   ремонт   учёный   фиксация   
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6  комментариев
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S__D 54 минуты назад
поскольку он мог НЕДОЛГО переносить экстремально высокие температуры
.
Это что, преимущество?
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1k
Сергей 24 минуты назад
Слава Советским учёным!
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