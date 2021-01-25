У вас тоже из вентиляции в ванной комнате дует холодный воздух? Рассказываю, как решить проблему

О данной проблеме в своей квартире я знал давно, но только с приходом крещенских морозов я решился с ней разобраться. Как оказалось, все было элементарно и заняло несколько минут. Рассказываю!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Вы наверняка знаете, что такое «обратная тяга». Если нет, то вкратце – это когда из вентиляционного канала воздух задувает в квартиру.
Перед вами наглядное тому доказательство. Я снял декоративную решетку и приложил к отверстию лист бумаги – он начал выгибаться в мою сторону.
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Однако, если приоткрыть окно в комнате, как ситуация с тягой вентиляционного канала меняется на противоположную. Тем самым, когда есть приток воздуха, тяга работает в нужную сторону. Смотрите сами – лист бумаги отлично держится самостоятельно.
Проблема оказалось мне ясной. Я закрыл отверстие полотенцем и отправился в ближайший строительный магазин за обратным клапаном.
Что касается монтажа – извиняюсь сразу, лепил из подручных средств – взял прочную монтажную ленту и просто приклеил клапан к плитке. Не очень эстетично получилось, но проблему я решил!
Как это работает: обратный клапан сдерживает поступление в ванную комнату холодного воздуха из вентиляционного канала. Кроме того, он позволяет производить периодические проветривания помещения, так как при открытом окне срабатывает клапан (отверстие открывается на время - для выхода воздуха).
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PS. еще и водяные знаки прилепил чтоб какие-нибудь энтузиасты-долбо#бы не начали обучающие тренинги проводить по этой научной работе что ль?!
лайфхак - это вырезать из полиэтилена прямоугольник размером чуть меньше отверстия в стене и прикрепить верхним краем к обратной стороне решетки. при нормальной тяге он будет отгибаться и пропускать воздух, при обратной - прилипать к решетке и закрывать ток воздуха.
журнал Наука и Жизнь, "Маленькие хитрости", лет сорок назад.
С обратной стороны декоративной решётки по верхнему краю клеится полиэтиленовая плёнка.
Вопрос решён.
Дом постройки 67-го года. Проблема с тягой была всегда: зимою -- лучше, а летом её просто нет.
Как только договорились нарастить вентканал асбестовой трубою, выступающей за гребень (или конёк -- не знаю) крыши, так проблема с обратной тягой сразу и разрешилась.
Обратная тяга возникает от ветра на крыше. Что-то не так с парусностью строения. Надо лезть на крышу и смотреть, что там с выходом вент-канала. Это примерно как какой-то идиот поставил двигатель воздушного охлаждения в зад Запорожца.