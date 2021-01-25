FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Создано устройство для совмещения игры в Mario Kart с фитнесом (видео) Создано устройство для совмещения игры в Mario Kart с фитнесом (видео) Девушка высказалась о равноправии в отношениях, тем самым просто разорвала соцсети Девушка высказалась о равноправии в отношениях, тем самым просто... Владимир Путин прокомментировал расследование о "своем" дворце Владимир Путин прокомментировал расследование о "своем" дворце У вас тоже из вентиляции в ванной комнате дует холодный воздух? Рассказываю, как решить проблему У вас тоже из вентиляции в ванной комнате дует холодный воздух?... Познавательные и неизвестные многим факты обо всем на свете Познавательные и неизвестные многим факты обо всем на свете Фотожабы: художник смешивает персонажей различных фильмов Фотожабы: художник смешивает персонажей различных фильмов Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушки Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушки Самые известные сиамские близнецы СССР: жизнь и страдание Самые известные сиамские близнецы СССР: жизнь и страдание Собираешь "команду мечты", но что-то идёт не по плану Собираешь "команду мечты", но что-то идёт не по плану "Не *** стоять у нас на пути": боец Росгвардии посмеялся над получившей удар в живот женщиной "Не *** стоять у нас на пути": боец Росгвардии посмеялся над... Что делают бобры зимой Что делают бобры зимой Как японцы ловко скопировали Арзамасскую радиокассету Как японцы ловко скопировали Арзамасскую радиокассету "Я же не коза": девочка не хочет есть салат "Я же не коза": девочка не хочет есть салат Россию исключили из международной лунной программы Россию исключили из международной лунной программы В Якутии собака вмёрзла в лёд, но неравнодушные жители спасли её В Якутии собака вмёрзла в лёд, но неравнодушные жители спасли её Всё вразнобой Всё вразнобой Не в мою смену: бдительный кот присматривает за мальчиком на балконе Не в мою смену: бдительный кот присматривает за мальчиком на балконе Гифки Гифки "С какой стати ты мне не помогаешь?": яжемать потребовала в магазине шампанское для рыбы "С какой стати ты мне не помогаешь?": яжемать потребовала в...
У вас тоже из вентиляции в ванной комнате дует холодный воздух? Рассказываю, как решить проблему

У вас тоже из вентиляции в ванной комнате дует холодный воздух? Рассказываю, как решить проблему (8 фото)

Автор:
25 января 2021 17:13
Метки: вентиляция   ветер   вытяжка   дом. ремонт   лайфхак   самоделкин   сделал сам   
11682
8
О данной проблеме в своей квартире я знал давно, но только с приходом крещенских морозов я решился с ней разобраться. Как оказалось, все было элементарно и заняло несколько минут. Рассказываю!






P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вентиляция   ветер   вытяжка   дом. ремонт   лайфхак   самоделкин   сделал сам   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
72
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
72  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44k
noName 9 часов назад
То есть совсем не смущает, что хоть с клапанном хоть без,вентиляция не работает правильно!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 20)
8k
Михаил 2 часа назад
у меня такая же проблема в 9этажке. Вентканал работает наоборот при сильном ветре или летом) Все из-за того, что непродуманны вентиляционные отверстия на чердаке. Вентканал не имеет достаточной тяги и его задувает сильным ветром. Народ в соседнем доме удлинил трубами канал и вывел их на крышу. Все стало нормально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Yow 2 часа назад
если такой клапан будет ночью делать "хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп", потом 10 минут тишина, потом опять "хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп", то следующий лайфхак как исправить хлопание обратного клапана:

если такой клапан будет ночью делать "хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп", потом 10 минут тишина, потом опять "хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп", то следующий лайфхак как исправить хлопание обратного клапана:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Vallek 4 часа назад
На 250 полуляхов тянет самоделка.

PS. еще и водяные знаки прилепил
чтоб какие-нибудь энтузиасты-долбо#бы не начали обучающие тренинги проводить по этой научной работе что ль?!
На 250 полуляхов тянет самоделка. PS. еще и водяные знаки прилепил чтоб какие-нибудь энтузиасты-долбо#бы не начали обучающие тренинги проводить по этой научной работе что ль?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
XAHsolo Vallek 4 часа назад
это не самоделка, остряк, просто закрепили с наружи на скотч, чтоб показать как работает клапан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Abominog 4 часа назад
Увы, но допустим у нас, в Латвии, за такой клапан можно получить достаточно серьезный штраф от газовщиков и пожарных. Не проще ли именно под этим предлогом вызвать коммунальщиков, чтоб они своими силами устраняли свой косячок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
daspar 4 часа назад
Просто и гениально. Утром пойду в магазин за таким клапаном для своей ванной комнаты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
hhwost 5 часов назад
это не лайфхак, а реклама обратного клапана (всё равно не куплю, хоть обосрись)

лайфхак - это вырезать из полиэтилена прямоугольник размером чуть меньше отверстия в стене и прикрепить верхним краем к обратной стороне решетки. при нормальной тяге он будет отгибаться и пропускать воздух, при обратной - прилипать к решетке и закрывать ток воздуха.
журнал Наука и Жизнь, "Маленькие хитрости", лет сорок назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
Змій Горинич 5 часов назад
Главное вытяжку в кухне не включать при закрытом окне, а то Санта-Клауса может в ванную затянуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50
Иван Васильевич меняет профессию 6 часов назад
При полном закрытии пластиковых окон и включённой кухонной вытяжке,так и будет у всех.
С обратной стороны декоративной решётки по верхнему краю клеится полиэтиленовая плёнка.
Вопрос решён.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
gnyS i 6 часов назад
Хороший пост, а я сегодня пок..кал, надо тоже пост запилить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon 6 часов назад
Зачем вы обманываете российскую власть? Вообще-то на выходе ставят нечто подобное на вентилятор, без моторчика и он крутится от воздуха и всё вытягивает. Значит у вас такого устройства на крыше, на вытяжке нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Mamin Sibiriak zenon 4 часа назад
Крышный турбодефлектор

Крышный турбодефлектор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Бабай zenon 4 часа назад
А если все вытяжки выходят на техэтаж, а потом на весь подъезд одна большая 2х2 труба на крышу? ЗЫ И работает эта модернизированная "ёлочка" отлично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165
Алексей 6 часов назад
Дёшево и сердито. Немного кривовато, но система работает (особенно когда соседи курят).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Павел Емцов 6 часов назад
Ох, а я-то уже губу раскатал, - сейчас что-то дельное узнаю, да проблему такую же решу...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Доктор Ботов 6 часов назад
Мой коллега по работе проживает на последнем -- 4-м этаже кирпичного дома с 4-х скатной крышей.
Дом постройки 67-го года. Проблема с тягой была всегда: зимою -- лучше, а летом её просто нет.
Как только договорились нарастить вентканал асбестовой трубою, выступающей за гребень (или конёк -- не знаю) крыши, так проблема с обратной тягой сразу и разрешилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
noroutetohost 6 часов назад
запенить к ибеням!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Broser 6 часов назад
То что приклеил косо и не параллельно швам плитки - прощаю, но то что приклеил не синей изолентой - нет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Broser 6 часов назад
Кроме того, вытяжной устройство в кухне нужно во время готовки. Но если оно постоянно работает и не имеет ручки открыть закрыть, то вы будете отапливать небо над головой и разрушите озоновый слой. Во времена советской власти была заслонка и ею можно было направлять скорость вытяжки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
219
konstantinkaz2016 6 часов назад
"Порнуха залипушная"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
591
Дмитрий 7 часов назад
Идея понятна, но сделано из рубрики: "Я у мамы рукожоп!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
591
Дмитрий 7 часов назад
Ах да! Изоленты синей не хватает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Дмитрий 6 часов назад
Это уже издевательство над людьми, делать такое без синей изоленты. Её теперь даже в Космос берут, как защиту от нечистой силы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
270
Ибрагим Прутков 7 часов назад
У меня в старом доме вентиляция даже в лютый мороз работала на вытяжку. Спичку подносишь и пламя в сторону вентиляции. У вас кто-то из соседей планировкой перебаловался. Слышал о лекарстве об этом: в вентиляционный короб кидают лом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vic Twin 7 часов назад
Ага-ага. Когда архитекторы дом проектируют, они эти вент-каналы от не куй делать добавляют. Вот за копейку удушатся, совместят даже очко с кухней, чтобы от стояка метр трубы сэкономить, но вот какую-то ненужную вентиляцию прокладывают. А нам потом её полотенцами, клапанами затыкай. Некоторые "особо одаренные" туда холодильники врезают, чтобы не выпирали на кухне.
Обратная тяга возникает от ветра на крыше. Что-то не так с парусностью строения. Надо лезть на крышу и смотреть, что там с выходом вент-канала. Это примерно как какой-то идиот поставил двигатель воздушного охлаждения в зад Запорожца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Nicksed Vic Twin 5 часов назад
Двигатель поставил большой поклонник Фердинанда Порше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
KiploksAKS 7 часов назад
Поставить окна на микровентиляцию не позволяет религия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
270
Ибрагим Прутков KiploksAKS 7 часов назад
Буржуйка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
KiploksAKS Ибрагим Прутков 6 часов назад
Буржуйка (и газовый нагреватель) при обратной тяге очень быстро заполняет комнату угарным газом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 22 комментария
Создано устройство для совмещения игры в Mario Kart с фитнесом (видео) Создано устройство для совмещения игры в Mario Kart с фитнесом (видео) Опоздавший студент Бауманки решил пробраться на пару через вентиляцию, но что-то пошло не так Опоздавший студент Бауманки решил пробраться на пару через вентиляцию, но что-то пошло не так Спасателям пришлось выручать горе-воришку, который 2 дня провёл в вытяжке ресторана, пытаясь его ограбить Спасателям пришлось выручать горе-воришку, который 2 дня провёл в вытяжке ресторана, пытаясь его... Дом-монстр: история пятиэтажки, которая оживает по ночам из-за огромной вентиляции Дом-монстр: история пятиэтажки, которая оживает по ночам из-за огромной вентиляции Брюс, запарил, вылезай уже! Брюс, запарил, вылезай уже! В Канаде стартовали продажи противоковидных полускафандров В Канаде стартовали продажи противоковидных полускафандров
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1068850



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Познавательные и неизвестные многим факты обо всем на свете
2
63
Познавательные и неизвестные многим факты обо всем на свете
Как же подло устроен мир
8
206
Как же подло устроен мир
﻿
Набирающие популярность
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
0
37
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
Профессия вышибала
0
7
Профессия вышибала
Полный бородач за годы президентства Трампа стал пышногрудой девушкой (5 фото)
Полный бородач за годы президентства Трампа стал пышногрудой девушкой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#картинки#навальный#прикольные#девушки#смешные#на различный вкус#спорт
#фото#животные#интересное#приколы#кино#дети#дтп#Митинги#война#собака
#интересно#история#Россия#СССР#наука#люди#коты#автомир#Разное#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться