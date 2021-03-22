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Дома для Красной планеты

Дома для Красной планеты (14 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 07:52
Сообщество : Космос
Метки: видео   дома   космос   красная планета   недвижимость   планета   фото   
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Поскольку люди продолжают исследовать Марс, уже реализуются планы по созданию экологически устойчивого города, который будет воздвигнут на Красной планете.

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Метки: видео   дома   космос   красная планета   недвижимость   планета   фото   
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8  комментариев
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15k
Maks Es 2 часа назад
Там на поверхности от 5 раз выше радиационный фон, чем на Земле. Что-то я свинцовых панелей не приметил на проектах.
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20k
SerGProS 10 минут назад
А я продолжаю утверждать: лучше осваивать мировой океан
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9k
K7OO 17 минут назад
Ну а что, дело хорошее - порисовать, помечтать. Обожаю фантастику. Главное, чтобы на подобную бессмысленную хрень не тратились ресурсы и на ней не строился пиар. А в рамках энтузиазма и развлечения - почему бы и нет? Пусть проектируют.
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10k
Хью́берт Час назад
Сохраним красную планету зелёной.
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4k
KonstantinLeirov Час назад
Ну и кто будет эмигрировать на планету, чтобы жить под землёй и под куполами за 300 штук??? Нерентабельный проект... Как научный да, имеет смысл, интерес. Как туристический для толстосумов возможно. Но вот эмиграция в стеснённых условия (даже мало приятные) да ещё и за кучу денег, очень сомнительно.
Скорее китайцы нелегалами привезут мильон гастеров в контейнерах, цепленных к грузовому кораблю
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