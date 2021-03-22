Дома для Красной планеты

Недавно были представлены подобные планы от архитектурной студии ABIBOO, филиалы которой разбросаны по всему миру.

Поселение Нюйва (Nüwa), столица и один из пяти запланированных в области Темпе Менса на Марсе городов, будет состоять из вертикальных (не горизонтальных) строений, расположенных на склоне утёса. Подобное размещение должно снизить влияние атмосферного давления и радиации, которая особенно смертельно опасна для человека.