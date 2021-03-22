Дома для Красной планеты

Поскольку люди продолжают исследовать Марс, уже реализуются планы по созданию экологически устойчивого города, который будет воздвигнут на Красной планете.
Недавно были представлены подобные планы от архитектурной студии ABIBOO, филиалы которой разбросаны по всему миру.
Поселение Нюйва (Nüwa), столица и один из пяти запланированных в области Темпе Менса на Марсе городов, будет состоять из вертикальных (не горизонтальных) строений, расположенных на склоне утёса. Подобное размещение должно снизить влияние атмосферного давления и радиации, которая особенно смертельно опасна для человека.
«Нам пришлось провести большой анализ, основанный на вычислениях и работе с учёными, чтобы попытаться понять, с какими обстоятельствами мы столкнёмся», — заявил Euronews Альфредо Муньос (Alfredo Muñoz), основатель ABIBOO.
Что касается строительства, то оно должно начаться не раньше 2054 года, заселение же, скорее всего, произойдёт не раньше 2100 года.
Источник:
- Как бы выглядело небо, если вместо Луны были бы другие планеты
- Самые большие планеты Солнечной системы
- Эксперименты, которые советские архитекторы ставили над типовыми домами
- Сколько по времени лететь человеку до Марса с Земли
- Мастер-класс по созданию планет солнечной системы
Понравилось14
Скорее китайцы нелегалами привезут мильон гастеров в контейнерах, цепленных к грузовому кораблю