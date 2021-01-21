История индийца, который пробыл 72 часа в комнате с 72 ядовитыми змеями

В 1986 году 28-летний индиец Нилам Кумар Хайр установил необычный мировой рекорд - он провёл трое суток в стеклянной комнате с 72 самыми ядовитыми змеями Индии. Своим экспериментом он хотел доказать людям, что даже ядовитые змеи не нападают на человека, если их не провоцировать.
В 1986 году 28-летний Нилам Кумар Хайр провел 72 часа в стеклянном помещении с 72 самыми ядовитыми змеями Индии. Среди его "напарников" были 24 цепочные гадюки, 27 моноклевых кобр, 9 очковых змей, 8 ленточных крайтов и 4 обыкновенных змеи. Так Хайр хотел повысить осведомленность и доказать людям, что змеи не нападают, если их не спровоцировать.
Все началось с увлечения Хайра змеями: "Рептилии были частыми гостями в моем доме в Матеране. Я не убивал этих прекрасных созданий - большинство из них были безвредны. Поэтому я начал ловить и выпускать их на холмах Сахьядри. Однажды я поймал змею и отнес ее в Институт Хаффкина в Бомбее. Мне сказали, что она ядовита, и носить ее с собой слишком опасно. Этот случай придал мне смелости, и с тех пор я обожаю змей," - рассказал сам Хайр в интервью.
После этого на заднем дворе Хайра появился небольшой змеиный парк. Мужчина впервые подумал о том, чтобы установить мировой рекорд, когда наткнулся на историю о том, как Питер Снаймарис из Южной Африки провел 50 часов в одном помещении с 18 ядовитыми и шестью полуядовитыми змеями. Многие люди посчитали его сумасшедшим, но Хайр все равно осуществил задуманное. "Индия известна за рубежом как страна змей, поэтому я подумал, что кто-то из Индии должен побить этот рекорд," - говорил Хайр.
20 января он закрылся в стеклянном помещении на спортивной площадке медицинского колледжа в Пуне. Хайру часто приходилось бороться со змеями, которые забирались на него, пока он сидел на стуле, но он спокойно переносил их обратно на землю. Через 72 часа Хайру удалось установить мировой рекорд. Позже этот мужчина основал Змеиный парк Катрадж, в котором сейчас обитают 160 различных видов змей. Его любовь к природе также побудила его создать приют для животных в Индии. Сегодня Хайр работает зоологом, и опубликовал 4 книги о змеях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: змеи змея индия истории мужчина фото эксперимент эксперименты
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с черной мамбой бы посидел. хотя бы с одной , хотя бы минут 15.
а так , открытие америки ? укусы змей в основном из за того , что их не вовремя замечают , или наступают. а не из за того , что провоцируют.