История индийца, который пробыл 72 часа в комнате с 72 ядовитыми змеями

Все началось с увлечения Хайра змеями: "Рептилии были частыми гостями в моем доме в Матеране. Я не убивал этих прекрасных созданий - большинство из них были безвредны. Поэтому я начал ловить и выпускать их на холмах Сахьядри. Однажды я поймал змею и отнес ее в Институт Хаффкина в Бомбее. Мне сказали, что она ядовита, и носить ее с собой слишком опасно. Этот случай придал мне смелости, и с тех пор я обожаю змей," - рассказал сам Хайр в интервью.