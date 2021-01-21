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История индийца, который пробыл 72 часа в комнате с 72 ядовитыми змеями

История индийца, который пробыл 72 часа в комнате с 72 ядовитыми змеями (4 фото)

Автор:
21 января 2021 11:42
Сообщество : Истории
Метки: змеи   змея   индия   истории   мужчина   фото   эксперимент   эксперименты   
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В 1986 году 28-летний индиец Нилам Кумар Хайр установил необычный мировой рекорд - он провёл трое суток в стеклянной комнате с 72 самыми ядовитыми змеями Индии. Своим экспериментом он хотел доказать людям, что даже ядовитые змеи не нападают на человека, если их не провоцировать.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: змеи   змея   индия   истории   мужчина   фото   эксперимент   эксперименты   
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4  комментария
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
можно и в наших пенатах побить тот рекорд, 4 дня в бухгалтерии просидеть например
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118k
DeOrio 55 минут назад
Хоть бы показали как он сейчас выглядит, так себе пост банальная копипаста.
Хоть бы показали как он сейчас выглядит, так себе пост банальная копипаста.
Хоть бы показали как он сейчас выглядит, так себе пост банальная копипаста.
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
он хотел доказать людям, что даже ядовитые змеи не нападают на человека, если их не провоцировать

с черной мамбой бы посидел. хотя бы с одной , хотя бы минут 15.

а так , открытие америки ? укусы змей в основном из за того , что их не вовремя замечают , или наступают. а не из за того , что провоцируют.
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