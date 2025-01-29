Родители растили сына с шимпанзе ради эксперимента: он закончился трагически.

Психологи Винтроп Найлз Келлог и его жена Луэлла воспитывали своего сына Дональда вместе с шимпанзе по кличке Гуа, которой было семь с половиной месяцев, когда она присоединилась к семье 26 июня в 1931 году.

В начале своей работы психологом Келлог всегда хотел провести такой эксперимент, интересуясь дикими детьми, которые воспитывались практически без контакта с людьми. Отбросив идею оставить человеческого ребенка в пустыне по понятным причинам, американец решил сделать наоборот — вернуть детеныша животного в жизнь человека.

В этом эксперименте, который люди называют "тревожным", к паре относились как к "брату и сестре": они носили детскую одежду, ели на высоких стульчиках и целовались на ночь перед сном.