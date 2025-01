Родители растили сына с шимпанзе ради эксперимента: он закончился трагически.

В течение девяти месяцев пара проводила опыты над Гуа и Дональдом по 12 часов ежедневно, в частности, их крутили на стульях, пока они не начали плакать, и выполняли разные задачи, результаты которых фиксировались. Однажды, проверяя их реакцию на громкий звук, психолог решил выстроить шимпанзе и ребенка рядом друг с другом лицом в камеру, а мужчина стрелял из пистолета позади них.

"Основной вопрос заключался в том, есть ли шимпанзе шимпанзе потому, что он имеет гены шимпанзе, или потому, что его воспитывают другие шимпанзе?" - пишет Теодор Дюма в Adult Health and Early Life Adversity: Behind the Curtains of Maternal Care Research. "Таким образом, если малыш Гуа вырос очень похожим на шимпанзе в человеческом домохозяйстве, то гены победили. Однако если малыш Гуа вырос более похожим на человека, чем на шимпанзе, тогда побеждает среда. Поэтому с Гуа обращались, как с сестрой Дональда, и она проходила те же процедуры купания, переодевания и кормления".