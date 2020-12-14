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Пауки могут плести паутину в космосе, ориентируясь на свет

Пауки могут плести паутину в космосе, ориентируясь на свет (5 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 13:14
Сообщество : Животные
Метки: исследования   космос   наука   новости   пауки   фото   эксперимент   эксперименты   
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На протяжении десятилетий ученые отправляли пауков в космос, проводя с ними различные исследования. Многие проекты оборачивались неудачей, но недавно специалистам из НАСА удалось получить убедительные результаты. Они выяснили, что пауки используют свет как дополнительный источник информации для навигации, например, во время плетения паутины.

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Метки: исследования   космос   наука   новости   пауки   фото   эксперимент   эксперименты   
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