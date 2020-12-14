Пауки могут плести паутину в космосе, ориентируясь на свет

На протяжении десятилетий ученые отправляли пауков в космос, проводя с ними различные исследования. Многие проекты оборачивались неудачей, но недавно специалистам из НАСА удалось получить убедительные результаты. Они выяснили, что пауки используют свет как дополнительный источник информации для навигации, например, во время плетения паутины.
Ученые исследовали возможности пауков в космосе и проводили с ними эксперименты на протяжении десятилетий - например, к паукам прикрепляли небольшие гири, помещали в центрифугу, пытались заставить их плести паутину горизонтально, и непрерывно вращали, когда они плели паутину. Недавно ученые из НАСА решились на новое исследование в космосе с участием пауков-шарообразных (Trichonephila clavipes), и получили интересные результаты. Оказывается, большую роль в ориентировании пауков в космосе играет свет.
Изначально цель исследования состояла в том, чтобы проверить, как пауки будут ориентироваться в среде, где нет гравитации. На Земле они могут плести ассиметричные паутины, где центр тяжести в основном смещен в сторону верхнего края. В состоянии покоя пауки обычно располагаются головой вниз, ведь таким образом они быстрее двигаются по направлению к гравитации - так они быстрее смогут добраться до добычи. Учитывая этот факт, эксперты решили проверить поведение пауков в среде, где гравитации не будет. В рамках эксперимента двух пауков вида Trichonephila clavipes отправили на Международную космическую станцию.
Оба паука были довольно выносливы и даже поставили космические рекорды: самец пережил 65 дней невесомости и был все еще жив после возвращения на Землю, а самка сплела 34 паутины и трижды линяла. Во время исследования ученые каждые пять минут делали фотографии паутины, а свет над ними включался и выключался каждые двенадцать часов. Неожиданно для ученых, именно этот источник света привел к удивительному открытию.
В космосе паутины оказались более симметричными, чем на Земле, и пауки не всегда располагались на ней головой вниз. Однако позже ученые случайно заметили, что пауки плетут паутину так же, как на Земле, и чаще располагаются головой вниз - только если на МКС включен свет. Стало быть, они используют свет в качестве ориентира. "Мы никогда бы не догадались, что свет будет играть определенную роль в ориентации пауков в космосе," - сказал биолог Базельского университета, Сэмюэль Цшокке.
"Нам очень повезло, что лампы были прикреплены в верхней части экспериментальной камеры, а не с разных сторон. Иначе мы не смогли бы обнаружить влияние света на симметрию паутины в условиях невесомости. То, что пауки используют свет для такой ориентации, кажется удивительным," - продолжает биолог. Чтобы понять природу этих явлений, а также сделать новые любопытные открытия, команда ученых планирует продолжить отправлять пауков в космос.
Видео: пауки плетут паутину в космосе
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