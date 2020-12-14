Пауки могут плести паутину в космосе, ориентируясь на свет

В космосе паутины оказались более симметричными, чем на Земле, и пауки не всегда располагались на ней головой вниз. Однако позже ученые случайно заметили, что пауки плетут паутину так же, как на Земле, и чаще располагаются головой вниз - только если на МКС включен свет. Стало быть, они используют свет в качестве ориентира. "Мы никогда бы не догадались, что свет будет играть определенную роль в ориентации пауков в космосе," - сказал биолог Базельского университета, Сэмюэль Цшокке.