Чем накачивают мясо: мужчина показал, что остается после разморозки курицы

"Стабикон", о котором упоминает автор видео - это специальное средство, вводимое в мясо путем шприцевания. Стабикон30 не сказывается на вкусе продукта, зато неплохо увеличивает его вес. Состав его таков: стабилизаторы Е450, Е451, мальтодекстрин, загустители Е407/ Е415, мод. крахмал Е1442, аскорбат натрия Е316, экстракты пряностей (на глюкозе).



Помимо "Стабикона 30", для шприцевания используют массу других составов с не менее впечатляющими свойствами. Ими обрабатывают как полуфабрикаты, так и гуже приготовленную еду. При этом, как уверяют производители, сырье долго сохраняет сочность и свежесть, а жаркое, гуляши продолжительное время остаются вкусными, даже если залеживаются в столовых и на витринах в магазинах, торгующих готовыми продуктами.