Чем накачивают мясо: мужчина показал, что остается после разморозки курицы

О качестве продуктов, которые мы приобретаем в магазинах, говорят из каждого утюга. И если отследить срок годности покупатель еще в состоянии, понять, что скрывается в том же мясе, кроме самого мяса, подчас невозможно.
Ни цена, ни статус магазина не могут гарантировать качество продукта. Производитель и продавец идут на все, чтобы не остаться в накладе. Одни стараются получить как можно большую прибыль, затратив меньшее время на производство продукта, другие используют кучу махинаций, чтобы продлить срок годности товара или увеличить его вес.
Возмущенный покупатель разморозил куриное филе и продемонстрировал, какая "водичка" вытекает из мяса после того, как оно оттаяло.
"Стабикон", о котором упоминает автор видео - это специальное средство, вводимое в мясо путем шприцевания. Стабикон30 не сказывается на вкусе продукта, зато неплохо увеличивает его вес. Состав его таков: стабилизаторы Е450, Е451, мальтодекстрин, загустители Е407/ Е415, мод. крахмал Е1442, аскорбат натрия Е316, экстракты пряностей (на глюкозе).
Помимо "Стабикона 30", для шприцевания используют массу других составов с не менее впечатляющими свойствами. Ими обрабатывают как полуфабрикаты, так и гуже приготовленную еду. При этом, как уверяют производители, сырье долго сохраняет сочность и свежесть, а жаркое, гуляши продолжительное время остаются вкусными, даже если залеживаются в столовых и на витринах в магазинах, торгующих готовыми продуктами.
Помимо "Стабикона 30", для шприцевания используют массу других составов с не менее впечатляющими свойствами. Ими обрабатывают как полуфабрикаты, так и гуже приготовленную еду. При этом, как уверяют производители, сырье долго сохраняет сочность и свежесть, а жаркое, гуляши продолжительное время остаются вкусными, даже если залеживаются в столовых и на витринах в магазинах, торгующих готовыми продуктами.
Работник "Магнита" рассказал всю правду о "накачанных курицах"
Вы наверное слышали, что многие производители накачивают тушки бройлеров разными химикатами, чтобы те больше весили, лучше выглядели, и вообще имели спрос. Работник "Магнита" показал всем, каким образом это происходит.
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Млять! Не во времена перестройки же живём, когда синие курицы были большим дефицитом. Да хватит уже ныть! Голосуйте рублём. Не нравится какое-то явление в торговле - байкотируйте. Рано или поздно - маркетологи придумают другую схему обмана покупателя, когда обман будет не так очевиден.
Сам уже наверное пару лет как стараюсь покупать только расфасовку по 1кг или литр, 0.5 и т.д. И в семье тоже мозги всем высверливаю на эту тему.
Если кому может нравится что его идиотом считают, тех это не касается.
Когда будет цепочка типа : "На полке с ценником "свинина" изъята хрень, где свинины только 50% - магаз автоматом на 30 дней закрывается на первый раз. И пусть потом сам с поставщиком решает вопросы - как она попала и кто покроет убытки" Магазины не будут брать г-но (и готовить его сами) - поставщикам/производителям не будет смысла с этим тоже заморачиваться и на продуктах появятся нормальные составы. А сейчас по сути они никакой ответственности за обман не несут.
Накачивание мяса рассолом это вполне обычный способ маринования, более быстрый чем погружной. Если это указано, то ничего страшного.
Если накачивают непойми чем для придания свежести и не говорят об этом, то это обман. Хотя всякие Е они напишут, и окажется что это как раз и есть рассол.