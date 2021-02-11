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Чем накачивают мясо: мужчина показал, что остается после разморозки курицы

Чем накачивают мясо: мужчина показал, что остается после разморозки курицы (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 09:00
Сообщество : Еда
Метки: видео   еда   магазины   мясо   накачка мяса   ненатуральные продукты   
2885
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О качестве продуктов, которые мы приобретаем в магазинах, говорят из каждого утюга. И если отследить срок годности покупатель еще в состоянии, понять, что скрывается в том же мясе, кроме самого мяса, подчас невозможно.

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Метки: видео   еда   магазины   мясо   накачка мяса   ненатуральные продукты   
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18  комментариев
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26k
Игорь 2 часа назад
"покупатель разморозил куриное филе и продемонстрировал"
=============
Млять! Не во времена перестройки же живём, когда синие курицы были большим дефицитом. Да хватит уже ныть! Голосуйте рублём. Не нравится какое-то явление в торговле - байкотируйте. Рано или поздно - маркетологи придумают другую схему обмана покупателя, когда обман будет не так очевиден.

Сам уже наверное пару лет как стараюсь покупать только расфасовку по 1кг или литр, 0.5 и т.д. И в семье тоже мозги всем высверливаю на эту тему.
Если кому может нравится что его идиотом считают, тех это не касается.
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894
patrik1313 Игорь 2 часа назад
Чтобы голосовать рублем надо, чтобы эти рубли были у населения. Сейчас, особенно на фоне короны, денег нет, поэтому голосовать рублем просто красивый лозунг-не более.
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656
Александр 16 минут назад
Весьма похоже на банальную термическую денатурацию белка, перешедшего из мяса в "рассол".
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18k
Matrosskin 18 минут назад
А тут только один вариант - за подделку продуктов должно быть наказание как за подделку денег. А неуказание компонентов на этикетке - и есть подделка. Считает производитель, что добавка безвредна, а то и улучшает вкус - не вопрос, если она разрешена то вводи, но укажи на этикетке. А там уж люди сами разберутся - готовы ли они переплатить за 100% мясо или устроит и с наполнителем, но дешевле.
Когда будет цепочка типа : "На полке с ценником "свинина" изъята хрень, где свинины только 50% - магаз автоматом на 30 дней закрывается на первый раз. И пусть потом сам с поставщиком решает вопросы - как она попала и кто покроет убытки" Магазины не будут брать г-но (и готовить его сами) - поставщикам/производителям не будет смысла с этим тоже заморачиваться и на продуктах появятся нормальные составы. А сейчас по сути они никакой ответственности за обман не несут.
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10k
Олегbl4 48 минут назад
Чтобы накачать тушку, должны быть видны проколы кожи, мяса. Ни разу не видел хоть какие-то отверстия. Вообще надо вспоминать начальные знания в школе. Что происходить с жидкостью при замерзании? А сколько жидкости находится в мясе? А что это за жидкость? И т.д.
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2k
Brataxe Олегbl4 36 минут назад
Там специальный рассол. Проколы так просто и не рассмотришь. К тому же проколы могут быть от того, что тушку подвешивают.
Накачивание мяса рассолом это вполне обычный способ маринования, более быстрый чем погружной. Если это указано, то ничего страшного.
Если накачивают непойми чем для придания свежести и не говорят об этом, то это обман. Хотя всякие Е они напишут, и окажется что это как раз и есть рассол.
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10k
Олегbl4 Brataxe Полчаса назад
От подвешивания и от шприцевания разные проколы. Я просто ни разу не видел проколы в свежей курице. Ни в замороженной, ни в охлажденной. Накачивания не будут делать тонкой иглой, т.к. таким образом вообще ничего "накачать" нельзя. И курица не резиновый мячик, чтобы за один "прокол" её можно накачать водой. Должно быть несколько. Просто некоторые люди не понимают, что происходит с мясом в момент заморозки и в момент разморозки.
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9
Cynic Олегbl4 21 минуту назад
как-то раз купил охлажденную курицу в фирменной упаковке в лотке.пришлось ее заморозить после чего проявились проколы(полиэтилен целый был)
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283
Игорь Меншиков 58 минут назад
Тоже новость
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67
Мария Болонина Час назад
Не стоит брать вообще заморозку в сетевых магазинах. Ни мясо ни рыбу. Как правило, после разморозки получается, что часть покупки это вода. И тут уже зависит от "талантов" торговца и производителя. Охлажденка в реальности получается если и дороже, то очень не на много.
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7k
Андрей А Час назад
Три дня на Одноклассниках мусолили это видео, теперь сюда притащили
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894
patrik1313 2 часа назад
Приятного аппетита!
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906
Павел Астахов 2 часа назад
Покупайте другое или выращивайте сами
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340
... Павел Астахов 17 минут назад
другого в нашей стране нету, и выращивать в городе тоже не возможно
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1M
Беспощадный критик 2 часа назад
Кто-то этого ещё не знал?
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